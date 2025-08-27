Ten prosty trik sprawia, że pizza z grzybami smakuje jak w najlepszej pizzerii. Nie chodzi o ciasto
Pizza z grzybami to świetny pomysł na sycący wyjątkowy, choć prosty obiad. Chrupiące ciasto, grzyby i rozpływający się ser – nie ma nic lepszego. Włoski klasyk będzie szczególnie smaczny, gdy zastosujesz prosty trik. Dzięki niemu ciasto nie będzie gumowate, a grzyby staną się bardziej aromatyczne. Sprawdź, jak zrobić domową pizzę z grzybami, która dorównuje daniom z najlepszych pizzerii.
Grzyby mają wiele kulinarnych zastosowań i warto je wykorzystywać w kuchni w trakcie sezonu. Świeże smakują znacznie lepiej niż suszone. Jeżeli duszone grzyby albo jajecznica z grzybami to dla ciebie banał, to koniecznie wypróbuj te leśne dary w bardziej nowoczesnej odsłonie. Poznaj przepis na pizzę z grzybami i sposób, dzięki któremu będzie ona tak smaczna, jak w najlepszej pizzerii.
Pizza z grzybami będzie lepsza, gdy zastosujesz ten prosty „trik”
Pizza z pieczarkami, czyli pizza ai funghi oraz pizza z borowikami – pizza ai funghi porcini, to jedne z najbardziej popularnych rodzajów włoskiego dania. Grzyby, chociaż świetnie smakują w takiej odsłonie, zawierają sporo wody, dlatego niektóre z nich wymagają pewnego zabiegu przed dodaniem do ciasta.
Zanim położysz grzyby na pizzy, niezależnie od tego, czy są to grzyby leśne czy pieczarki, najpierw przez chwilę podsmaż je na maśle z solą. Dzięki temu będą bardziej aromatyczne i usuniesz z nich nadmiar wody. Jeżeli położysz na pizzy surowe borowiki czy prawdziwki, puszczą soki i wilgoć przejdzie do ciasta, przez co pizza może stać się bardziej gumowata.
Ten prosty sposób jest na ogół stosowany w przypadku grzybów leśnych, a rzadziej, kiedy używa się pieczarek – kładzie się je zwykle surowe i cienko pokrojone.
Jak zrobić pizzę z grzybami leśnymi?
Domowa pizza z grzybami to prawdziwy rarytas. Jeśli tylko mamy dostęp do świeżych borowików lub prawdziwków, warto wypróbować ten przepis.
Składniki na ciasto:
- 300 g mąki (najlepiej 00, ewentualnie typ 450 lub 550)
- 2/3 szklanki letniej wody
- 15 g drożdży
- pół łyżeczki soli
- 4 łyżki oleju
- 1 łyżeczka cukru
Składniki na wierzch pizzy:
- 200 g sosu pomidorowego
- 200 g grzybów leśnych (borowiki, podgrzybki, kurki)
- 200 g sera mozzarella
- 3 łyżki startego parmezanu
- 1 mała cebula
- 1 ząbek czosnku,
- 1 łyżka masła klarowanego
- do wyboru: oregano, tymianek, bazylia,
- oliwa z oliwek
Przygotowanie:
Przesiej mąkę do miski. Dodaj rozpuszczone w letniej wodzie drożdże i cukier, a także sól i olej. Dokładnie wyrabiaj ciasto, a następnie przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia (przynajmniej na 1 godzinę).
W międzyczasie przygotuj nadzienie. Oczyść dokładnie grzyby i pokrój na kawałki. Podsmaż je przez kilka minut na maśle, dopraw solą, pieprzem i ziołami.
Wyrośnięte ciasto zagnieć jeszcze krótko na posypanej mąką stolnicy, lekko rozwałkuj i wyłóż na posmarowaną olejem blachę do pieczenia. Rozciągnij ciasto rękami na równy placek, posmaruj oliwą i ponakłuwaj widelcem. Ciasto posmaruj sosem pomidorowym z przeciśniętym przez praskę czosnkiem, posyp startym serem mozzarella, wyłóż grzyby i cebulę, a następnie posyp parmezanem. Pozostaw jeszcze na 15 minut do wyrośnięcia.
Włóż pizzę do nagrzanego piekarnika do 230°C (góra–dół) i piecz przez około 15 minut, aż ser się roztopi, a brzegi będą chrupiące i złociste. Po wyjęciu skrop oliwą.
