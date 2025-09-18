Wyobraź sobie kremową konsystencję dyniowego puree zmieszanego z bananem, aromatem imbiru i kurkumy, a wszystko to delikatnie podkręcone nutką czarnego pieprzu i jogurtem lub mlekiem roślinnym. Ten koktajl to doskonała propozycja na chłodne poranki lub na przekąskę w środku dnia – syci, rozgrzewa i jednocześnie koi układ pokarmowy.

Przepis na koktajl z dyni z kurkumą

Składniki (na 1 porcję):

około 1/3 szklanki puree z dyni (niesłodzonego) lub 1/2 szklanki pieczonej dyni,

½ banana (możesz użyć całego banana, jeśli chcesz uzyskać bardziej gęstą i słodką wersję),

1 szklanka mleka roślinnego lub innego (np. owsiane, migdałowe, krowie),

przyprawy: około ½ łyżeczki kurkumy, szczypta imbiru w proszku lub świeży według smaku, szczypta gałki muszkatołowej i mielony czarny pieprz,

łyżeczka oliwy,

opcjonalnie: naturalny słodzik, np. syrop klonowy albo daktyl.

Sposób przygotowania:

Do blendera wrzuć puree z dyni, banana, mleko roślinne, oliwę, wszystkie przyprawy oraz szczyptę czarnego pieprzu.

oraz szczyptę czarnego pieprzu. Zblenduj całość na gładki koktajl. Jeśli konsystencja okaże się zbyt gęsta , rozcieńcz odrobiną mleka lub wody.

, rozcieńcz odrobiną mleka lub wody. Spróbuj i ewentualnie dosłodź naturalnym słodzikiem.

Nie pomijaj dodatku kurkumy w tym koktajlu, for. Adobe Stock, annapustynnikova

Praktyczne porady

Koktajl możesz przygotować w wersji bardziej odżywczej, dodając jogurt czy odżywkę białkową, albo w lekkiej, roślinnej wersji tylko na bazie mleka i dyni.

Czarny pieprz w tym przepisie jest niezwykle ważny, ponieważ zwiększa wchłanianie kurkuminy z kurkumy – bez niego działanie przeciwzapalne tej przyprawy jest znacznie słabsze. Warto także pamiętać, że kurkumina rozpuszcza się w tłuszczach, dlatego dobrze dodać do koktajlu choć odrobinę zdrowego tłuszczu, oliwy, np. masła orzechowego lub awokado.

Jeśli wolisz delikatniejsze smaki, możesz zmniejszyć ilość imbiru lub gałki muszkatołowej, aby koktajl był łagodniejszy dla żołądka. Przy problemach z przewodem pokarmowym puree z dyni i banan to duet łagodny i łatwo przyswajalny.

Taki smoothie z dyni nie tylko świetnie smakuje, ale i wspiera zdrowie. Kurkuma znana jest ze swoich silnych właściwości przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych, które mogą łagodzić objawy stanów zapalnych i wspierać regenerację po wysiłku. Dynia dostarcza błonnika rozpuszczalnego, beta-karotenu, potasu i witamin z grupy B. Banan to dodatkowe źródło potasu i naturalnej słodyczy, a przyprawy takie jak imbir czy gałka muszkatołowa wzmacniają działanie antyoksydacyjne. Całość tworzy napój, który wspiera odporność, działa kojąco na przewód pokarmowy, a jednocześnie dostarcza porcji energii.

Dodatkowym atutem koktajlu jest jego uniwersalność – możesz przygotować go wieczorem, schować do lodówki lub zamrozić w mniejszych porcjach i wyjąć wtedy, gdy potrzebujesz szybkiego, zdrowego posiłku. To fajna propozycja zarówno na chłodne poranki, jak i zdrowy deser w ciągu dnia.

