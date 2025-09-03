Klasyczny gulasz opiera się na bazie cebuli, papryki i przypraw korzennych. Jego smak jest ciężki, intensywnie mięśny. Dodanie owoców – zwłaszcza czerwonych porzeczek – przełamuje dominujący smak umami i nadaje potrawie nowy charakter. Kwaśność owoców działa jak naturalny kontrapunkt dla tłustości mięsa i gęstego sosu. Dzięki temu gulasz zyskuje świeżość, a jednocześnie pozostaje satysfakcjonujący i sycący.

Przepis na oryginalny gulasz z porzeczkami

Składniki (4 porcje):

800 g wołowiny gulaszowej (np. łopatka, pręga),

2 średnie cebule,

3 ząbki czosnku,

200 ml czerwonego wytrawnego wina,

200 ml bulionu wołowego,

150 g świeżych czerwonych porzeczek (lub mrożonych),

2 łyżki koncentratu pomidorowego,

1 marchewka,

1 pietruszka,

2 łyżki oleju rzepakowego,

1 łyżka masła klarowanego,

1 łyżeczka wędzonej papryki słodkiej,

½ łyżeczki papryki ostrej,

½ łyżeczki mielonego kminu rzymskiego,

1 łyżeczka suszonego majeranku,

½ łyżeczki cynamonu,

1 liść laurowy,

4 ziarna ziela angielskiego,

sól i świeżo mielony pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Mięso pokrój w kostkę, osusz i obsmaż partiami na maśle klarowanym, aż nabierze złotego koloru. Przełóż do garnka z grubym dnem. Na tym samym tłuszczu podsmaż cebulę pokrojoną w piórka, marchew i pietruszkę w półplasterkach. Pod koniec dodaj czosnek przeciśnięty przez praskę. Połącz warzywa z mięsem, dodaj przyprawy (bez soli) i koncentrat pomidorowy, dokładnie wymieszaj. Wlej wino i duś, aż odparuje połowa płynu. Następnie dolej bulion, dodaj liść laurowy i ziele angielskie. Gotuj na małym ogniu pod przykryciem 1,5-2 godziny, aż mięso będzie miękkie. Na ostatnie 20 minut gotowania dodaj czerwone porzeczki – część się rozpadnie, część zachowa strukturę, nadając daniu wyjątkowy charakter. Dopraw solą i pieprzem. Jeśli sos jest zbyt kwaśny, można dodać odrobinę miodu. Podawaj z kaszą pęczak, kluskami śląskimi albo świeżym pieczywem.

Dlaczego warto dodać porzeczki do gulaszu?

Porzeczki nie są przypadkowym wyborem. W kuchni skandynawskiej i francuskiej owoce leśne często łączy się z dziczyzną i wołowiną – właśnie ze względu na ich zdolność do równoważenia ciężkich smaków. W tym gulaszu porzeczki spełniają podobną rolę: nadają lekko cierpki, owocowy akcent, który sprawia, że każdy kęs jest bardziej złożony i ciekawy.

Dodatkowo porzeczki podkreślają aromat przypraw – wędzona papryka zyskuje wyraźniejszy charakter, majeranek staje się bardziej świeży, a cynamon w tle ociepla kompozycję. To przykład, jak owoc może zmienić zwykłą potrawę w kulinarne doświadczenie.

