Po intensywnej nocy organizm potrzebuje solidnej regeneracji. Odpowiednio skomponowany koktajl może realnie złagodzić objawy kaca, dostarczając witamin, naturalnych cukrów i składników łagodzących układ trawienny. Taki napój to szybki sposób, by poczuć się lepiej i wrócić do równowagi.

Co powinien zawierać „ratunkowy” koktajl, który podniesie na nogi po imprezie?

Dobry koktajl na kaca powinien zawierać obowiązkowo kilka składników, dzięki którym organizm szybciej się zregeneruje, o dolegliwości będą mniej odczuwalne. To przede wszystkim:

elektrolity – nawadniają i uzupełniają niedobory; np. woda wysokozmineralizowana, woda kokosowa, domowy izotonik, owoce i warzywa bogate w potas i magnez,

– nawadniają i uzupełniają niedobory; np. woda wysokozmineralizowana, woda kokosowa, domowy izotonik, owoce i warzywa bogate w potas i magnez, naturalne cukry – dodadzą energii i przeciwdziałają obniżaniu glukozy przez alkohol; to np. słodki owoc, miód,

– dodadzą energii i przeciwdziałają obniżaniu glukozy przez alkohol; to np. słodki owoc, miód, składniki przyspieszające detoks – usprawniają pracę wątroby i usuwanie toksyn z organizmu; to np. sok z limonki lub cytryny, sok z buraka, kurkuma, seler naciowy, grejpfrut,

– usprawniają pracę wątroby i usuwanie toksyn z organizmu; to np. sok z limonki lub cytryny, sok z buraka, kurkuma, seler naciowy, grejpfrut, składniki łagodzące nudności i uspokajające żołądek – np. imbir, banany, mięta, płatki owsiane,

i uspokajające żołądek – np. imbir, banany, mięta, płatki owsiane, źródła witaminy C – neutralizują wolne rodniki i pomagają w usuwaniu toksyn; to np. natka pietruszki, kiwi, porzeczka.

Na podstawie tego składu można komponować różne koktajle, które sprawdzą się jako wsparcie po nieprzespanej nocy.

Najlepszy witaminowy koktajl na kaca – przepis

Skuteczny ratunkowy koktajl powinien zatem zawierać składniki, które nawadniają, uzupełniają niedobory elektrolitów i pomagają w stabilizacji poziomu glukozy.

Do przygotowania napoju na kaca potrzebujesz:

200 ml wody kokosowej,

1 banan,

pół melona,

pół świeżego ogórka,

1 garść natki pietruszki,

1 cm świeżego imbiru,

1 łyżeczka miodu,

sok z połowy cytryny.

Przygotowanie: Warzywa i owoce umyj i obierz, jeśli tego wymagają. Następnie wszystkie składniki zblenduj na gładki koktajl. Pij od razu po przygotowaniu małymi łykami, aby nie obciążać żołądka w krótkim czasie.

Możesz trochę zmodyfikować ten przepis, aby uzyskać pożywny koktajl w wersji śniadaniowej. Do składników dodaj 3 łyżki płatków owsianych (wcześniej namoczonych w mleku roślinnym lub wodzie) oraz 1 łyżeczkę masła orzechowego. Napój będzie wtedy bardziej sycący i może pełnić rolę regenerującego lekkiego śniadania po imprezie.

Koktajl witaminowy podniesie na nogi po ciężkiej nocy, fot. Adobe Stock, elenarui

Nie masz składników na koktajl? Sprawdź, co można pić na kaca

Na dolegliwości dnia następnego pomóc może jeszcze kilka innych napojów (co pić na kaca?). Jak wspomniano, elektrolity w tym domowy izotonik, to bardzo dobry wybór. Do listy można dopisać sok pomidorowy z dodatkiem soli – jest bogaty w sód, potas oraz przeciwutleniający likopen, który wspomaga neutralizację toksyn. Nie jest jednak polecany w przypadku refluksu lub zgagi – wypicie może nasilać problem.

Niektórym pomaga sok z kiszonek, np. kiszonej kapusty lub ogórków. Oprócz wysokiej zawartości probiotycznych bakterii (odbudowują mikrobiom), zawiera również dużo witaminy C i elektrolity, co jest zbawienne w takich okolicznościach.

Niezbyt dobrym sposobem na kaca jest picie kawy i mocnej herbaty, bo zawarta w nich kofeina może pogłębiać problem niedoboru elektrolitów. Choć trzeba przyznać, że niektórym mała czarna pomaga poczuć się lepiej i zlikwidować ból głowy. Wydaje się, że jest to tylko chwilowy zastrzyk energii.

Mimo wszystko najlepszym specyfikiem na dolegliwości dnia następnego jest po prostu dobra profilaktyka i zachowanie wstrzemięźliwości. Nie ma lepszego lekarstwa.

