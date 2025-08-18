To mój sposób na popularne w PRL-u danie z kapusty. Jest jeszcze lepsze niż u babci
Łazanki albo się kocha, albo nienawidzi. Przepis jest zdecydowanie dla tych, komu łazanki nie są straszne, a nawet smakują. Ta wersja popularnego dania obiadowego jest nieco mniej znana niż typowe łazanki, bo w wersji zapiekanej z serem.
Łazanki to nazwa kwadratowego płaskiego makaronu, ale też potrawy z tymże makaronem, duszoną białą kapustą w roli głównej, z dodatkiem grzybów i mięsa. Łazanki wielu osobom kojarzą się z peerelowskimi stołówkami, jednak okazuje się, że przywędrowały do Polski w XVI wieku i to prosto z Włoch za sprawą królowej Bony. Inne źródła podają, że mają swoje źródło w kuchni litewskiej i ukraińskiej.
Niezależnie od pochodzenia dzisiaj łazanki budzą ambiwalentne uczucia: dla jednych jest to sentymentalne danie z dzieciństwa, ale dla innych - ciężka mało ciekawa potrawa, którą najlepiej omijać szeroki łukiem. Jeżeli należysz do tej pierwszej grupy, spróbuj przepisu na łazanki w nieco mniej popularnej wersji – z piekarnika.
Jak zrobić zapiekane łazanki?
Składniki:
- 1 kg białej kapusty
- kilka pieczarek lub grzybów leśnych
- 1 cebula
- masło
- sól i pieprz do smaku
- opakowanie makaronu do łazanek
- bułka tarta
- kilka łyżek startego żółtego sera do posypania
Sposób przygotowania:
- Kapustę obierz z wierzchnich liści, opłucz, przekrój na pół, wytnij twardy środek, a następnie gotuj przez około 30 minut w osolonej wodzie.
- Cebulę pokrój w piórka i podsmaż na oleju, następnie dodaj pieczarki lub obgotowane wcześniej grzyby leśne. Duś całość aż do miękkości. Dodaj sól i pieprz do smaku.
- Do grzybów z cebulką dodaj poszatkowaną kapustę i jeszcze przez chwilę razem gotuj.
- Makaron ugotuj w osolonej wodzie według informacji na opakowaniu. Połącz z kapustą. Spróbuj dania i ewentualnie jeszcze dopraw solą lub pieprzem.
- Naczynie żaroodporne wysmaruj tłuszczem i obsyp bułką tartą. Do środka włóż makaron z kapustą, całość posyp żółtym serem.
- Zapiekaj w temperaturze 180°C przez 20 minut.
Zapiekane łazanki można podawać z sosem grzybowym lub pomidorowym.
