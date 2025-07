Wyrzucamy zwykle liście rzodkiewki, a przecież są nie tylko jadalne, ale i bardzo zdrowe. To samo z natką pietruszki - czasem używamy niewielką ilość do rosołu, a reszta dogorywa smętnie w lodówce, aby na koniec trafić do kosza. Zamiast marnować ten cenny dar natury, możesz zrobić z nich pyszne pesto, które do złudzenia przypomina oryginalny, włoski smak.

Zero waste w kuchni: pesto z liści

Przygotowanie pesto z liści rzodkiewki i pietruszki to świetny sposób na oszczędność. Oryginalne pesto genovese z bazylii i orzeszków piniowych potrafi być kosztowne, a sklepowe gotowce często nie mają najlepszego składu. Tymczasem jego domowy odpowiednik można zrobić niemal za grosze, wykorzystując kuchenne resztki.

Liście rzodkiewki są bogate w witaminy A, C i K, żelazo, wapń oraz błonnik. Natka pietruszki to z kolei bomba antyoksydantów i świetne źródło chlorofilu. Razem tworzą nie tylko smaczny, ale i bardzo wartościowy duet.

Pesto z tych składników ma lekko orzechowy, świeży i intensywny smak, z delikatną goryczką, która jednak nie jest nieprzyjemna. Dodatek ten pasuje do makaronu, dań mięsnych, jako dodatek do serów, kanapek czy grzanek.

Pesto z liści rzodkiewki i pietruszki do złudzenia przypomina smak oryginalnej bazyliowej wersji, fot. Adobe Stock, smirart

Przepis na pesto z liści rzodkiewki i pietruszki

Domowe pesto z liści możesz przygotować w naprawdę budżetowej wersji. Możesz przechowywać je w lodówce nawet to tygodnia, ale najlepiej, aby zielona część była przykryta cienką warstwą oliwy. Wtedy na pewno długo pozostanie świeże.

Składniki:

szklanka liści rzodkiewki (dobrze umytych),

szklanka natki pietruszki (bez grubych łodyg),

1/3 szklanki pestek słonecznika,

pół szklanki oliwy z oliwek extra virgin,

1-2 ząbki czosnku,

2-3 łyżki soku z cytryny,

2-3 łyżki startego parmezanu lub innego twardego sera dojrzewającego (opcjonalnie),

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki umieść w blenderze i zmiksuj na gładką masę. Jeśli pesto jest zbyt gęste, dolej odrobinę wody lub oliwy. Gotowe.

Nie może być prostszego przepisu na pyszną i zdrową przekąskę. Tuż po zmiksowaniu składników i przełożeniu pesto do słoiczka daj mu ok. 10 minut, aby smaki dobrze się ze sobą "przegryzły".

