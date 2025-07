Owocowe wina mają długą historię w polskiej tradycji domowych trunków. Jednym z najbardziej aromatycznych i wyrazistych jest wino z czarnej porzeczki. Sprawdź, jak je przygotować samodzielnie. Z tego przepisu zrobisz je bez dodatku drożdży.

Domowe wino z czarnej porzeczki bez drożdży – przepis

Do przyrządzenia wina z porzeczek potrzebujesz nie tylko owoców, ale też kilku przyrządów, tj. balon fermentacyjny (duży, żeby owoce nie były ściśnięte). Z przepisu otrzymasz ok. 4-6 l klarownego wina o głębokim, bordowym kolorze i słodkim porzeczkowym aromacie. Bez grama drożdży czy innych zbędnych dodatków. Jednak by cieszyć się efektem, musisz uzbroić się w cierpliwość. Na domowy winny napój poczekasz kilka miesięcy.

Składniki:

5 kg czarnej porzeczki,

5 litrów przegotowanej, letniej wody,

2 kg cukru.

Sposób przygotowania:

Przygotowanie owoców. Dokładnie oczyść czarną porzeczkę: usuń szypułki, liście i uszkodzone owoce. Umyj je i odsącz. Przełóż do czystego naczynia fermentacyjnego (np. dużego balonu lub wiadra fermentacyjnego). Rozgnieć dokładnie owoce tłuczkiem lub rękami, aż puszczą soki. Zasyp rozgniecione owoce cukrem. Dokładnie wszystko wymieszaj. Z czasem powstanie tzw. moszcz, czyli świeży sok będący podstawą do przygotowania wina. Przykryj naczynie z porzeczkami gazą i odstaw w chłodne miejsce na 24 godziny. Czas na fermentację wstępną. Po upływie doby dolej do moszczu 5 litrów przegotowanej, ostudzonej wody. Wymieszaj. Naturalne dzikie drożdże z powierzchni porzeczek rozpoczną pracę. Zostaw naczynie w temperaturze pokojowej na około tydzień. Raz dziennie mieszaj miksturę drewnianą lub plastikową łyżką. Jeżeli zauważasz pęcherzyki powietrza czy pianę, to dobry znak. Oznacza, że fermentacja jest w toku. Charakterystyczny jest też zapach. Odcedzanie wina. Po tym czasie przecedź zawartość przez gęste sito lub gazę, starając się odcisnąć jak najwięcej soku z owocowej masy. Uzyskany płyn wlej do balonu fermentacyjnego lub dużych butelek fermentacyjnych z rurką fermentacyjną. Etap dojrzewania wina. Odstaw wino do chłodnego ciemnego miejsca na czas kolejnej fermentacji. Proces ten zatrzyma się po kilku tygodniach, wówczas zlej ostrożnie wino bez osadu do czystych butelek i odstaw raz jeszcze na minimum 3 miesiące leżakowania.

Wino z czarnej porzeczki bez drożdży, fot. Adobe Stock, Nataliia Yudina

Dlaczego czarna porzeczka jest dobrym wyborem?

Czarna porzeczka ma kilka walorów, dzięki którym jest bardzo dobrym wyborem do produkcji domowego wina. Po pierwsze, jest to jej kolor i smak. Owoce mają intensywny, słodko-kwaśny aromat i głęboki kolor, dlatego są często wykorzystywane do przygotowania winnego trunku.

Po drugie, na skórce czarnej porzeczki obecne są tzw. dzikie drożdże, które pozwalają zainicjować proces fermentacji bez konieczności użycia drożdży. Po trzecie, te owoce z rodziny agrestowatych są bogate w taniny. Związki te utrwalają wino i wpływają korzystnie na jego smak. I wreszcie, porzeczka jest stosunkowo niedrogim surowcem.

