Przygotuj soczyste keto udka z kurczaka z grzybami. Ten przepis będzie hitem tej jesieni
Wyobraź sobie jesienny wieczór, zapach smażonych grzybów i soczyste mięso, które rozpływa się w ustach. Ten keto przepis na udka z kurczaka w kremowym sosie z grzybami ma szansę stać się twoim ulubionym daniem. Jest w pełni zgodny z dietą ketogeniczną, łatwy w przygotowaniu i cudownie aromatyczny.
Jesień to najlepszy moment na kuchenne eksperymenty z grzybami – od podgrzybków i borowików, przez kurki, aż po zwyczajne pieczarki. W połączeniu z mięsem z udek kurczaka tworzą danie, które doskonale wpisuje się w założenia diety keto: tłuste, sycące i niskowęglowodanowe. Ten przepis wyróżnia się uniwersalnością – możesz użyć świeżych leśnych grzybów, jeśli masz szczęście je zebrać, albo pieczarek z pobliskiego sklepu. W obu wersjach efekt jest fantastyczny.
Przepis na keto udka z kurczaka z grzybami
Składniki (4 porcje):
- 4 udka z kurczaka (z kością i skórą, ok. 1 kg),
- 300 g grzybów (podgrzybki, kurki lub pieczarki – mogą być mieszane),
- 3 łyżki masła klarowanego,
- 150 ml śmietanki 30-36%,
- ½ szklanki bulionu drobiowego,
- 2 ząbki czosnku, drobno posiekane,
- ½ cebuli (opcjonalnie, dla aromatu),
- sól, świeżo mielony pieprz,
- ½ łyżeczki tymianku i ½ łyżeczki rozmarynu (suszone lub świeże),
- garść posiekanej natki pietruszki do podania.
Sposób przygotowania:
- Rozgrzej na dużej patelni 2 łyżki masła klarowanego. Udka dopraw solą i pieprzem, włóż na patelnię skórą do dołu i smaż 5-6 minut, aż skórka stanie się złocista. Przewróć i podsmaż kolejne 3-4 minuty. Zdejmij mięso z patelni.
- Na tej samą patelnię dodaj 1 łyżkę masła, wrzuć posiekaną cebulę i czosnek, smaż chwilę, aż zmiękną. Dodaj pokrojone grzyby, podsmażaj 5-6 minut, aż puszczą sok i lekko się zrumienią.
- Wlej bulion, dodaj śmietankę i zioła. Wymieszaj, włóż z powrotem udka, przykryj i duś na małym ogniu ok. 35-40 minut, aż mięso będzie miękkie, a sos zgęstnieje.
- Posyp świeżą natką pietruszki. Danie najlepiej smakuje z sałatką z rukoli lub pieczonym kalafiorem jako niskowęglowodanowym dodatkiem.
Porady praktyczne
Wersja codzienna: Podaj udka prosto z patelni w towarzystwie brokułów z masłem czosnkowym. Całość możesz uzupełnić sałatką z rukoli z oliwą. To szybkie, sycące danie, które świetnie sprawdzi się jako rodzinny keto obiad.
Wersja elegancka: Mięso zdejmij z kości i podaj w sosie grzybowym na talerzu, obok pieczonego kalafiora z masłem i parmezanem. Udekoruj świeżym tymiankiem i listkami rukoli. Danie nabiera wykwintnego charakteru, a jednocześnie pozostaje w 100% zgodne z dietą keto.
Świeże podgrzybki i kurki dadzą najwięcej aromatu, ale w razie potrzeby sprawdzą się też pieczarki – są neutralne i łatwo dostępne.
Jeśli chcesz bardziej kremowy sos, możesz dodać dodatkową łyżkę śmietanki na końcu duszenia.
Gotowe danie przechowasz do 3 dni w lodówce. Odgrzewaj na wolnym ogniu, żeby sos się nie zwarzył.
Wariant pikantny: dodaj szczyptę chili lub wędzoną paprykę.
Czytaj także:
- 5 przepisów na szybki keto obiad
- Keto kolacje – 7 prostych i pysznych dań na zimno i na ciepło
- 3 keto przepisy z makaronem konjac. Tak szybko przygotujesz danie na każdą okazję