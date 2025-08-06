Sekret ładnej i smacznej fasolki tkwi w prostym triku. Dodaj 1 łyżkę kuchennego składnika do wody
Komu nie przydarzyła się w kuchni wyblakła, kiepsko wyglądająca fasolka po ugotowaniu? Prosty domowy patent sprawi, że warzywo zachowa swój kolor i zyska atrakcyjniejszy smak. Wystarczy dosypać do wody odrobinę składnika, który jest w każdej kuchni. Nie potrzeba wiele, a rezultat jest tego wart. Fasolka przy tym nic nie traci.
Sezon na fasolkę szparagową powoli dobiega końca i możemy trafiać na mniej świeże strączki. Istnieje prosty domowy sposób, dzięki któremu fasolka nie straci barwy i będzie smaczniejsza po ugotowaniu.
Warto korzystać z dostępu do niej tak długo, jak się da. Jest nie tylko smaczna, ale też zawiera sporą ilość witamin, w tym witaminy K, poprawiającej krzepliwość krwi, kwas foliowy, polecany szczególnie kobietom w ciąży, a także witaminę C. Poza tym ma wiele składników przeciwutleniających i nierozpuszczalny błonnik, który poprawia pracę jelit. Jedzenie fasolki pomaga regulować poziom glukozy we krwi i na długo daje uczucie sytości, jednocześnie jest niskokaloryczna (ma zaledwie 30 kalorii w 100 gramach).
Dowiedz się, jak sprawić, żeby fasolka szparagowa nie traciła swoje barwy i miała lepszy smak.
Dlaczego fasolka szparagowa traci kolor podczas gotowania?
Fasolka szparagowa może tracić kolor podczas gotowania z kilku powodów. Pierwszy dotyczy czasu gotowania. Im dłużej ją gotujesz, tym bardziej rozpada się chlorofil i inne barwniki nadające strączkom ich kolor. W rezultacie bledną. Odpowiedzialna może być też kwasowość wody. Dzieje się tak również wtedy, gdy gotujesz fasolkę z dodatkiem kwaśnego składnika, na przykład soku z cytryny lub octu. Niekorzystnie na barwę działa też za mała ilość wody, w której gotujesz warzywo.
Trik na smaczną fasolkę bez utraty koloru. Dodaj cukier do wody
Fasolka zachowa kolor, a do tego nabierze smaku, gdy dodasz do wody odrobinę cukru. Wystarczy 1 łyżeczka cukru na litr wody. Ten niepozorny dodatek ma duży wpływ nie tylko na wygląd. Dodaj cukier do osolonej wody, w której gotujesz fasolkę, a wydobędziesz jej smak. Stanie się bardziej wyrazista i lekko słodkawa.
Gotuj fasolkę w dużej ilości wody, ale dość krótko (około 7-8 minut). Strączki nie powinny łatwo rozpadać się pod naciskiem widelca. Najlepsza fasolka to odrobinę twardsza w środku. Po ugotowaniu opłucz ją szybko pod zimną wodą. W ten sposób zahamujesz proces dalszego gotowania i utraty jej walorów.
