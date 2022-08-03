Czy wiesz, jak zdjąć skórkę z brzoskwini, nektarynek czy pomidorów w zaledwie kilka minut? Potrzebujesz do tego gorącej oraz zimnej wody. Skórka odejdzie niemal sama, a ty skończysz z uporczywym obieraniem czy zdzieraniem skórki.

Większość warzyw i owoców można, a nawet powinno się jeść ze skórą. To w niej lub tuż pod nią kryje się najwięcej wartości odżywczych. Skórka nierzadko pomaga trzymać dane warzywo czy owoc "w ryzach" i zapobiega jego nadmiernemu rozpadaniu się podczas gotowania.

O ile większość warzyw czy owoców obiera się łatwo, o tyle z brzoskwiniami, nektarynkami, śliwkami, mirabelkami czy pomidorami bywa problem. Skórka jest bardzo cienka i mocno przylega do reszty owocu lub warzywa. Przez to urywa się podczas obierania.

Owoce i warzywa często obiera się przed przygotowaniem dżemów i gładkich marmolad. Skórka może sprawić, że masa nie będzie jednolita. Pomidory zwykle obiera się do ketchupów, a także do leczo czy zupy pomidorowej (jeśli nie chcesz korzystać z gotowych pomidorów z puszki).

Zdejmowanie skórki z warzyw i owoców a choroby

Zdejmowanie skórki z warzyw i owoców może także być konieczne w przypadku niektórych diet, szczególnie diety wrzodowej, czasem także w diecie FODMAP. Skórka może podrażniać ściany żołądka lub się do nich przyklejać, czego efektem może być odruch wymiotny.

Aby maksymalnie przyspieszyć czas leczenia choroby wrzodowej, owoce i warzywa należy obierać (wszystkie), a także poddawać je obróbce cieplnej. Jedzenie ich w wersji surowej może zaszkodzić.

Jeśli nie wiesz, jak zdjąć skórkę z brzoskwini czy innych owoców lub warzyw, przygotuj bardzo gorącą oraz bardzo zimną wodę. Warzywa lub owoce umyj, a następnie:

Natnij je z wierzchu (z obu stron), tworząc "plusik". Na około 2 minuty włóż je do gorącej wody. Po wyciągnięciu owoców lub warzyw szybko włóż je do zimnej wody (najlepiej z lodem). Wyjmij, lekko osusz ręcznikiem papierowym, a następnie za pomocą nożyka lub łyżeczki podważ skórkę i zdejmij ją jednym sprawnym pociągnięciem.

Tak obrane brzoskwinie czy pomidory są gotowe do skrojenia. Na zdrowie!

