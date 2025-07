Tym daniem zajadamy się na wakacjach w Grecji. Zdziwisz się, jak prosty jest na nie przepis

Souvlaki to danie, które niemal każdy turysta kojarzy z Grecją. Grillowane mięso na patyku, podawane z pitą, tzatzikami i warzywami to klasyka południowych wakacji. Ale dobra wiadomość jest taka, że przygotowanie go samodzielnie jest banalnie proste - wystarczy tylko kilka składników.