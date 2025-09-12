Kotlety schabowe to symbol polskiej kuchni. Soczyste mięso i chrupiąca panierka sprawiają, że goszczą na stołach od pokoleń. Zazwyczaj podaje się je z ziemniakami i surówką, ale warto od czasu do czasu przełamać tę rutynę. Jeden niepozorny dodatek – śliwki węgierki – potrafi całkowicie odmienić smak znanego dania. Ich naturalna słodycz i lekka kwaskowatość wspaniale komponują się ze schabem, dodając mu głębi i aromatu.

Poniżej znajdziesz dwa przepisy. Pierwszy to szybka wersja, idealna dla zabieganych – wystarczy kilka minut, by zwykły obiad zmienił się w coś wyjątkowego. Drugi to bardziej czasochłonna propozycja – duszona cebulka, śliwki i pieczarki tworzą bogaty dodatek, który można nazwać wyjątkową okrasą do kotletów schabowych.

Błyskawiczne kotlety schabowe ze śliwkami

Składniki (na 4 porcje):

4 plastry schabu bez kości,

2 jajka,

4 łyżki mąki pszennej,

6 łyżek bułki tartej,

sól, pieprz do smaku,

olej do smażenia,

6-8 dojrzałych śliwek węgierek (może być więcej).

Sposób przygotowania:

Plastry schabu lekko rozbij tłuczkiem, oprósz solą i pieprzem. Obtocz każdy kotlet w mące, następnie w roztrzepanym jajku, a na końcu w bułce tartej. Smaż na rozgrzanym oleju z obu stron na złoty kolor. W międzyczasie umyj i osusz śliwki, przetnij wzdłuż na pół i usuń pestki. Gdy kotlety będą już niemal gotowe, dorzuć na kotlety śliwki – koniecznie skórką do góry. Podgrzewaj jeszcze przez 2-4 minuty – wystarczy, aby owoce lekko zmiękły i oddały swój aromat. Podawaj od razu.

Schabowy z duszoną cebulką, śliwkami i pieczarkami

To propozycja dla osób, które lubią, gdy obiad przypomina specjalne danie niż codzienną klasykę. Dodatek z karmelizowanej cebulki, pieczarek i śliwek tworzy słodko-wytrawny sos, którym można obficie przykryć schabowego.

Składniki na bogaty sos ze śliwkami do schabowych:

2 duże cebule,

200 g pieczarek,

8-10 śliwek węgierek (mogą być świeże lub suszone),

1 łyżka masła,

1 łyżeczka cukru (opcjonalnie, dla lepszego karmelizowania cebuli).

Sposób przygotowania:

Podsmaż cebulę pokrojoną w piórka na maśle, aż stanie się miękka i lekko złocista. Dodaj pokrojone pieczarki, a po kilku minutach również śliwki – świeże przekrojone na pół i wypestkowane lub suszone pokrojone na połówki. Duś całość na małym ogniu pod przykryciem około 10 minut, aż składniki stworzą aromatyczny sos. W razie potrzeby możesz dodać odrobinę wody, żeby uniknąć przypalenia. W międzyczasie przygotuj i usmaż kotlety. Podawaj, nakładając na każdy kotlet porcję duszonej śliwkowej mieszanki.

Aromatyczną śliwkową okrasę nakładaj na schabowe, fot. Adobe Stock, Jacek Chabraszewski

