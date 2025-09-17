Jesień to najlepszy moment na kuchenne eksperymenty z grzybami – od podgrzybków i borowików, przez kurki, aż po zwyczajne pieczarki. W połączeniu z mięsem z udek kurczaka tworzą danie, które doskonale wpisuje się w założenia diety keto: tłuste, sycące i niskowęglowodanowe. Ten przepis wyróżnia się uniwersalnością – możesz użyć świeżych leśnych grzybów, jeśli masz szczęście je zebrać, albo pieczarek z pobliskiego sklepu. W obu wersjach efekt jest fantastyczny.

Przepis na keto udka z kurczaka z grzybami

Składniki (4 porcje):

4 udka z kurczaka (z kością i skórą, ok. 1 kg),

300 g grzybów (podgrzybki, kurki lub pieczarki – mogą być mieszane),

3 łyżki masła klarowanego,

150 ml śmietanki 30-36%,

½ szklanki bulionu drobiowego,

2 ząbki czosnku, drobno posiekane,

½ cebuli (opcjonalnie, dla aromatu),

sól, świeżo mielony pieprz,

½ łyżeczki tymianku i ½ łyżeczki rozmarynu (suszone lub świeże),

garść posiekanej natki pietruszki do podania.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej na dużej patelni 2 łyżki masła klarowanego. Udka dopraw solą i pieprzem, włóż na patelnię skórą do dołu i smaż 5-6 minut, aż skórka stanie się złocista. Przewróć i podsmaż kolejne 3-4 minuty. Zdejmij mięso z patelni. Na tej samą patelnię dodaj 1 łyżkę masła, wrzuć posiekaną cebulę i czosnek, smaż chwilę, aż zmiękną. Dodaj pokrojone grzyby, podsmażaj 5-6 minut, aż puszczą sok i lekko się zrumienią. Wlej bulion, dodaj śmietankę i zioła. Wymieszaj, włóż z powrotem udka, przykryj i duś na małym ogniu ok. 35-40 minut, aż mięso będzie miękkie, a sos zgęstnieje. Posyp świeżą natką pietruszki. Danie najlepiej smakuje z sałatką z rukoli lub pieczonym kalafiorem jako niskowęglowodanowym dodatkiem.

Możesz obrać mięso i podać je bez kości, fot. Adobe Stock, elena_hramowa

Porady praktyczne

Wersja codzienna: Podaj udka prosto z patelni w towarzystwie brokułów z masłem czosnkowym. Całość możesz uzupełnić sałatką z rukoli z oliwą. To szybkie, sycące danie, które świetnie sprawdzi się jako rodzinny keto obiad.

Wersja elegancka: Mięso zdejmij z kości i podaj w sosie grzybowym na talerzu, obok pieczonego kalafiora z masłem i parmezanem. Udekoruj świeżym tymiankiem i listkami rukoli. Danie nabiera wykwintnego charakteru, a jednocześnie pozostaje w 100% zgodne z dietą keto.

Świeże podgrzybki i kurki dadzą najwięcej aromatu, ale w razie potrzeby sprawdzą się też pieczarki – są neutralne i łatwo dostępne.

Jeśli chcesz bardziej kremowy sos, możesz dodać dodatkową łyżkę śmietanki na końcu duszenia.

Gotowe danie przechowasz do 3 dni w lodówce. Odgrzewaj na wolnym ogniu, żeby sos się nie zwarzył.

Wariant pikantny: dodaj szczyptę chili lub wędzoną paprykę.

