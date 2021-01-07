Proszek do pieczenia to środek spulchniający, niezbędny do wykonania większości wypieków. Głównym składnikiem tego produktu jest soda oczyszczona.

Soda oczyszczona zamiast proszku do pieczenia

Proszek do pieczenia zawiera oprócz sody, jeszcze 2 ważne składniki - kwas i stabilizator, dzięki którym możliwy jest proces spulchniania. To dlatego soda oczyszczona jest świetnym zamiennikiem proszku do pieczenia, jednak nie zadziała solo. Gdy używasz jej zamiast proszku, koniecznie dodaj coś o kwaśnym odczynie:

maślankę,

kefir,

kwaśną śmietanę,

sok z cytryny,

ocet.

Uwaga! Gorzki posmak sody może być wyraźnie wyczuwalny w cieście, jeśli dodasz jej za dużo. Pamiętaj, że łyżeczka sody odpowiada aż 3 łyżeczkom proszku do pieczenia, dlatego jeśli w przepisie zalecane jest dodanie 1 łyżeczki proszku, użyj tylko 1/3 łyżeczki sody. Kwaśny dodatek, oprócz udziału w procesie spulchniania, ma też za zadanie neutralizować swoim działaniem, przykry posmak sody. Dlatego tak ważne jest, aby nie przesadzić z jej ilością - produkt o kwaśnym odczynie musi ją w pewnym sensie "przerobić".

Uwaga - postaraj się dość szybko umieścić ciasto w piekarniku. W przeciwnym razie, może mniej wyrosnąć. Proces spulchniania zaczyna się od razu po dodaniu sody.

Alkohol zamiast proszku do pieczenia

Co zamiast proszku do pieczenia? Jeśli nie masz pod ręką sody, możesz użyć alkoholu. Nie spulchni on ciasta aż tak dobrze, ale z pewnością je uniesie. Jaka proporcja będzie odpowiednia? Zamiast 1 łyżeczki proszku do pieczenia, użyj 2 łyżek alkoholu - np. wódki, rumu, brandy.

Amoniak zamiast proszku do pieczenia

W ostateczności, zamiast proszku do pieczenia możesz użyć amoniaku. Ma to jednak sens tylko w przypadku wypieków typu pierniki lub kruche ciastka. Inaczej ciasto może nabrać niepożądanej struktury.

Czytaj więcej porad kulinarnych: