W codziennym biegu rzadko znajdujemy chwilę tylko dla siebie lub dla bliskiej osoby. Tymczasem kubek ciepłej herbaty potrafi zatrzymać czas - sprzyja rozmowie, wyciszeniu i byciu tu i teraz. Podarowanie herbaty to coś więcej niż prezent - to swego rodzaju zaproszenie do tworzenia wspólnych momentów i wspomnień. A gdy na opakowaniu widnieje słowo LOVE, intencja staje się jasna bez zbędnych słów.

LOVE od TEEKANNE - smaki, które mówią o uczuciach

Marka TEEKANNE stworzyła linię owocowych herbatek LOVE z myślą o emocjach i bliskości. Romantyczna oprawa graficzna, starannie dobrane składniki i trzy różne kompozycje smakowe sprawiają, że każdy znajdzie wariant idealnie dopasowany do charakteru osoby obdarowywanej. To propozycja dla tych, którzy cenią drobne gesty o dużej mocy.

Trzy historie miłosne zamknięte w trzech smakach

LOVE Blueberry & Blackberry

Mat. prasowe

Borówka i jeżyna tworzą zgrany smakowo duet - naturalnie słodki, ale nieprzytłaczający. Ta mieszanka kojarzy się z długimi rozmowami i spokojnymi wieczorami spędzonymi razem. Idealna dla fanów klasycznych owocowych smaków w eleganckim wydaniu.

LOVE Pink Grapefruit

Mat. prasowe

Różowy grejpfrut wnosi do filiżanki świeżość i lekkość z nutą energii. To herbatka, która pobudza zmysły i świetnie sprawdzi się o poranku lub w trakcie popołudniowego resetu. Doskonała dla osób, które lubią orzeźwiające, ale nieoczywiste akcenty.

LOVE Pomegranate

Mat. prasowe

Granat od wieków uznawany jest za symbol miłości i pasji. Nic dziwnego, że ta propozycja cieszy się mianem wręcz kultowej. Intensywny, głęboki smak sprawia, że herbata staje się prawdziwym doświadczeniem - idealnym dla tych, którzy lubią wyraziste, charakterne kompozycje.

Walentynki po swojemu

Walentynkowy klimat można stworzyć na wiele sposobów - od leniwego poranka z muzyką w tle i wspólnym śniadaniem, przez wieczór pełen rozmów przy świecach, aż po chwilę relaksu w domowym SPA. Aromatyczna herbatka z linii emocjonalnej LOVE świetnie dopełni każdy z tych momentów, zamieniając codzienność w mały rytuał bliskości.

Czasem najpiękniejszym prezentem jest prosty gest – pokazujący, że pamiętamy i chcemy dać komuś odrobinę ciepła. Herbatki LOVE od TEEKANNE łączą smak, emocje i codzienną przyjemność w jednej filiżance. Idealnie na Walentynki - i na każdy dzień, w którym chcemy bez słów przekazać, że ktoś jest dla nas ważny.

Materiał promocyjny marki TEEKANNE