Bób, będący popularnym sezonowym warzywem, którym zajadają się dorośli i dzieci, czasami po ugotowaniu zmienia kolor na brązowy lub szary. Niekiedy też zyskuje nieprzyjemną mączystą strukturę. Kilka rzeczy może się do tego przyczyniać, o ile bób nie jest zwyczajnie przejrzały.

Przede wszystkim zbyt szybkie i długie gotowanie. Prowadzi ono do zmiany koloru bobu i oraz do gwałtownego rozpadania się skrobi w strączkach, co niekorzystnie wpływa na strukturę warzywa. Na szczęście z odpowiednią wiedzą da się temu zapobiec w łatwy sposób.

Dodaję 1 składnik, a bób nigdy nie zmienia koloru

Dodanie jednego składnika do wody sprawia, że bób jest soczyście zielony i jędrny po ugotowaniu. Mowa o sodzie oczyszczonej. Jednak nie przesadzaj z jej ilością. Wystarczy ociupina na czubku łyżki (około 1/4 łyżeczki na litr wody). Dodanie zbyt dużej ilości sody będzie mieć niekorzystny wpływ na walory smakowe i wizualne bobu. Aby nie stracił koloru, nie gotuj go za długo. Młodym strączkom wystarczy 5-7 minut, a starszym około 10 minut.

Co powoduje soda oczyszczona dodana do bobu?

Soda oczyszczona dodana do wody poprzez obniżenie kwasowości (związek ma odczyn zasadowy) dłużej utrzymuje zieleń bobu. Ma to związek z ochroną chlorofilu zawartego w roślinach, który nadaje im zieloną barwę. Soda wpływa też na czas gotowania – skraca go i bób szybciej mięknie. Warto to kontrolować.

Zachowaj umiar. Dodanie zbyt dużej ilości sody do wody może spowodować nieprzyjemny metaliczny posmak bobu oraz jego nadmierne zmiękczenie. Soda może też obniżać zawartość niektórych składników odżywczych w warzywie, a także powodować dolegliwości żołądkowo-jelitowe (więcej: soda na wzdęcia).

Dlaczego bób po ugotowaniu jest mączysty? Tak unikniesz problemu

Po ugotowaniu bób ma czasem nieprzyjemną piaskową konsystencję – staje się mączysty i łatwo się kruszy. Kilka rzeczy może odpowiadać za zmianę jego struktury. Bób może być po prostu przejrzały i wyschnięty. Ma wówczas mniej skrobi niż młode strączki i niewiele możemy już z tym zrobić. Czasami to błędy popełnione w trakcie gotowania powodują pogorszenie jego struktury. Na to mamy wpływ.

Jest to zwłaszcza gotowanie w zbyt wysokiej temperaturze i zbyt szybko. Lepiej ustawić moc palnika na średni ogień. Innym błędem jest dodanie soli w nieodpowiednim momencie. Najlepiej posolić wodę pod koniec gotowania, co sprawi, że skórka będzie dłużej elastyczna i utrzyma wilgoć. Dobrym pomysłem jest też zanurzenie bobu od razu po ugotowaniu w lodowatej wodzie, dzięki czemu szybko zatrzymany proces gotowania i bób będzie smaczniejszy.

