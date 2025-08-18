Łazanki to nazwa kwadratowego płaskiego makaronu, ale też potrawy z tymże makaronem, duszoną białą kapustą w roli głównej, z dodatkiem grzybów i mięsa. Łazanki wielu osobom kojarzą się z peerelowskimi stołówkami, jednak okazuje się, że przywędrowały do Polski w XVI wieku i to prosto z Włoch za sprawą królowej Bony. Inne źródła podają, że mają swoje źródło w kuchni litewskiej i ukraińskiej.

Niezależnie od pochodzenia dzisiaj łazanki budzą ambiwalentne uczucia: dla jednych jest to sentymentalne danie z dzieciństwa, ale dla innych - ciężka mało ciekawa potrawa, którą najlepiej omijać szeroki łukiem. Jeżeli należysz do tej pierwszej grupy, spróbuj przepisu na łazanki w nieco mniej popularnej wersji – z piekarnika.

Jak zrobić zapiekane łazanki?

Składniki:

1 kg białej kapusty

kilka pieczarek lub grzybów leśnych

1 cebula

masło

sól i pieprz do smaku

opakowanie makaronu do łazanek

bułka tarta

kilka łyżek startego żółtego sera do posypania

Sposób przygotowania:

Kapustę obierz z wierzchnich liści, opłucz, przekrój na pół, wytnij twardy środek, a następnie gotuj przez około 30 minut w osolonej wodzie. Cebulę pokrój w piórka i podsmaż na oleju, następnie dodaj pieczarki lub obgotowane wcześniej grzyby leśne. Duś całość aż do miękkości. Dodaj sól i pieprz do smaku. Do grzybów z cebulką dodaj poszatkowaną kapustę i jeszcze przez chwilę razem gotuj. Makaron ugotuj w osolonej wodzie według informacji na opakowaniu. Połącz z kapustą. Spróbuj dania i ewentualnie jeszcze dopraw solą lub pieprzem. Naczynie żaroodporne wysmaruj tłuszczem i obsyp bułką tartą. Do środka włóż makaron z kapustą, całość posyp żółtym serem. Zapiekaj w temperaturze 180°C przez 20 minut.

Zapiekane łazanki można podawać z sosem grzybowym lub pomidorowym.

Zapiekane łazanki z serem, fot. Adobe Stock, qwartm

