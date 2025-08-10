Reklama

Suche i trudne do przegryzienia mięso to jedna z najgorszych wpadek, jaka może się przydarzyć podczas gotowania. Marynowanie, czyli moczenie w odpowiedniej mieszance, może temu zapobiec. Jednym ze sposobów stosowanych przez profesjonalistów jest marynowanie w kawie – to skuteczna metoda na poprawę wyglądu i smaku różnych rodzajów mięs. Dowiesz się, jak to działa i poznasz przepis na dwa rodzaje marynaty kawowej – przygotowanej ze świeżego naparu oraz z fusów po kawie.

Marynata z kawy do mięsa – jak działa?

Marynowanie mięsa w kawie niesie za sobą wiele korzyści:

  • Zawarte w kawie garbniki rozbijają białkowe struktury mięsa, co sprawia, że staje się ono bardziej miękkie i delikatne.
  • Kawa pogłębia smak potrawy, nadając mięsu intensywniejszy, lekko dymny aromat.
  • Podczas smażenia marynata tworzy na powierzchni mięsa smaczną karmelizowaną skórkę, która zatrzymuje wilgoć wewnątrz, dzięki czemu mięso pozostaje soczyste.

Jak przygotować marynatę z kawy do mięsa?

Kawowa marynata do mięsa sprawdzi się zarówno podczas przygotowania potraw na grilla, jak i pieczenia w piekarniku czy smażenia. Możesz ją zrobić ze świeżej kawy albo fusów po kawie.

Marynata ze świeżej kawy parzonej

Składniki na marynatę ze świeżo parzonej kawy:

  • 1/3 szklanki mocnej, świeżo zaparzonej kawy (ostudzonej)
  • 2 łyżki oleju
  • 2 łyżki sosu sojowego
  • 1 łyżka octu balsamicznego
  • 1-2 łyżki miodu
  • 2 ząbki czosnku
  • 1 łyżka papryki wędzonej
  • 1 łyżeczka musztardy
  • sól i pieprz do smaku

Przygotowanie marynaty: Składniki dokładnie wymieszaj i natrzyj mięso. Pozostaw pod przykryciem w lodówce na co najmniej 2-3 godziny, a najlepiej na całą noc, aby smaki się przegryzły.

Alternatywą dla zalewy z kawy parzonej jest marynata z suchej mielonej kawy. Robi się ją na zasadzie mieszanki przypraw, którą również można nacierać mięso.

Marynata z fusów z kawy

Składniki na marynatę z fusów po kawie:

  • 4 łyżki fusów z kawy (najlepiej świeżo i grubo zmielone, ze średnio lub ciemno palonej kawy),
  • 4 łyżki oliwy,
  • 2 łyżki miodu lub brązowego cukru,
  • 2 łyżeczki soku z cytryny lub octu balsamicznego,
  • 2 łyżki sosu sojowego,
  • 2 łyżeczki wędzonej papryki,
  • sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie marynaty: Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj i natrzyj nimi mięso. Przykryj folią spożywczą i odstaw na noc do lodówki, albo na minimum 2-3 godziny. Przed smażeniem usuń nadmiar marynaty z mięsa ręcznikiem papierowym.

Do jakiego mięsa nadaje się marynata z kawy?

Kawa jako marynata dobrze komponuje się z różnymi rodzajami mięsa. Można ją zastosować do czerwonego mięsa, jak wołowina, wieprzowina i dziczyzna, ale też delikatniejszego białego mięsa, czyli również do drobiu, a nawet do ryby. Kawową marynatą można też nacierać produkty roślinne, takie jak tofu i tempeh.

