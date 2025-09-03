Ten wytrawny obiad rzuci gości na kolana. Kluczowym składnikiem są tu czerwone porzeczki
Szukasz pomysłu na danie, które połączy tradycję z odrobiną kulinarnej odwagi? Gulasz z czerwonymi porzeczkami zaskoczy twoich gości wyrazistym smakiem, w którym mięso łączy się z kwaskowatą nutą owoców. Oto niebanalne danie, które udowadnia, że klasykę można podać w zupełnie nowej odsłonie.
Klasyczny gulasz opiera się na bazie cebuli, papryki i przypraw korzennych. Jego smak jest ciężki, intensywnie mięśny. Dodanie owoców – zwłaszcza czerwonych porzeczek – przełamuje dominujący smak umami i nadaje potrawie nowy charakter. Kwaśność owoców działa jak naturalny kontrapunkt dla tłustości mięsa i gęstego sosu. Dzięki temu gulasz zyskuje świeżość, a jednocześnie pozostaje satysfakcjonujący i sycący.
Przepis na oryginalny gulasz z porzeczkami
Składniki (4 porcje):
- 800 g wołowiny gulaszowej (np. łopatka, pręga),
- 2 średnie cebule,
- 3 ząbki czosnku,
- 200 ml czerwonego wytrawnego wina,
- 200 ml bulionu wołowego,
- 150 g świeżych czerwonych porzeczek (lub mrożonych),
- 2 łyżki koncentratu pomidorowego,
- 1 marchewka,
- 1 pietruszka,
- 2 łyżki oleju rzepakowego,
- 1 łyżka masła klarowanego,
- 1 łyżeczka wędzonej papryki słodkiej,
- ½ łyżeczki papryki ostrej,
- ½ łyżeczki mielonego kminu rzymskiego,
- 1 łyżeczka suszonego majeranku,
- ½ łyżeczki cynamonu,
- 1 liść laurowy,
- 4 ziarna ziela angielskiego,
- sól i świeżo mielony pieprz do smaku.
Sposób przygotowania:
- Mięso pokrój w kostkę, osusz i obsmaż partiami na maśle klarowanym, aż nabierze złotego koloru. Przełóż do garnka z grubym dnem.
- Na tym samym tłuszczu podsmaż cebulę pokrojoną w piórka, marchew i pietruszkę w półplasterkach. Pod koniec dodaj czosnek przeciśnięty przez praskę.
- Połącz warzywa z mięsem, dodaj przyprawy (bez soli) i koncentrat pomidorowy, dokładnie wymieszaj.
- Wlej wino i duś, aż odparuje połowa płynu. Następnie dolej bulion, dodaj liść laurowy i ziele angielskie.
- Gotuj na małym ogniu pod przykryciem 1,5-2 godziny, aż mięso będzie miękkie.
- Na ostatnie 20 minut gotowania dodaj czerwone porzeczki – część się rozpadnie, część zachowa strukturę, nadając daniu wyjątkowy charakter.
- Dopraw solą i pieprzem. Jeśli sos jest zbyt kwaśny, można dodać odrobinę miodu. Podawaj z kaszą pęczak, kluskami śląskimi albo świeżym pieczywem.
Dlaczego warto dodać porzeczki do gulaszu?
Porzeczki nie są przypadkowym wyborem. W kuchni skandynawskiej i francuskiej owoce leśne często łączy się z dziczyzną i wołowiną – właśnie ze względu na ich zdolność do równoważenia ciężkich smaków. W tym gulaszu porzeczki spełniają podobną rolę: nadają lekko cierpki, owocowy akcent, który sprawia, że każdy kęs jest bardziej złożony i ciekawy.
Dodatkowo porzeczki podkreślają aromat przypraw – wędzona papryka zyskuje wyraźniejszy charakter, majeranek staje się bardziej świeży, a cynamon w tle ociepla kompozycję. To przykład, jak owoc może zmienić zwykłą potrawę w kulinarne doświadczenie.
