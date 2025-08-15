Boimy się go zrywać, a jest niebiańsko smaczny. Nazywany jest „truflą dla ubogich”
Lejkowiec dęty to jadalny i mało popularny grzyb, który wyróżnia się wyjątkowym aromatem, przypominającym smak trufli. Można natknąć się na niego zwykle w lasach liściastych w okresie od sierpnia do listopada. Jest bardzo charakterystyczny, a nawet odstraszający, ale to prawdziwy przysmak. Dowiedz się, jak wygląda i jakie zastosowanie w kuchni ma lejkowiec dęty.
Lejkowiec dęty, chociaż wyglądem odstrasza, jest smacznym i cenionym grzybem. Mogą go zbierać nawet niewprawieni grzybiarze, ponieważ nie da się go pomylić z żadnym innym gatunkiem. Dowiedz się, jak wygląda ten wyjątkowy gatunek i jakie ma zastosowanie w kuchni.
Jak wygląda lejkowiec dęty?
Lejkowiec dęty (łac. Craterellus cornucopioides) to mało znany grzyb jadalny, nazywany też „trąbką śmierci” lub „czarną trąbką”, a ze względu na swój charakterystyczny aromat „truflą dla ubogich”. Jest ceniony przez grzyboznawców. Należy do kolczakowatych – tej samej rodziny co pieprzniki jadalne (kurki).
Owocniki lejkowca mają kształt trąbki z podwiniętym brzegiem. Dojrzałe okazy charakteryzują się fałdkami na końcach kapelusza. Wewnątrz grzyb jest brązowoczarny, z czasem robi się ciemnoszary. Na zewnątrz jest szarobrązowy – początkowo gładki, z czasem pomarszczony. Trzon ma od 5 do 12 cm wysokości, a średnica kapelusza wynosi od 3 do 8 cm. Grzyb jest w środku pusty i rozszerza się od dołu ku górze. Miąższ lejkowca jest sprężysty, a po wysuszeniu kruchy.
Lejkowiec dęty – jakie ma zastosowanie w kuchni?
Ten grzyb ma wszechstronne zastosowanie w kuchni, ale jeden sposób jego przygotowania jest dominujący. Lejkowiec dęty często jest suszony, a następnie mielony i stosowany jako charakterystyczna przyprawa, którą dodaje się do sosów, makaronów i zup. Smak jest delikatny i przyjemny. Sproszkowany lejkowiec ma aromat lekko orzechowy, ziemisty, intensywny, przypominający smak trufli.
Innym sposobem wykorzystania lejkowca dętego w kuchni jest dodanie go do jajecznicy, omletu, sosów do mięs, farszy do pierogów lub pasztecików, a także kremowych zup. Jest cenionym grzybem zwłaszcza w kuchni francuskiej.
Gdzie występuje lejkowiec dęty?
To gatunek grzyba spotykany przede wszystkim w lasach liściastych, zwłaszcza w miejscach o dużej wilgotności i zacienionych, zazwyczaj w sąsiedztwie buków oraz dębów. Nie należy do bardzo popularnych grzybów, ale gdy się już pojawi, to rośnie obficie – tworzy zwarte grupy liczące nieraz kilkadziesiąt owocników. Okres jego występowania trwa od sierpnia do listopada.
