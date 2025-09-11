Nie zawsze mamy ochotę na ciężką, tradycyjną pizzę czy choćby wyrabianie ciasta. Ta pizza jest idealnym rozwiązaniem, gdy potrzebujemy czegoś szybkiego, sycącego i jednocześnie lekkiego. Serek wiejski sprawia, że spód jest kremowy, delikatny i łatwy w przygotowaniu, a dodatki możemy dobrać według własnych upodobań - od warzyw po ulubione wędliny. To idealna propozycja na kolację lub szybką przekąskę dla dzieci.

Przepis na pizzę z serka wiejskiego z patelni

Serek wiejski sprawia, że spód jest kremowy i delikatny, a jednocześnie bogaty w białko. Przy odpowiednim podsmażeniu lekko chrupie, jest rumiany i syci na długo. Pizzę możesz modyfikować według własnych preferencji. Dodaj ulubione warzywa, zioła lub mięsiwo - możesz też przygotować kilka mniejszych pizzerinek, aby każdy mógł dowolnie wybrać dodatki.

Składniki:

200 g serka wiejskiego,

1 jajko,

3 łyżki mąki pszennej,

sól i przyprawy do smaku,

80-100 g startego sera lub mozzarelli,

2 łyżki przecieru pomidorowego,

oregano, bazylia, czosnek granulowany,

ulubione dodatki: pomidor, rukola, oliwki, szynka, mozzarella.

Sposób przygotowania:

Serek wiejski wymieszaj dokładnie z jajkiem i mąką, dopraw solą, pieprzem i ulubionymi ziołami, np. oregano lub bazylią. Masa powinna być lekko klejąca, ale plastyczna. Przygotuj sos - wymieszaj przecier oraz przyprawy. Dodaj sól i pieprz do smaku. Następnie uformuj z serka cienki spód na papierze do pieczenia lub bezpośredni na nieprzywierającej patelni teflonowej. Spód podsmaż najpierw z jednej, a potem z drugiej strony (po kilka minut). Po obróceniu placka posmaruj usmażoną część sosem pomidorowym, ułóż dodatki razem z serem i podsmażaj jeszcze chwilę. Przełóż na talerz i udekoruj świeżymi ziołami.

To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą jeść smacznie, lekko i szybko, fot. Adobe Stock, naviya

Z czym ją podawać?

Pizza z serka wiejskiego świetnie smakuje z dodatkiem lekkiego sosu jogurtowego z ziołami, guacamole lub domowego pesto. Dzięki temu każdy kawałek zyskuje nowy wymiar smaku. Na wierzchu gotowych placków ułóż świeżą rukolę, pomidorki koktajlowe albo listki bazylii. Świetnie smakuje także z dodatkiem oliwy z oliwek - klasycznej bądź smakowej.

Dla amatorów nietypowych smaków sprawdzą się np. pokrojone w kostkę owoce (brzoskwinia lub ananas) w połączeniu z odrobiną miodu lub mascarpone.

