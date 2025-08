Cukinia to zdrowe, bogate błonnik i niskokaloryczne warzywo (ma tylko 17 kcal w 100 gramach). Zawiera dużo wody, witaminy C i A oraz składniki mineralne, jak potas i magnez. Jest lekkostrawna. W kuchni cukinia jest bardzo uniwersalnym warzywem, które może być bazą i dodatkiem do wielu potraw.

Cukiniowe ślimaki sprawdzą się na lekki obiad na szybko, przekąskę w podróż oraz są dobrym pomysłem na kolację z ciasta francuskiego. Robi się je bardzo prosto.

Ślimaki z ciasta francuskiego z cukinią. Jak je zrobić?

Ślimaki z cukinią przygotowuje się szybko z kilku składników. To idealna przekąska, gdy nie masz czasu na gotowanie. Są uniwersalne i na ogół każdemu smakują. Można podawać je z sosem (np. pomidorowym lub czosnkowym) lub bez.

Składniki:

1 opakowanie ciasta francuskiego,

1 cukinia,

starty żółty ser lub mozzarella,

zioła prowansalskie,

sól i pieprz do smaku,

1-2 jajka.

Przygotowanie:

Rozłóż ciasto francuskie. Na nim równomiernie układaj cukinię, wcześniej dokładnie umytą i pokrojoną wzdłuż w cienkie plastry. Posyp startym serem całość. Zostaw kilka łyżek na posypanie gotowych ślimaków. Oprósz solą i pieprzem oraz ziołami. Zwiń ciasto w rulon. Ostrożnie pokrój ciasto w cienkie plastry (1-2 cm) przy pomocy ostrego dużego noża. Staraj się jak najmniej naciskać, aby zachować kształt ślimaków. Ułóż gotowe ślimaki na papierze do pieczenia, posmaruj ubitym jajkiem i posyp resztą sera. Piecz przez 15-20 minut w 180°C na złoty kolor.

Co można dodać do ślimaków z ciasta francuskiego?

Te zawijasy można zrobić nie tylko z cukinią, ale z wieloma mięsnymi i warzywnymi dodatkami, a także przyprawami i ziołami (tymiankiem, bazylią, oregano, rozmarynem, kolendrą, chili, natką pietruszki). Warto śmiało łączyć ze sobą ulubione dodatki, dzięki czemu ta prosta przekąska będzie wciąż jak nowa i się nie znudzi.

W ciasto francuskie przed pieczeniem możesz zawinąć takie zestawy składników jak np.:

ser feta i suszone pomidory,

szpinak, czosnek, ser feta lub pleśniowy,

serek śmietankowy do posmarowania, pieczarki i cebula,

szynka, cebula i ogórek konserwowy,

pomidory, oliwki i czosnek,

pesto i szynka parmeńska,

kozi ser, figi i miód,

gruszka i gorgonzola,

cukinia, szynka parmeńska, ricotta.

Oczywiście ślimaki z ciasta francuskiego można też robić na słodko, np. z powidłami i waniliowym serkiem, kremem czekoladowym lub jabłkami z cynamonem.

Ślimaki z ciasta francuskiego można smakują w wersji mięsnej i wege, fot. Getty Images, lsantilli

