Czubryca, choć mało znana w Polsce, to prawdziwy kulinarny hit między innymi w Bułgarii. Ta aromatyczna przyprawa występuje w dwóch wersjach: zielonej i czerwonej. Oparta jest na cząbrze - to zioło o wyrazistym, lekko pieprznym smaku. To przyprawa, która nie tylko wzbogaca smak potraw, ale potrafi zupełnie odmienić ich charakter.

Czym właściwie jest czubryca?

Czubryca (lub czubrica) sama w sobie nie jest przyprawą, ale mieszanką przypraw, która wywodzi się z kuchni bułgarskiej. Jej głównym składnikiem jest cząber i w zależności od wersji zawiera także suszone warzywa, sól, paprykę i czosnek. Zielona czubryca ma świeży aromat, dzięki czemu jest idealna do kanapek, past i sałatek. Czerwona z kolei występuje z dodatkiem papryki i czosnku, przez co świetnie podkreśla smak mięs i dań jednogarnkowych.

Czubryca świetnie sprawdza się jako marynata do mięs, a także dodatek do kanapek - w wersji świeżej i suszonej, fot. Adobe Stock, Zarina Lukash

Do czego wykorzystać czubrycę?

Czubryca to uniwersalna przyprawa, która podkreśla smak wielu potraw. Przede wszystkim pasuje do mięs - zarówno pieczonych, jak i duszonych. Możesz ją wykorzystać także jako "posypkę" do dowolnego dania na zimno i ciepło. Jeśli więc szukasz sposobu, by urozmaicić codzienne gotowanie - sięgnij po ten bałkański klasyk.

Czubryca jako marynata do mięs

Czubryca genialnie sprawdza się jako przyprawa lub marynata do mięsa - zarówno smażonego, pieczonego, jak i grillowanego. Szczególnie dobrze pasuje do kurczaka, jagnięciny i wieprzowiny. Można ją dodać do marynaty z oliwą i cytryną albo posypać mięso przed obróbką termiczną. Świetnie sprawdzi się także jako uzupełnienie sosu do mięsa.

Czubryca do dań jednogarnkowych

Leczo, fasolka po bretońsku, bigos, zupy, mięsne i warzywne gulasze - czubryca świetnie podkręca smak takich dań. Szczególnie dobrze komponuje się z warzywami strączkowymi, papryką, pomidorami i cebulą. Wystarczy szczypta na końcu gotowania, by całe danie nabrało nowego wymiaru.

Czubryca jako "posypka"

Zielona czubryca to także prawdziwa gwiazda lekkich, wiosennych posiłków. Wymieszana z białym serem, awokado czy hummusem tworzy genialne pasty do chleba. Można nią też posypać klasyczną kanapkę z pomidorem, jajkiem czy ogórkiem, a także wykorzystać jako dodatek do dań obiadowych czy ziemniaków.

