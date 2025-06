Choć wielu grzybiarzy czeka ze zbiorem prawdziwków do późnego lata, można je znaleźć już w czerwcu. Jeśli kilka dni z rzędu było ciepło i wilgotno, możesz spodziewać się pierwszych wysypów. Borowiki to grzyby kapryśne, ale jeśli trafią na sprzyjającą pogodę, potrafią pojawić się masowo, zwłaszcza w sprawdzonych lokalizacjach. Wczesne wypady do lasu mogą więc zakończyć się pełnym koszem, jeśli tylko wiesz, gdzie patrzeć.

Reklama

Jak rozpoznać borowiki?

Borowik szlachetny to chyba najpopularniejszy i najłatwiejszy do rozpoznania grzyb, choć oczywiście można się naciąć i pomylić go z grzybami niejadalnymi, w szczególności borowikiem szatańskim i goryczakiem żółciowym, który potrafi w pojedynkę zepsuć całe potrawy z grzybów. Pamiętaj, że miąższ borowika nigdy nie zmienia koloru po przekrojeniu i ma przyjemny, orzechowy zapach.

Ma grubą, mięsistą nóżkę w kolorze beżowym z charakterystyczną siateczką u góry. Kapelusz jest brązowy, gładki, niekiedy lekko śliski po deszczu. Od spodu znajduje się gąbczasty hymenofor w kolorze białym lub jasnożółtym. Zawsze zbieraj tylko te grzyby, co do których masz 100% pewności. Możesz skorzystać z aplikacji do rozpoznawania grzybów albo zanieść zbiory do Sanepidu.

Wysyp borowików często trafia się wcześnie rano i przed południem, fot. Adobe Stock, Галина Сандалова

Gdzie i kiedy zbierać borowiki w czerwcu?

Borowiki preferują lasy liściaste i mieszane, z przewagą dębów, buków i sosen. W czerwcu najłatwiej je znaleźć na terenach nizinnych i podgórskich, w dobrze nasłonecznionych miejscach, gdzie ściółka szybko się nagrzewa, ale nie wysycha. Szczególnie dobre są skraje lasów, polanki i ścieżki, gdzie ciepło i wilgoć zatrzymują się dłużej.

W Polsce czerwcowe borowiki najczęściej zbierane są w lasach Mazowsza, Podlasia, Lubelszczyzny i na Dolnym Śląsku. Również w Bieszczadach i Beskidach sezon może zacząć się wcześniej, jeśli maj był mokry.

Borowiki najchętniej pokazują się po nocnych burzach i deszczach, szczególnie jeśli następnego dnia świeci słońce. Najwięcej grzybów rośnie od wczesnego ranka do południa, dlatego warto wybrać się do lasu między 6 a 10 rano. Jeśli planujesz wyprawę, obserwuj prognozę pogody: po 2-3 dniach deszczu i temperaturach powyżej 15 stopni w nocy, wysyp jest niemal gwarantowany.

Czytaj także: