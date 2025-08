Poniżej znajdziesz przepisy na frytki z selera w panierce, w wersji fit bez panierki oraz przyrządzone w beztłuszczowej frytkownicy (air fryer). Z każdego wychodzą smaczne i chrupiące, są proste w przygotowaniu, ale różnią się liczbą kalorii. Każdy wybierze odpowiednie dla siebie.

Reklama

Frytki z selera zamiast ziemniaczanych? Zamiennik doskonały

Seler to naprawdę świetny zamiennik ziemniaków, gdy masz ochotę na warzywne chrupiące frytki. To warzywo korzeniowe ma mniej kalorii niż ziemniaki (32 kcal vs 77 kcal na 100 g), a także niższy indeks glikemiczny – pieczony korzeń selera to tylko IG 35, podczas gdy ziemniaki w tej formie to IG 95.

Stąd selerowe frytki są bardziej polecane nie tylko w żywieniu osób z insulinoopornością i cukrzycą, ale w każdej zdrowej diecie. Do tego, frytki wychodzą naprawdę smaczne i chrupiące. Są wyraziste w smaku, lekko korzenne i słodkawe.

Są sycące, w środku miękkie i wilgotne. Warto chociaż raz ich spróbować i samemu przekonać się, czy są godnym zastępcą klasycznych frytek.

Jak zrobić chrupiące frytki z selera? Sukces tkwi w panierce

Te frytki z selera są panierowane w panko i parmezanie, a następnie pieczone w piekarniku. Wychodzą cudownie chrupiące. Stanowią świetny dodatek do rodzinnego obiadu lub prostą przystawkę na imprezę. Nikt nie zgadnie, z czego są zrobione...

Składniki:

2 korzenie selera (obrane i pokrojone w paski jak frytki),

1 szklanka panierki panko (możesz użyć bezglutenowej),

30 g startego parmezanu,

1 łyżeczka oregano,

niecała łyżeczka soli czosnkowej,

2 jajka,

trochę oliwy.

Przygotowanie:

Ustaw ruszt piekarnika nieco wyżej niż na środku. Rozgrzej piekarnik do 220 stopni Celsjusza. Posmaruj blachę do pieczenia olejem. W misce wymieszaj panko, parmezan, oregano i sól czosnkową. W drugiej misce ubij jajka z łyżką wody. Zanurz paski selera w jajku, a następnie w panierce. Ułóż frytki na blasze do pieczenia i skrop odrobiną oliwy. Włóż frytki z selera do piekarnika i piecz przez 15-20 minut, aż będą złociste i chrupiące. Obróć je w połowie pieczenia.

Podawaj frytki z piekarnika z dipem. Sprawdzą się takie sosy jak np. lekko pikantny sos chipotle, sos curry, sos musztardowy, orientalny sos bang bang, sos tzatziki lub prosty miks majonezu z keczupem.

Frytki z selera pozytywnie zaskakują smakiem, fot. Getty Images, Elena_Danileiko

Frytki z selera w wersji fit

Frytki z selera w wersji fit są pieczone, a nie smażone, i nie mają panierki z bułki. Użyjesz tylko przypraw do smaku. Są smaczne i mniej kaloryczne od tych w panierce czy smażonych.

Sposób przygotowania jest bardzo prosty: 2 korzenie selera obierz i pokrój na cienkie frytki. Włóż je do miski, dodaj 2 łyżki oliwy, 1 łyżeczkę słodkiej papryki, 1 łyżeczkę czosnku w proszku, trochę soli i pieprzu do smaku. Wszystko dobrze wymieszaj. Następnie wyłóż na blachę pokrytą papierem do pieczenia i piecz w piekarniku przez 25-30 minut w 200°C (góra-dół). Tak przygotowane przekąski możesz podawać z sosami wymienionymi w przepisie wyżej.

Frytki z selera bez tłuszczu w air fryer

Frytki z selera przygotowane we frytkownicy beztłuszczowej są znacznie mniej kaloryczne niż smażone i nadal dobrze smakują. Takie frytki bez tłuszczu przygotujesz w 5 minut.

Potrzebujesz:

2 selery,

½ łyżeczki soli,

½ łyżeczki pieprzu,

½ łyżeczki cukru,

½ łyżeczki czosnku w proszku,

½ łyżeczki słodkiej papryki,

1 łyżka oleju,

dla ostrości opcjonalnie: 2 szczypty chili.

Tak je zrobisz: Przyprawy wymieszaj. Seler umyj, obierz i pokrój na frytki. Umieść go w torebce na żywność. Dodaj olej i przyprawy. Potrząśnij wszystkim, aby dobrze się wymieszało. Spryskaj naczynie air fryer oliwą. Włóż frytki do środka (rób to partiami). Przygotuj zgodnie z instrukcją twojego urządzenia. W połowie wymieszaj frytki. Podawaj jako dodatek do obiadu, np. burgera, ryby lub dań wegetariańskich.

Czytaj także: