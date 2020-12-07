Klasyczny przepis na panierkę do kotletów lub ryby, zakłada użycie jajka, bułki tartej i mąki, często również z dodatkiem mleka oraz przypraw. Oczywiście, istnieją także nietypowe pomysły na panierkę, do której można dodać np. płatki kukurydziane albo owsiane. Co jednak, gdy chcesz przygotować panierkę bez jajka? Pozornie ten klejący dodatek dużo trudniej czymkolwiek zastąpić w taki sposób, aby zachować odpowiednią konsystencję dania.

Nasze pomysły na panierkę bez jajka przydadzą się nie tylko tym, którzy nie mogą ich jeść z powodu alergii lub nietolerancji pokarmowej. To również konieczność dla tych, którzy są na diecie wegańskiej.

Nabiał do panierki bez jajka

Jajka można zastąpić np. mlekiem, dodając resztę przypraw .

Zamiast jajek można także zmieszać jogurt naturalny z odrobiną wody

Do panierki bez jajka, można dodać także zmieszaną mąkę z dodatkiem wody lub mleka

Nabiał to naprawdę dobry substytut jajek w panierce. Kolejną opcją jest dodanie kefiru albo maślanki. Pamiętaj jednak, że mięso nabierze wtedy nieco innego posmaku.

Inne dodatki do panierki bez jajka

Dobrym zamiennikiem jajka jest też musztarda

Pamiętaj, by ograniczyć wtedy ilość przypraw - smak i tak będzie wyrazisty. Do panierki bez jajka możesz wykorzystać również majonez - jego tłustawa struktura oblepi mięso. Możesz go połączyć z ketchupem. To nie tylko pomysł na panierkę bez jajek, ale również na urozmaicenie walorów smakowych całego dania.

Jeśli musisz zastąpić czymś jajko w słodkiej potrawie, wykorzystaj banana

Najpierw dokładnie rozgnieć go widelcem. Siemię lniane lub nasiona chia pozostaw zamoczone na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Powstanie papka, którą można wykorzystać zamiast jajka w panierce.

