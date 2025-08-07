Reklama

Makaron z cukinią to dobry pomysł na szybki lekkostrawny obiad. Cukinia nie wymaga długiego gotowania i pasuje do niej większość różnorodnych dodatków. Jest zdrowa, niskokaloryczna, bogata w błonnik i cenne składniki odżywcze. Warto korzystać z niej, gdy jest na nią sezon. Łącząc kabaczka z makaronem, przygotujesz sycący posiłek.

3 przepisy na makaron z cukinią do zrobienia w 15 minut

Oto trzy przepisy na makaron z cukinią w roli głównej: klasyczny z czosnkiem i pomidorami, kremowy z fasolką i kozim serem oraz pikantny z krewetkami i chili. Każdy gotowy w 15 minut. I każdy wart spróbowania!

Makaron z cukinią i czosnkiem – prosty przepis

Składniki:

  • 300 g makaronu spaghetti (lub innego, np. penne, fusilli, farfalle),
  • 1 cukinia,
  • 3 ząbki czosnku,
  • 8-10 pomidorków koktajlowych,
  • 5 pomidorów suszonych,
  • oliwa,
  • tarty parmezan do posypania,
  • sól, pieprz.

Przygotowanie:

  1. Ugotuj makaron zgodnie z informacją na opakowaniu.
  2. Cukinię pokrój w cienkie paski nożykiem lub obieraczką do warzyw.
  3. Na patelnię wlej trochę oliwy, podsmaż przeciśnięty przez praskę czosnek.
  4. Następnie wrzuć cukinię i podsmażaj 2-3 minuty.
  5. Dodaj przekrojone na połówki lub ćwiartki pomidory koktajlowe i pokrojone w paski suszone pomidory. Podsmażaj całość, często mieszając. Przykryj i duś jeszcze przez kilka minut aż wszystko zmięknie i się połączy.
  6. Dodaj makaron i dopraw solą oraz pieprzem,
  7. Podawaj ciepły makaron ze startym parmezanem.
Makaron z cukinią i czosnkiem
Makaron z cukinią, czosnkiem i pomidorami, fot. Adobe Stock, Jenifoto

Makaron z cukinią, fasolką i kozim serem

Składniki:

  • 300 g makaronu spaghetti (lub innego, np. penne, fusilli, farfalle),
  • 1 cukinia,
  • 150 g fasolki szparagowej,
  • 100 g sera koziego (roladka lub serek do smarowania),
  • oliwą z oliwek,
  • 2 ząbki czosnku,
  • 1 łyżeczka miodu lub syropu klonowego,
  • opcjonalnie: prażone orzechy do posypania.

Przygotowanie:

  1. Ugotuj makaron i fasolkę szparagową oddzielnie.
  2. Podsmaż na oliwie przeciśnięty przez praskę czosnek i pokrojoną w półplasterki cukinię.
  3. Dodaj fasolkę i smaż jeszcze przez chwilę.
  4. Dodaj makaron, a na samym końcu kozi ser. Podgrzej, aż ser trochę się rozpuści.
  5. Dopraw solą, pieprzem, ewentualnie innymi ziołami (oregano, tymianek), polej odrobiną miodu lub syropu klonowego. Możesz też posypać prażonymi orzechami.
Makaron z cukinią i kozim serem
Makaron z cukinią i kozim serem, fot. Adobe Stock, mahara

Pikantny makaron z cukinią, krewetkami i chili

Składniki:

  • 300 g makaronu spaghetti (lub innego, np. penne, fusilli, farfalle),
  • 1 cukinia,
  • 200 g oczyszczonych krewetek,
  • 3 ząbki czosnku,
  • sok z 1/2 cytryny,
  • 1/2 papryczki chili lub 1/2 łyżeczki płatków chili,
  • oliwa z oliwek,
  • sól i pieprz,
  • natka pietruszki do posypania.

Przygotowanie:

  1. Ugotuj makaron zgodnie z informacją na opakowaniu.
  2. Cukinię pokrój w cienkie półplasterki lub paski.
  3. Na dużej patelni rozgrzej oliwę, dodaj posiekany czosnek i chili, a następnie przez chwilę podsmażaj.
  4. Dodaj oczyszczone surowe krewetki i smaż 3-4 minuty. Wyłóż na chwilę wszystko na talerz.
  5. Na tej samej patelni umieść trochę oliwy, cukinię i smaż krótko, aż lekko zmięknie.
  6. Wrzuć składniki z talerza, makaron, dodaj sok z cytryny i delikatnie wymieszaj.
  7. Dopraw solą i pieprzem. Podawaj ze świeżą, posiekaną natką pietruszki.
Makaron z cukinią i krewetkami
Makaron z cukinią i krewetkami, fot. Adobe Stock, azurita

