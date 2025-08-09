Reklama

Ziemniaki to podstawowy składnik polskiej kuchni. Mimo to jeszcze nie wiemy o nich wszystkiego. Nadal zdarzają nam się ziemniaki niedogotowane lub rozgotowane, albo po prostu niesmaczne. Ich smak i konsystencja po ugotowaniu mają duże znaczenie i wpływ na całe danie. Dobrze przygotowane ziemniaki powinny być miękkie, ale nie rozpadające się, wilgotne w środku i zachowujące swój kształt. Właśnie dlatego kucharze od lat poszukują sposobów, by wydobyć z nich to, co najlepsze. Jednym z prostych i skutecznych trików jest dodanie octu do wody podczas gotowania.

Reklama

Co daje gotowanie ziemniaków z octem?

Dodanie octu do wody podczas gotowania ziemniaków daje kilka konkretnych efektów:

  • sprawia, że ziemniaki nie są wodniste,
  • utrudnia ich mięknięcie i rozpadanie się,
  • pomaga zachować kształt ziemniaków,
  • ziemniaki są jędrniejsze,
  • poprawia ich smak, są bardziej wyraziste,
  • spowalnia przemiany skrobi, co może być korzystne pod względem zdrowotnym,
  • sprawia, że ziemniaki wykorzystane do pieczenia będą bardziej chrupiące.

Ten trik jest przydatny gdy chcemy ziemniaki przeznaczyć do sałatki. Zazwyczaj wtedy potrzebujemy dobrze ugotowanych, a jednocześnie nierozpadających się warzyw. To także polecany sposób, gdy planujemy je trochę obgotować, a później upiec w piekarniku. Dzięki prostemu zabiegowi z octem pieczone ziemniaki będą miały chrupiącą skórkę, a w środku będą wilgotne i miękkie. I o to nam chodzi. Dzieje się tak, ponieważ ocet wzmacnia ich powierzchnię, działa na zwarte w ziemniakach pektyny i skrobię. Unikaj dodawania octu, gdy gotujesz ziemniaki na purée. W takim przypadku oczywiście nie chodzi o to, by miały twardszą strukturę, lecz całe stały się miękkie.

Jak gotować ziemniaki z octem? Ile go dodać i jaki wybrać?

Dodaj ocet do wody z ziemniakami mniej więcej w połowie gotowania w proporcji 1:1, czyli 1 łyżkę octu na 1 litr wody. Wymieszaj i nic więcej nie rób. Czas gotowania jest standardowy i zależy od wielkości ziemniaków. Pokrojone gotują się krócej – ok. 15 minut, a całe ok. 30 minut. Następnie odcedź je tak jak zwykle i lekko odparuj na kuchence.

Możesz wykorzystać dowolny ocet: spirytusowy, winny, jabłkowy lub ryżowy. Ważne, żeby był jasny. Ciemny ocet, taki jak balsamiczny albo ten z czerwonego wina, może wpływać negatywnie na kolor ziemniaków oraz ich smak. Lepiej ich unikać.

Czytaj także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama