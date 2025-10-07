Myśl BIG, bądź ACTIVE

Marka Big-Active już od 25 lat wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób ciekawych świata, pełnych pasji i otwartych na nowe doświadczenia. Jej nazwa stanowi odzwierciedlenie kluczowych wartości: „BIG” symbolizuje obfitość i różnorodność smaków oraz bogactwo intensywnych przeżyć, podczas gdy „ACTIVE” podkreśla dynamikę, chęć eksploracji i nieustannego rozwoju. Big-Active inspiruje do poszukiwania wyjątkowych doznań i autentyczności, nie tylko w podróży, ale także na co dzień. Marka udowadnia, że aby poczuć atmosferę odległych zakątków, nie zawsze trzeba pakować walizki – czasem wystarczy jeden łyk.

– Marka Big-Active narodziła się z pasji do odkrywania – mówi Eliza Godzimirska, Dyrektor ds. Marketingu w firmie Herbapol-Lublin S.A. – Wierzymy, że podróżować można na wiele sposobów, a jednym z najbardziej ekscytujących, a przy tym dostępnych dla każdego, jest podróż poprzez smak. Zamykamy esencję egzotycznych miejsc w naszych unikalnych kompozycjach, używając starannie wyselekcjonowanych składników, takich jak duże liście herbaty, kawałki owoców i barwne płatki kwiatów. Od 25 lat inspirujemy konsumentów do smakowego podróżowania, a każda filiżanka naszej herbaty może stać się paszportem do niezwykłej przygody.

Podróż przez egzotyczne smaki

Portfolio Big-Active jest bardzo szerokie i obejmuje herbaty czarne i czarne aromatyzowane, zielone, czerwone, białe, herbatki owocowe oraz funkcjonalne. Marka oferuje produkty nie tylko w formie saszetek do zaparzenia, ale także w formie całych liści (herbaty zielone) dla poszukujących większych doznań smakowych.

Marka, która jako pierwsza wprowadziła na polski rynek herbatę czerwoną Pu-erh, nieustannie poszerza swoją ofertę o innowacyjne produkty.

Najnowszą propozycją jest linia kaw funkcjonalnych Big-Active. To cztery wyjątkowe propozycje: Power Mind, Digestive Balance, Fat Burn oraz Glow Skin. Łączy je unikalna formuła: wysoka zawartość kawy, gwarantująca głęboki, pobudzający smak, brak dodatku cukru oraz kompozycja starannie dobranych składników aktywnych, wspierających organizm w konkretnym obszarze. Jest to pierwsza oferta kaw funkcjonalnych na polskim rynku!

Kolejną nowością, kuszącą smakiem, jest linia herbatek owocowych: Sweet Dream (kompozycja egzotycznej papai z delikatną brzoskwinią i słodkim mango), Dark Secret (nieoczywiste połączenie egzotycznej marakui, słodkiej borówki i wykwintnej figi) oraz Hot Desire (zaskakujące trio soczystej truskawki, intensywnego granatu i egzotycznego liczi).

Wyjątkowe doznania smakowe, inspirowane egzotycznymi kierunkami świata, zapewniają także nowe napoje ice tea Big-Active. W tej linii znaleźć można trzy unikalne warianty, o intrygujących nazwach: El Melon, Mango Bongo oraz Sakura Maji – a każdy z nich jest dostępny w dwóch zachwycająco barwnych szatach graficznych.

– Z myślą o wszystkich poszukujących przyjemności i autentyczności, stale rozwijamy portfolio, wychodząc poza klasyczne rozumienie herbaty – mówi Agnieszka Michalak, Brand Manager marki Big-Active. – Nasza linia kaw funkcjonalnych Big-Active Coffee to odpowiedź na potrzeby osób, które szukają wsparcia w codziennych aktywnościach. Nowe herbatki owocowe to zaproszenie do świata egzotycznej przyjemności, a gotowe do picia napoje ice tea są idealnym towarzyszem każdego aktywnego dnia. Słuchamy konsumentów i podążamy za trendami, by dostarczać im pyszne, wysokiej jakości produkty na każdą okazję.

O evencie Big-Active

Podczas spotkania z marką Big-Active, goście mogli przenieść się w kulinarną podróż z charyzmatyczną szefową kuchni i podróżniczką Adrianą Marczewską, która przekonywała, że to smaki i aromaty najlepiej opowiadają historię odwiedzanych zakątków świata. Uczestnicy wydarzenia mogli również poczuć energię płynącą z tańca, biorąc udział w pokazie i warsztatach latino.

O marce Big-Active

Big-Active - marka z portfolio firmy Herbapol-Lublin S.A., od 25 lat z sukcesem łączy wysoką jakość produktów z inspirującym przesłaniem. Zachęca do bycia aktywnym, odkrywania świata wszystkimi zmysłami i celebrowania każdej chwili. Dzięki różnorodności smaków i starannie dobranym składnikom, pozwala każdemu odnaleźć ulubiony codzienny rytuał i wyruszyć w fascynującą podróż, bez względu na to, gdzie się aktualnie znajduje.

