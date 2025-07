W tym przepisie na wino wszystkie składniki i proporcje są starannie wyważone. To właśnie dzięki tej precyzji smak i aromat trunku są niezmienne od wielu lat.

Przepis cioci Zosi na domowe wino z wiśni i czarnych porzeczek

Do przygotowania owocowego, domowego wina potrzebujesz też sporej ilości cukru. Pamiętaj, że im więcej go dodasz, tym bardziej wyrazisty i mocniejszy smak uzyskasz.

Składniki:

3 kg wiśni,

5 kg czarnej porzeczki,

6 l wody,

4 kg cukru,

drożdże winiarskie.

Przygotowanie:

Drożdże wsyp do buteleczki i zalej niepełną szklanką ciepłej wody (200 ml). Odstaw w suche miejsce na około 5 dni. Dokładnie umyj i osusz owoce. Wiśnie wydryluj (część z nich możesz zostawić z pestkami, ale nie więcej niż 20% z całości). Porzeczki przebierz i usuń szypułki. Owoce przełóż do gąsiora i zalej wodą. Po upływie kilku godzin osącz całość i zasyp cukrem. Dodaj drożdże i pozostaw na 3 tygodnie. Po tym czasie, gdy zobaczysz, że wino wypuszcza bąbelki, przefiltruj i przelej do czystych butelek. Zakorkuj i odstaw na kilka miesięcy (minimum 3).

wino z wiśni i czarnej porzeczki zrobisz z dodatkiem drożdży winiarskich, fot. Adobe Stock, New Africa

Jakie owoce wybierać do przygotowania wina?

Receptura oparta jest na sezonowych owocach. To właśnie połączenie wiśni i czarnych porzeczek nadaje całości słodko-kwaskowaty posmak. Bardzo ważne jest to, aby do wyrobu wybrać owoce świeże, dorodne, o intensywnym zapachu i kolorze.

Jeśli chcesz, żeby wino nabrało bardziej bogatego bukietu, możesz wymieszać różne odmiany wiśni i porzeczek. Pamiętaj też, że im więcej pestek w winie wiśniowym, tym bardziej gorzkawy posmak trunku.

