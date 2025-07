Mocktaile to koktajle bezalkoholowe, skomponowane w taki sposób, aby imitować koktajle alkoholowe. Łączą w sobie mieszankę składników: soków owocowych, przypraw, naparów, syropów, wody gazowanej, toniku kombuchy lub innej bazy. Często zawierają te same składniki co drinki alkoholowe, jak syropy czy świeżo wyciskane soki, ale nie mają „procentów”. Termin „mocktail” to zbitka słów „mock” (czyli udawany) i „cocktail” (koktajl, w sensie drinka alkoholowego). Głównym wyróżnikiem mocktailu jest brak alkoholowego składnika.

Głównie używa się tego określenia na napoje serwowane w barach, ale możemy bez problemu przygotowywać je samodzielnie w domu, ciesząc się smakiem orzeźwiających koktajli w upalne letnie dni, kiedy tylko najdzie nas ochota. Sok wiśniowy jest częstym składnikiem mocktaili, ponieważ ma intensywny kolor, słodko-kwaśny smak i dobrze łączy się z innymi sokami, naparami i ziołami. Wypróbuj przepis na jeden z takich napojów.

Mocktail z wiśniami i bazylią – smaczny i prosty

Mocktail z wiśniami i bazylią jest świeży, lekko kwaśny i idealny na upał. Przygotowanie zajmie ci zaledwie kilka minut.

Składniki (na 1 porcję):

100 ml soku z wiśni 100% bez cukru,

200 ml wody gazowanej,

5 listków świeżej bazylii,

4-5 kropli stewii w płynie (możesz też dodać 1-2 łyżeczki erytrytolu lub ksylitolu),

1 łyżeczka soku z cytryny lub limonki,

kostki lodu.

Przygotowanie:

W podłużnym naczyniu rozgnieć bazylię razem z wybranym słodzikiem. Jeżeli jest to erytrol lub ksylitol, to rób to dotąd, aż słodzik się rozpuści i połączy z przyprawą. Dodaj sok z wiśni, sok z cytryny oraz kostki lodu. Dolej wody gazowanej i wymieszaj. Podawaj od razu. Możesz udekorować listkiem bazylii.

Mocktail z sokiem wiśniowym to świetny orzeźwiający napój na lato, fot. Getty Images, Rimma_Bondarenko

Jak zrobić sok wiśniowy do mocktailu?

Jeśli nie chcesz kupować gotowego soku wiśniowego, możesz zrobić go samodzielnie za pomocą sokowirówki lub ręcznie. Domowa metoda polega na tym, że owoce należy najpierw dokładnie umyć, przebrać, usunąć szypułki, ogonki, listki oraz pestki, a następnie zmiażdżyć w naczyniu i włożyć do czystego materiałowego woreczka (gazy lub pieluszki tetrowej). Dokładnie wyciskać sok. Pozostałą miazgę trzeba zalać przegotowaną wodą (w proporcji 1 szklanka wody na 1 litr miazgi) i namaczać przez godzinę. Po upływie tego czasu ponownie wycisnąć sok z miazgi taką techniką jak wcześniej. Tak uzyskamy czysty sok z wiśni bez cukru.

Mocktail z wiśniami i bazylią. Poeksperymentuj z tymi dodatkami

Jak wspomniano, sok z wiśni dobrze łączy się z różnymi dodatkami, dlatego warto poeksperymentować ze smakami. Do moctaili z wiśniami i bazylią możesz dodać składniki spośród takich jak:

soki z owoców cytrusowych,

plasterki ogórka,

pieprz,

mięta,

rozmaryn,

odrobinę wody różanej,

napar z lawendy,

napar z hibiskusa,

starty imbir lub w plasterkach,

2 krople octu jabłkowego lub balsamicznego.

Przykładowy skład: sok wiśniowy, bazylia, pół łyżeczki wody różanej, płatki jadalnej róży do dekoracji. Taki koktajl będzie miał dodatkowo kwiatowy aromat.

Dzięki zabawie z łączeniem różnych smaków napój nigdy się nie znudzi i będzie ciągle zaskakiwał ostatecznym efektem.

