Połącz ten produkt z jogurtem greckim. Takie śniadanie to proteinowa bomba i energia na długo
Chcesz zacząć dzień od posiłku, który doda ci energii i zaspokoi głód na długo? Zrób jajka po turecku. To połączenie pełnowartościowego białka, zdrowych kultur bakterii i przypraw, które pobudzą kubki smakowe i zadbają o zdrowie. Jajka w tej odsłonie to świetny pomysł na lekkostrawne śniadanie, ale sprawdzi się też na obiad lub jako kolacja.
Jajka po turecku to świetny pomysł na śniadanie z jajek, które szybko przygotujesz. Są one ugotowane w koszulkach, podane z jogurtem i masłem z chili. Taki posiłek jest smaczny i sycący, a przy tym zdrowy.
Jajka zawierają pełnowartościowe białko, czyli kompletny zestaw niezbędnych dla organizmu aminokwasów. Jogurt jest nie tylko bogaty w wapń i białko, ale również zawiera korzystne dla jelit bakterie probiotyczne.
Ta poranna propozycja zapewnia odpowiedni poziom energii przez długi czas i sprawia, że nie robimy się szybko głodni. Przy tym jest to śniadanie lekkostrawne. Jajka po turecku można również serwować na obiad i kolację.
Jak zrobić jajka po turecku?
Składniki na 2 porcje:
- 4 jajka
- 200 g jogurtu greckiego
- 1-2 ząbki czosnku
- 2 łyżki masła
- 1 łyżka octu spirytusowego
- 1 łyżkę soku z cytryny
- szczypta płatków chili albo mielonej papryki chili
- świeże zioła: natka pietruszki, koperek lub kolendra
- 1/2 łyżeczki papryki słodkiej
- szczypta kuminu
- sól do smaku
Przygotowanie:
- Jajka ugotuj w koszulkach. Wbij jajko do małego naczynka, jak kokilka. Zagotuj wodę (około 500 ml) w niewielkim garnku. Dodaj łyżkę octu spirytusowego, zmniejsz moc palnika. Do garnka z lekko wrzącą wodą włóż łyżkę i energicznie zakręć tak, aby w środku powstał wir. Po wyjęciu łyżki od razu delikatnie wlej jajko z miseczki do środka wiru. Gotuj przez około 3 minuty. Wyjmij łyżką cedzakową. Białko powinno być ścięte, a żółtko płynne. W taki sam sposób ugotuj każde jajko.
- Do jogurtu dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek, trochę soku z cytryny i szczyptę soli, wymieszaj. Wyłóż jogurt na środek talerza, na jogurt połóż ugotowane jajka.
- W międzyczasie na patelni rozpuść masło (możesz dodać do niego trochę oliwy). Gdy się roztopi, dodaj chili i kumin, wymieszaj. Polej masłem jajka z jogurtem. Całość możesz udekorować świeżymi ziołami. Gotowe.
Wskazówki:
- Do przygotowania tego śniadania użyj jajek najlepszej jakości, najlepiej ekologicznych albo od kur z wolnego wybiegu.
- Jogurt wyjmij z lodówki trochę wcześniej, żeby ocieplił się w temperaturze pokojowej.
- Nie pomijaj dodatku octu, dzięki niemu białko szybciej się zetnie i jajko zachowa kształt.
- To śniadanie najlepiej podawać z chrupiącym pieczywem.
- Uważaj, żeby nie przypalić masła. Tylko rozpuść na małym ogniu.
- Jajka najlepiej podawać od razu.
Jajka po turecku to wysokobiałkowy posiłek, który urzeka prostotą i smakiem. Warto wprowadzić je do swojego menu na stałe. To świetny sposób na nietypowe połączenie łatwo dostępnych składników. Jeżeli szukasz więcej podobnych inspiracji, to znajdziesz je tutaj: Dietetyczne śniadania
Czytaj także: