Powrót do beztroskich lat z Maczfit

Reklama

W dorosłym życiu często wracamy do tych wspomnień z uśmiechem i tęsknotą za tamtymi smakami. Mimo tempa życia i braku czasu na gotowanie, nie musimy z takich dań rezygnować. Dziś z pomocą przychodzi Maczfit , pozwalając na kulinarny powrót do sentymentalnych potraw dzieciństwa. Dania inspirowane smakami, które dobrze znamy z przeszłości, ale przygotowane zgodnie z zasadami nowoczesnej, zbilansowanej diety, znalazły się u progu jesieni w menu Maczfit.

Dzięki temu można wrócić do klasyków, takich jak naleśniki z twarogiem, zupa jarzynowa czy pulpety w sosie koperkowym – z łatwością i bez stania przy kuchni.

Jesienna kampania Maczfit to coś więcej niż nowe dania – to także wspólne przeżywanie wspomnień. Marka zaangażowała do akcji znanych influencerów i ambasadorów, którzy dzielą się swoimi historiami i smakami dzieciństwa. W kampanii pojawi się film z udziałem ambasadorów: Mai Kuczyńskiej, Bartłomieja Topy, Kasi Sokołowskiej oraz innych przyjaciół marki, którzy opowiadają o tym, jak jedzenie potrafi przenieść nas w czasie – do chwil pełnych emocji, zapachów i rodzinnego ciepła.

Mat. prasowe

Podziel się swoimi wspomnieniami i wygraj!

Z okazji tej smakowitej podróży do przeszłości, Maczfit zaprasza też do udziału w konkursie „Smaki dzieciństwa”. Na swoich profilach w mediach społecznościowych zachęca do podzielenia się tym, co kiedyś smakowało najbardziej. Udzielając odpowiedzi na konkursowe pytanie można wygrać wyjątkowe nagrody – od kolacji z Piotrem Ogińskim („Kocham Gotować”), przez nagrody rzeczowe, po diety Maczfit Top Sellers.

Loteria Maczfit nadal trwa – graj o wyjątkowe nagrody

Wciąż trwa także wielka loteria, w której co tydzień do wygrania są vouchery, a co miesiąc czekają wyjątkowe nagrody specjalne. We wrześniu do zdobycia jest stylowy włoski skuter, a w październiku zestaw kina domowego. To jednak nie koniec emocji – wszyscy uczestnicy mają szansę na nagrodę główną w wielkim finale loterii: samochód Fiat 600 La Prima! Szczegóły znajdują się na stronie www.loteria-maczfit.pl.

Mat. prasowe

Reklama

Materiał promocyjny marki Maczfit