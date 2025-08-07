Połącz makaron, cukinię i kilka prostych składników. Pyszny obiad masz w 15 minut
Szukasz pomysłu na szybki i lekki obiad? Makaron z cukinią to strzał w dziesiątkę. Wypróbuj jednego z naszych przepisów: klasyczny z czosnkiem i pomidorami, kremowy z kozim serem i fasolką oraz pikantny z krewetkami i chili. Danie będzie sycące i pełne witamin. To idealny plan na obiad, gdy nie masz czasu na gotowanie.
Makaron z cukinią to dobry pomysł na szybki lekkostrawny obiad. Cukinia nie wymaga długiego gotowania i pasuje do niej większość różnorodnych dodatków. Jest zdrowa, niskokaloryczna, bogata w błonnik i cenne składniki odżywcze. Warto korzystać z niej, gdy jest na nią sezon. Łącząc kabaczka z makaronem, przygotujesz sycący posiłek.
3 przepisy na makaron z cukinią do zrobienia w 15 minut
Oto trzy przepisy na makaron z cukinią w roli głównej: klasyczny z czosnkiem i pomidorami, kremowy z fasolką i kozim serem oraz pikantny z krewetkami i chili. Każdy gotowy w 15 minut. I każdy wart spróbowania!
Makaron z cukinią i czosnkiem – prosty przepis
Składniki:
- 300 g makaronu spaghetti (lub innego, np. penne, fusilli, farfalle),
- 1 cukinia,
- 3 ząbki czosnku,
- 8-10 pomidorków koktajlowych,
- 5 pomidorów suszonych,
- oliwa,
- tarty parmezan do posypania,
- sól, pieprz.
Przygotowanie:
- Ugotuj makaron zgodnie z informacją na opakowaniu.
- Cukinię pokrój w cienkie paski nożykiem lub obieraczką do warzyw.
- Na patelnię wlej trochę oliwy, podsmaż przeciśnięty przez praskę czosnek.
- Następnie wrzuć cukinię i podsmażaj 2-3 minuty.
- Dodaj przekrojone na połówki lub ćwiartki pomidory koktajlowe i pokrojone w paski suszone pomidory. Podsmażaj całość, często mieszając. Przykryj i duś jeszcze przez kilka minut aż wszystko zmięknie i się połączy.
- Dodaj makaron i dopraw solą oraz pieprzem,
- Podawaj ciepły makaron ze startym parmezanem.
Makaron z cukinią, fasolką i kozim serem
Składniki:
- 300 g makaronu spaghetti (lub innego, np. penne, fusilli, farfalle),
- 1 cukinia,
- 150 g fasolki szparagowej,
- 100 g sera koziego (roladka lub serek do smarowania),
- oliwą z oliwek,
- 2 ząbki czosnku,
- 1 łyżeczka miodu lub syropu klonowego,
- opcjonalnie: prażone orzechy do posypania.
Przygotowanie:
- Ugotuj makaron i fasolkę szparagową oddzielnie.
- Podsmaż na oliwie przeciśnięty przez praskę czosnek i pokrojoną w półplasterki cukinię.
- Dodaj fasolkę i smaż jeszcze przez chwilę.
- Dodaj makaron, a na samym końcu kozi ser. Podgrzej, aż ser trochę się rozpuści.
- Dopraw solą, pieprzem, ewentualnie innymi ziołami (oregano, tymianek), polej odrobiną miodu lub syropu klonowego. Możesz też posypać prażonymi orzechami.
Pikantny makaron z cukinią, krewetkami i chili
Składniki:
- 300 g makaronu spaghetti (lub innego, np. penne, fusilli, farfalle),
- 1 cukinia,
- 200 g oczyszczonych krewetek,
- 3 ząbki czosnku,
- sok z 1/2 cytryny,
- 1/2 papryczki chili lub 1/2 łyżeczki płatków chili,
- oliwa z oliwek,
- sól i pieprz,
- natka pietruszki do posypania.
Przygotowanie:
- Ugotuj makaron zgodnie z informacją na opakowaniu.
- Cukinię pokrój w cienkie półplasterki lub paski.
- Na dużej patelni rozgrzej oliwę, dodaj posiekany czosnek i chili, a następnie przez chwilę podsmażaj.
- Dodaj oczyszczone surowe krewetki i smaż 3-4 minuty. Wyłóż na chwilę wszystko na talerz.
- Na tej samej patelni umieść trochę oliwy, cukinię i smaż krótko, aż lekko zmięknie.
- Wrzuć składniki z talerza, makaron, dodaj sok z cytryny i delikatnie wymieszaj.
- Dopraw solą i pieprzem. Podawaj ze świeżą, posiekaną natką pietruszki.
