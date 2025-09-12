Dodaję śliwki do tego polskiego dania i dzieje się magia. Taki obiad smakuje każdemu
Kotlety schabowe kojarzą się z klasyką polskiego obiadu, ale wystarczy dodać jeden owoc, by danie się zmieniło. Delikatna słodycz i soczystość śliwek sprawiają, że tradycyjny kotlet zyskuje zupełnie nowy, wykwintny charakter. Poznaj dwa sposoby, jak wykorzystać węgierki w kuchni i przygotować obiad, który zachwyci wszystkich.
Kotlety schabowe to symbol polskiej kuchni. Soczyste mięso i chrupiąca panierka sprawiają, że goszczą na stołach od pokoleń. Zazwyczaj podaje się je z ziemniakami i surówką, ale warto od czasu do czasu przełamać tę rutynę. Jeden niepozorny dodatek – śliwki węgierki – potrafi całkowicie odmienić smak znanego dania. Ich naturalna słodycz i lekka kwaskowatość wspaniale komponują się ze schabem, dodając mu głębi i aromatu.
Poniżej znajdziesz dwa przepisy. Pierwszy to szybka wersja, idealna dla zabieganych – wystarczy kilka minut, by zwykły obiad zmienił się w coś wyjątkowego. Drugi to bardziej czasochłonna propozycja – duszona cebulka, śliwki i pieczarki tworzą bogaty dodatek, który można nazwać wyjątkową okrasą do kotletów schabowych.
Błyskawiczne kotlety schabowe ze śliwkami
Składniki (na 4 porcje):
- 4 plastry schabu bez kości,
- 2 jajka,
- 4 łyżki mąki pszennej,
- 6 łyżek bułki tartej,
- sól, pieprz do smaku,
- olej do smażenia,
- 6-8 dojrzałych śliwek węgierek (może być więcej).
Sposób przygotowania:
- Plastry schabu lekko rozbij tłuczkiem, oprósz solą i pieprzem.
- Obtocz każdy kotlet w mące, następnie w roztrzepanym jajku, a na końcu w bułce tartej.
- Smaż na rozgrzanym oleju z obu stron na złoty kolor. W międzyczasie umyj i osusz śliwki, przetnij wzdłuż na pół i usuń pestki.
- Gdy kotlety będą już niemal gotowe, dorzuć na kotlety śliwki – koniecznie skórką do góry. Podgrzewaj jeszcze przez 2-4 minuty – wystarczy, aby owoce lekko zmiękły i oddały swój aromat. Podawaj od razu.
Schabowy z duszoną cebulką, śliwkami i pieczarkami
To propozycja dla osób, które lubią, gdy obiad przypomina specjalne danie niż codzienną klasykę. Dodatek z karmelizowanej cebulki, pieczarek i śliwek tworzy słodko-wytrawny sos, którym można obficie przykryć schabowego.
Składniki na bogaty sos ze śliwkami do schabowych:
- 2 duże cebule,
- 200 g pieczarek,
- 8-10 śliwek węgierek (mogą być świeże lub suszone),
- 1 łyżka masła,
- 1 łyżeczka cukru (opcjonalnie, dla lepszego karmelizowania cebuli).
Sposób przygotowania:
- Podsmaż cebulę pokrojoną w piórka na maśle, aż stanie się miękka i lekko złocista.
- Dodaj pokrojone pieczarki, a po kilku minutach również śliwki – świeże przekrojone na pół i wypestkowane lub suszone pokrojone na połówki.
- Duś całość na małym ogniu pod przykryciem około 10 minut, aż składniki stworzą aromatyczny sos. W razie potrzeby możesz dodać odrobinę wody, żeby uniknąć przypalenia.
- W międzyczasie przygotuj i usmaż kotlety. Podawaj, nakładając na każdy kotlet porcję duszonej śliwkowej mieszanki.
