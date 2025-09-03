Reklama

Klasyczny gulasz opiera się na bazie cebuli, papryki i przypraw korzennych. Jego smak jest ciężki, intensywnie mięśny. Dodanie owoców – zwłaszcza czerwonych porzeczek – przełamuje dominujący smak umami i nadaje potrawie nowy charakter. Kwaśność owoców działa jak naturalny kontrapunkt dla tłustości mięsa i gęstego sosu. Dzięki temu gulasz zyskuje świeżość, a jednocześnie pozostaje satysfakcjonujący i sycący.

Reklama
video placeholder

Przepis na oryginalny gulasz z porzeczkami

Składniki (4 porcje):

  • 800 g wołowiny gulaszowej (np. łopatka, pręga),
  • 2 średnie cebule,
  • 3 ząbki czosnku,
  • 200 ml czerwonego wytrawnego wina,
  • 200 ml bulionu wołowego,
  • 150 g świeżych czerwonych porzeczek (lub mrożonych),
  • 2 łyżki koncentratu pomidorowego,
  • 1 marchewka,
  • 1 pietruszka,
  • 2 łyżki oleju rzepakowego,
  • 1 łyżka masła klarowanego,
  • 1 łyżeczka wędzonej papryki słodkiej,
  • ½ łyżeczki papryki ostrej,
  • ½ łyżeczki mielonego kminu rzymskiego,
  • 1 łyżeczka suszonego majeranku,
  • ½ łyżeczki cynamonu,
  • 1 liść laurowy,
  • 4 ziarna ziela angielskiego,
  • sól i świeżo mielony pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

  1. Mięso pokrój w kostkę, osusz i obsmaż partiami na maśle klarowanym, aż nabierze złotego koloru. Przełóż do garnka z grubym dnem.
  2. Na tym samym tłuszczu podsmaż cebulę pokrojoną w piórka, marchew i pietruszkę w półplasterkach. Pod koniec dodaj czosnek przeciśnięty przez praskę.
  3. Połącz warzywa z mięsem, dodaj przyprawy (bez soli) i koncentrat pomidorowy, dokładnie wymieszaj.
  4. Wlej wino i duś, aż odparuje połowa płynu. Następnie dolej bulion, dodaj liść laurowy i ziele angielskie.
  5. Gotuj na małym ogniu pod przykryciem 1,5-2 godziny, aż mięso będzie miękkie.
  6. Na ostatnie 20 minut gotowania dodaj czerwone porzeczki – część się rozpadnie, część zachowa strukturę, nadając daniu wyjątkowy charakter.
  7. Dopraw solą i pieprzem. Jeśli sos jest zbyt kwaśny, można dodać odrobinę miodu. Podawaj z kaszą pęczak, kluskami śląskimi albo świeżym pieczywem.

Dlaczego warto dodać porzeczki do gulaszu?

Porzeczki nie są przypadkowym wyborem. W kuchni skandynawskiej i francuskiej owoce leśne często łączy się z dziczyzną i wołowiną – właśnie ze względu na ich zdolność do równoważenia ciężkich smaków. W tym gulaszu porzeczki spełniają podobną rolę: nadają lekko cierpki, owocowy akcent, który sprawia, że każdy kęs jest bardziej złożony i ciekawy.

Dodatkowo porzeczki podkreślają aromat przypraw – wędzona papryka zyskuje wyraźniejszy charakter, majeranek staje się bardziej świeży, a cynamon w tle ociepla kompozycję. To przykład, jak owoc może zmienić zwykłą potrawę w kulinarne doświadczenie.

Jak przygotować gulasz z porzeczkami
Podaj gulasz z porzeczkami do kaszy lub z pieczywem, fot. Adobe Stock, fired

Czytaj także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama