Muszki owocówki lgną do dojrzałych lub przejrzałych owoców, a także resztek jedzenia, soków czy słodkich napojów. Są w stanie wyczuć fermentujące substancje z naprawdę dużej odległości. Jeśli pozostawisz kawałek banana czy jabłka na blacie, możesz mieć pewność, że w ciągu doby pojawią się pierwsze muszki. Choć nie są groźne, potrafią być bardzo uciążliwe i trudne do wytępienia, dlatego warto działać szybko. Najlepiej przy pomocy tanich domowych sposobów

Reklama

Jak zrobić prostą pułapkę na muszki owocówki?

Pułapkę na muszki owocówki z pomarańczy przygotujesz dosłownie w kilka minut, wykorzystując produkty, które prawdopodobnie masz w domu. Odpowiednio przygotowana jest nie tylko skuteczna, ale też bezpieczna dla domowników, zwierząt i zupełnie pozbawiona chemii.

Wystarczy jedna dojrzała, lekko miękka pomarańcza, mały słoiczek lub miseczka, kawałek folii spożywczej oraz wykałaczka lub widelec. Obierz owoc i umieść kilka cząstek w naczyniu - możesz je lekko rozgnieść, by wydzieliły więcej soku. Mogą to być cząstki lub plasterki. Następnie naciągnij na brzeg folię spożywczą i zrób w niej kilka drobnych otworów za pomocą wykałaczki lub końcówki noża.

Gotową pułapkę ustaw tam, gdzie najczęściej pojawiają się muszki - zwykle na kuchennym blacie albo w pobliżu zlewu. Zwabione zapachem fermentujących owoców muszki wlecą do środka, ale nie będą w stanie się wydostać. To prosty, naturalny i skuteczny sposób na pozbycie się tych uporczywych owadów bez sięgania po specjalistyczne środki.

Pamiętaj jednak, aby wcześniej schować wszystkie inne owoce do szafek lub lodówek. Dzięki temu muszki przylecą tylko do pomarańczowej pułapki.

Przed przygotowaniem tej pułapki schowaj wszystkie inne owoce do lodówki lub zamkniętej szafki, fot. Adobe Stock, Ambre

Jak zapobiegać nawrotom owocówek?

Raz usunięte owocówki to nie koniec problemu. Muszki mogą wracać w zasadzie aż do jesieni za każdy razem, kiedy się zapomnisz. Dlatego musisz pilnować czystości w kuchni. Regularnie wyrzucaj resztki owoców, nie zostawiaj otwartych napojów, a blaty i zlew myj codziennie. Nawet kilka kropel soku czy skórka banana może zwabić całe chmary muszek.

Kolejnym krokiem jest odpowiednie przechowywanie owoców. Zamiast zostawiać je na blacie, trzymaj banany, jabłka czy winogrona w lodówce lub pod szczelnym przykryciem. Dzięki temu ograniczysz dostęp muszek do ich ulubionych źródeł pożywienia. Możesz kupić też specjalne pojemniki do szafek albo lodówki.

Nie zapominaj także o koszu na śmieci - to idealne miejsce do rozmnażania się muszek. Opróżniaj go regularnie (latem nawet codziennie, bez względu na to, czy jest już pełny) i upewnij się, że jest dobrze zamknięty. Dodatkowo warto często wietrzyć pomieszczenie, by nie tworzyć warunków sprzyjających namnażaniu się owocówek.

Czytaj także: