Pomidory mają to do siebie, że szybko stają się przejrzałe — robią się miękkie, a ich skórka wiotczeje. Chociaż niezbyt nadają się na kanapki czy do sałatki, nie warto ich wyrzucać, bo wciąż mogą się przydać w kuchni. Doskonale nadają się na sos i przecier, jednak przygotowanie włoskiej passaty jest dość czasochłonne. Zamiast się męczyć, włóż przejrzałe pomidory do zamrażarki.

Mrożenie jako sposób na przejrzałe pomidory

Mrożenie warzyw i owoców to popularny sposób na to, by na dłużej zachować smaki lata. W ujemnej temperaturze można przechowywać m.in. maliny, truskawki czy jeżyny. Popularne jest także mrożenie fasolki, kalafiora czy brokuła. Nie każdy jednak wie, że mrozić można również pomidory. I nie chodzi tu wcale o przechowywanie w zamrażarce gotowych sosów.

Pomidory doskonale nadają się do mrożenia. Proces ten pozwala zachować na dłużej ich walory smakowe i odżywcze. Po wyjęciu z zamrażarki wciąż zachwycają aromatem, ale nie są już tak jędrne, w związku z czym raczej nie nadają się na kanapki czy do sałatek. Świetnie znoszą za to obróbkę termiczną i po rozmrożeniu można je wykorzystać do przygotowania sosu, zupy czy zapiekanki.

Jak mrozić przejrzałe pomidory?

Przejrzałych pomidorów nie trzeba miksować i gotować na przecier lub sos. Wystarczy tylko je umyć, osuszyć i włożyć do zamrażarki. Nie trzeba nawet pozbywać się skórki, chociaż dla ułatwienia ich obróbki po rozmrożeniu można to zrobić. W tym celu delikatnie nakłuj pomidora, sparz wrzątkiem i przepłucz pod zimną wodą — wtedy łatwo go obierzesz.

Pomidory można mrozić w całości lub w kawałkach. Warto najpierw umieścić je w zamrażarce na talerzu lub tacce wyłożonej papierem do pieczenia. Rozłożone na płasko nie skleją się ze sobą i zachowają swój kształt. Po takim wstępnym mrożeniu wsyp pomidory do woreczka lub pojemnika i przechowuj w zamrażarce przez kilka miesięcy, maksymalnie do pół roku.

Mrożenie przejrzałych pomidorów zachowuje ich walory na dłużej, fot. Adobe Stock, elena_hramowa

Co jeszcze zrobić z przejrzałymi pomidorami?

Przejrzałe pomidory można przechować na dłużej, miksując je na sos. Gładka, pomidorowa passata to baza wielu dań, poczynając od aromatycznych sosów do makaronu, przez zupę pomidorową czy gazpacho lub chłodnik, aż po szakszukę czy gulasz. Ale to nie wyczerpuje kulinarnych zastosowań pomidorów.

Z przejrzałych pomidorów warto przygotować domowy ketchup. Jest zdrowszy i smaczny, dzięki dodatkowi miodu. Inne pomysły na domowe przetwory z pomidorów to np. sok pomidorowy, domowy koncentrat pomidorowy czy pomidory suszone w oleju.

