Grzyby mają wiele kulinarnych zastosowań i warto je wykorzystywać w kuchni w trakcie sezonu. Świeże smakują znacznie lepiej niż suszone. Jeżeli duszone grzyby albo jajecznica z grzybami to dla ciebie banał, to koniecznie wypróbuj te leśne dary w bardziej nowoczesnej odsłonie. Poznaj przepis na pizzę z grzybami i sposób, dzięki któremu będzie ona tak smaczna, jak w najlepszej pizzerii.

Pizza z grzybami będzie lepsza, gdy zastosujesz ten prosty „trik”

Pizza z pieczarkami, czyli pizza ai funghi oraz pizza z borowikami – pizza ai funghi porcini, to jedne z najbardziej popularnych rodzajów włoskiego dania. Grzyby, chociaż świetnie smakują w takiej odsłonie, zawierają sporo wody, dlatego niektóre z nich wymagają pewnego zabiegu przed dodaniem do ciasta.

Zanim położysz grzyby na pizzy, niezależnie od tego, czy są to grzyby leśne czy pieczarki, najpierw przez chwilę podsmaż je na maśle z solą. Dzięki temu będą bardziej aromatyczne i usuniesz z nich nadmiar wody. Jeżeli położysz na pizzy surowe borowiki czy prawdziwki, puszczą soki i wilgoć przejdzie do ciasta, przez co pizza może stać się bardziej gumowata.

Ten prosty sposób jest na ogół stosowany w przypadku grzybów leśnych, a rzadziej, kiedy używa się pieczarek – kładzie się je zwykle surowe i cienko pokrojone.

Jak zrobić pizzę z grzybami leśnymi?

Domowa pizza z grzybami to prawdziwy rarytas. Jeśli tylko mamy dostęp do świeżych borowików lub prawdziwków, warto wypróbować ten przepis.

Składniki na ciasto:

300 g mąki (najlepiej 00, ewentualnie typ 450 lub 550)

2/3 szklanki letniej wody

15 g drożdży

pół łyżeczki soli

4 łyżki oleju

1 łyżeczka cukru

Składniki na wierzch pizzy:

200 g sosu pomidorowego

200 g grzybów leśnych (borowiki, podgrzybki, kurki)

200 g sera mozzarella

3 łyżki startego parmezanu

1 mała cebula

1 ząbek czosnku,

1 łyżka masła klarowanego

do wyboru: oregano, tymianek, bazylia,

oliwa z oliwek

Przygotowanie:

Przesiej mąkę do miski. Dodaj rozpuszczone w letniej wodzie drożdże i cukier, a także sól i olej. Dokładnie wyrabiaj ciasto, a następnie przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia (przynajmniej na 1 godzinę).

W międzyczasie przygotuj nadzienie. Oczyść dokładnie grzyby i pokrój na kawałki. Podsmaż je przez kilka minut na maśle, dopraw solą, pieprzem i ziołami.

Wyrośnięte ciasto zagnieć jeszcze krótko na posypanej mąką stolnicy, lekko rozwałkuj i wyłóż na posmarowaną olejem blachę do pieczenia. Rozciągnij ciasto rękami na równy placek, posmaruj oliwą i ponakłuwaj widelcem. Ciasto posmaruj sosem pomidorowym z przeciśniętym przez praskę czosnkiem, posyp startym serem mozzarella, wyłóż grzyby i cebulę, a następnie posyp parmezanem. Pozostaw jeszcze na 15 minut do wyrośnięcia.

Włóż pizzę do nagrzanego piekarnika do 230°C (góra–dół) i piecz przez około 15 minut, aż ser się roztopi, a brzegi będą chrupiące i złociste. Po wyjęciu skrop oliwą.

Pizza z grzybami leśnymi, fot. Getty Images, zi3000

