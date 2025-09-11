Na kolację zawsze robię tę lekką wersję pizzy. Nie muszę wyrabiać ciasta ani włączać piekarnika
Pizza z serka wiejskiego to szybka i lekka alternatywa dla tradycyjnej pizzy. Nie trzeba wyrabiać ciasta, czekać godzinami na jego wyrośnięcie ani nawet włączać piekarnika - wszystko zrobisz na patelni. Wystarczy kilka prostych składników i kilka minut, aby cieszyć się smaczną, zdrową i pożywną przekąską.
Nie zawsze mamy ochotę na ciężką, tradycyjną pizzę czy choćby wyrabianie ciasta. Ta pizza jest idealnym rozwiązaniem, gdy potrzebujemy czegoś szybkiego, sycącego i jednocześnie lekkiego. Serek wiejski sprawia, że spód jest kremowy, delikatny i łatwy w przygotowaniu, a dodatki możemy dobrać według własnych upodobań - od warzyw po ulubione wędliny. To idealna propozycja na kolację lub szybką przekąskę dla dzieci.
Przepis na pizzę z serka wiejskiego z patelni
Serek wiejski sprawia, że spód jest kremowy i delikatny, a jednocześnie bogaty w białko. Przy odpowiednim podsmażeniu lekko chrupie, jest rumiany i syci na długo. Pizzę możesz modyfikować według własnych preferencji. Dodaj ulubione warzywa, zioła lub mięsiwo - możesz też przygotować kilka mniejszych pizzerinek, aby każdy mógł dowolnie wybrać dodatki.
Składniki:
- 200 g serka wiejskiego,
- 1 jajko,
- 3 łyżki mąki pszennej,
- sól i przyprawy do smaku,
- 80-100 g startego sera lub mozzarelli,
- 2 łyżki przecieru pomidorowego,
- oregano, bazylia, czosnek granulowany,
- ulubione dodatki: pomidor, rukola, oliwki, szynka, mozzarella.
Sposób przygotowania:
- Serek wiejski wymieszaj dokładnie z jajkiem i mąką, dopraw solą, pieprzem i ulubionymi ziołami, np. oregano lub bazylią.
- Masa powinna być lekko klejąca, ale plastyczna.
- Przygotuj sos - wymieszaj przecier oraz przyprawy. Dodaj sól i pieprz do smaku.
- Następnie uformuj z serka cienki spód na papierze do pieczenia lub bezpośredni na nieprzywierającej patelni teflonowej.
- Spód podsmaż najpierw z jednej, a potem z drugiej strony (po kilka minut).
- Po obróceniu placka posmaruj usmażoną część sosem pomidorowym, ułóż dodatki razem z serem i podsmażaj jeszcze chwilę.
- Przełóż na talerz i udekoruj świeżymi ziołami.
Z czym ją podawać?
Pizza z serka wiejskiego świetnie smakuje z dodatkiem lekkiego sosu jogurtowego z ziołami, guacamole lub domowego pesto. Dzięki temu każdy kawałek zyskuje nowy wymiar smaku. Na wierzchu gotowych placków ułóż świeżą rukolę, pomidorki koktajlowe albo listki bazylii. Świetnie smakuje także z dodatkiem oliwy z oliwek - klasycznej bądź smakowej.
Dla amatorów nietypowych smaków sprawdzą się np. pokrojone w kostkę owoce (brzoskwinia lub ananas) w połączeniu z odrobiną miodu lub mascarpone.
