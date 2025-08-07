Makaron z cukinią to dobry pomysł na szybki lekkostrawny obiad. Cukinia nie wymaga długiego gotowania i pasuje do niej większość różnorodnych dodatków. Jest zdrowa, niskokaloryczna, bogata w błonnik i cenne składniki odżywcze. Warto korzystać z niej, gdy jest na nią sezon. Łącząc kabaczka z makaronem, przygotujesz sycący posiłek.

3 przepisy na makaron z cukinią do zrobienia w 15 minut

Oto trzy przepisy na makaron z cukinią w roli głównej: klasyczny z czosnkiem i pomidorami, kremowy z fasolką i kozim serem oraz pikantny z krewetkami i chili. Każdy gotowy w 15 minut. I każdy wart spróbowania!

Makaron z cukinią i czosnkiem – prosty przepis

Składniki:

300 g makaronu spaghetti (lub innego, np. penne, fusilli, farfalle),

1 cukinia,

3 ząbki czosnku,

8-10 pomidorków koktajlowych,

5 pomidorów suszonych,

oliwa,

tarty parmezan do posypania,

sól, pieprz.

Przygotowanie:

Ugotuj makaron zgodnie z informacją na opakowaniu. Cukinię pokrój w cienkie paski nożykiem lub obieraczką do warzyw. Na patelnię wlej trochę oliwy, podsmaż przeciśnięty przez praskę czosnek. Następnie wrzuć cukinię i podsmażaj 2-3 minuty. Dodaj przekrojone na połówki lub ćwiartki pomidory koktajlowe i pokrojone w paski suszone pomidory. Podsmażaj całość, często mieszając. Przykryj i duś jeszcze przez kilka minut aż wszystko zmięknie i się połączy. Dodaj makaron i dopraw solą oraz pieprzem, Podawaj ciepły makaron ze startym parmezanem.

Makaron z cukinią, czosnkiem i pomidorami, fot. Adobe Stock, Jenifoto

Makaron z cukinią, fasolką i kozim serem

Składniki:

300 g makaronu spaghetti (lub innego, np. penne, fusilli, farfalle),

1 cukinia,

150 g fasolki szparagowej,

100 g sera koziego (roladka lub serek do smarowania),

oliwą z oliwek,

2 ząbki czosnku,

1 łyżeczka miodu lub syropu klonowego,

opcjonalnie: prażone orzechy do posypania.

Przygotowanie:

Ugotuj makaron i fasolkę szparagową oddzielnie. Podsmaż na oliwie przeciśnięty przez praskę czosnek i pokrojoną w półplasterki cukinię. Dodaj fasolkę i smaż jeszcze przez chwilę. Dodaj makaron, a na samym końcu kozi ser. Podgrzej, aż ser trochę się rozpuści. Dopraw solą, pieprzem, ewentualnie innymi ziołami (oregano, tymianek), polej odrobiną miodu lub syropu klonowego. Możesz też posypać prażonymi orzechami.

Makaron z cukinią i kozim serem, fot. Adobe Stock, mahara

Pikantny makaron z cukinią, krewetkami i chili

Składniki:

300 g makaronu spaghetti (lub innego, np. penne, fusilli, farfalle),

1 cukinia,

200 g oczyszczonych krewetek,

3 ząbki czosnku,

sok z 1/2 cytryny,

1/2 papryczki chili lub 1/2 łyżeczki płatków chili,

oliwa z oliwek,

sól i pieprz,

natka pietruszki do posypania.

Przygotowanie:

Ugotuj makaron zgodnie z informacją na opakowaniu. Cukinię pokrój w cienkie półplasterki lub paski. Na dużej patelni rozgrzej oliwę, dodaj posiekany czosnek i chili, a następnie przez chwilę podsmażaj. Dodaj oczyszczone surowe krewetki i smaż 3-4 minuty. Wyłóż na chwilę wszystko na talerz. Na tej samej patelni umieść trochę oliwy, cukinię i smaż krótko, aż lekko zmięknie. Wrzuć składniki z talerza, makaron, dodaj sok z cytryny i delikatnie wymieszaj. Dopraw solą i pieprzem. Podawaj ze świeżą, posiekaną natką pietruszki.

Makaron z cukinią i krewetkami, fot. Adobe Stock, azurita

