Jajka po turecku to świetny pomysł na śniadanie z jajek, które szybko przygotujesz. Są one ugotowane w koszulkach, podane z jogurtem i masłem z chili. Taki posiłek jest smaczny i sycący, a przy tym zdrowy.

Jajka zawierają pełnowartościowe białko, czyli kompletny zestaw niezbędnych dla organizmu aminokwasów. Jogurt jest nie tylko bogaty w wapń i białko, ale również zawiera korzystne dla jelit bakterie probiotyczne.

Ta poranna propozycja zapewnia odpowiedni poziom energii przez długi czas i sprawia, że nie robimy się szybko głodni. Przy tym jest to śniadanie lekkostrawne. Jajka po turecku można również serwować na obiad i kolację.

Jak zrobić jajka po turecku?

Składniki na 2 porcje:

4 jajka

200 g jogurtu greckiego

1-2 ząbki czosnku

2 łyżki masła

1 łyżka octu spirytusowego

1 łyżkę soku z cytryny

szczypta płatków chili albo mielonej papryki chili

świeże zioła: natka pietruszki, koperek lub kolendra

1/2 łyżeczki papryki słodkiej

szczypta kuminu

sól do smaku

Przygotowanie:

Jajka ugotuj w koszulkach. Wbij jajko do małego naczynka, jak kokilka. Zagotuj wodę (około 500 ml) w niewielkim garnku. Dodaj łyżkę octu spirytusowego, zmniejsz moc palnika. Do garnka z lekko wrzącą wodą włóż łyżkę i energicznie zakręć tak, aby w środku powstał wir. Po wyjęciu łyżki od razu delikatnie wlej jajko z miseczki do środka wiru. Gotuj przez około 3 minuty. Wyjmij łyżką cedzakową. Białko powinno być ścięte, a żółtko płynne. W taki sam sposób ugotuj każde jajko. Do jogurtu dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek, trochę soku z cytryny i szczyptę soli, wymieszaj. Wyłóż jogurt na środek talerza, na jogurt połóż ugotowane jajka. W międzyczasie na patelni rozpuść masło (możesz dodać do niego trochę oliwy). Gdy się roztopi, dodaj chili i kumin, wymieszaj. Polej masłem jajka z jogurtem. Całość możesz udekorować świeżymi ziołami. Gotowe.

Wskazówki:

Do przygotowania tego śniadania użyj jajek najlepszej jakości, najlepiej ekologicznych albo od kur z wolnego wybiegu.

Jogurt wyjmij z lodówki trochę wcześniej, żeby ocieplił się w temperaturze pokojowej.

Nie pomijaj dodatku octu, dzięki niemu białko szybciej się zetnie i jajko zachowa kształt.

To śniadanie najlepiej podawać z chrupiącym pieczywem.

Uważaj, żeby nie przypalić masła. Tylko rozpuść na małym ogniu.

Jajka najlepiej podawać od razu.

Jajka po turecku to wysokobiałkowy posiłek, który urzeka prostotą i smakiem. Warto wprowadzić je do swojego menu na stałe. To świetny sposób na nietypowe połączenie łatwo dostępnych składników. Jeżeli szukasz więcej podobnych inspiracji, to znajdziesz je tutaj: Dietetyczne śniadania

