Wiele mówi się na temat tego, że warto sięgać po substytuty kawy, które mają pobudzać tak jak ten napój, ale jednocześnie mogą mieć lepszy smak i nie zakwaszają organizmu. Jakiś czas temu zapytałam o nie chat GPT. Wskazał mi na pewno zieloną herbatę, którą już przetestowałam. Teraz postanowiłam pójść o krok dalej i wybrać popularny napój pochodzący z Japonii. Tym samym przez miesiąc piłam matchę zamiast kawy. Zobacz, czy zauważyłam jakiekolwiek efekty.

Dlaczego pić matchę zamiast kawy?

Przede wszystkim warto zacząć od tego, czym się różni kawa od matchy i herbaty zielonej. Kawa ma najwięcej kofeiny w porcji, potem jest matcha i potem klasyczna zielona herbata. Sprawa ma się nieco inaczej, jeśli chodzi o uwalnianie kofeiny w organizmie.

W przypadku kawy i zielonej herbaty od razu możemy zauważyć wyrzut kofeiny, który po jakimś czasie zamienia się w spadek. Jeżeli chodzi o matchę, kofeina uwalnia się zupełnie inaczej. Stopniowo podnosi poziom energii i pobudzenia, a następnie utrzymuje się ono dłużej niż po wypiciu kawy. Ale tu pojawia się pytanie: czego oczekujemy od tego typu napojów?

Przez miesiąc piłam matchę zamiast kawy. Jakie efekty zauważyłam?

Nie jestem osobą, która pije kawę czy matchę dla smaku. Jeden i drugi napój nie należą do moich ulubionych, ale piję je dla dodania sobie energii – szczególnie z samego rana. I właśnie dlatego matcha nie była w stanie zastąpić mi kawy, od której z reguły zaczynam dzień. Nawet po wypiciu zielonego napoju z dodatkiem spienionego mleka czułam się niedobudzona i rozbita.

Nie zauważyłam też szczególnego wzrostu energii w ciągu dnia. Wręcz przeciwnie – szczególnie w dniach, kiedy ciśnienie były niskie, a ja potrzebowałam większej dawki pobudzenia, trudno było mi się odnaleźć i zmotywować do działania. Zdecydowanie wtedy tęskniłam za filiżanką dobrego espresso, które zadziałałoby na mnie jak pobudzający booster.

I choć mówi się, że matcha ma silniejsze działanie niż zielona herbata, wniosek jest jeden. Jeśli tak jak ja pijesz tego typu napoje, żeby się pobudzić tu i teraz, matcha nie jest dobrym wyborem. Jeśli chcesz zdecydować się na substytut kawy, wybierz lepiej zieloną herbatę, która ma podobne działanie. Chyba że chcesz postawić na modny napój na Instagram - wtedy śmiało wypij matchę dla smaku, ale nie oczekuj szczególnego pobudzenia.

