Szczodraki, pieczone na święto Trzech Króli, to nieco zapomniany już smak i zwyczaj. Kolędnicy chodzący po wsi od domu do domu, śpiewali tzw. szczodrówkę, życzyli zdrowia i powodzenia w nowym roku, a częstowani byli właśnie szczodrakami. Zwyczaj kolędowania nazywany był często „chodzeniem po szczodrakach”.

Szczodraki mogły mieć postać bułeczek, rogalików czy pierożków z ciasta drożdżowego, często z razowej mąki. W zależności od regionu różniły się także nadzieniem - mogło być słodkie, lub wytrawne (np. z sera, kapusty czy mięsa).

Spis treści:

Znane już w średniowieczu drożdżowe bułeczki z nadzieniem były symbolem hojności i szczodrości, rozdawane w czasie świąt oraz podczas kolędowania. Dziś szczodraki przeżywają swój renesans.

Nazwa pochodzi od staropolskiego słowa "szczodrość", co idealnie oddaje charakter tych wypieków. Były one przygotowywane z okazji Szczodrych Godów - dawnego święta obchodzonego w czasie zimowego przesilenia, które dało początek współczesnemu Bożemu Narodzeniu. Wierzono, że hojność w tym czasie przyniesie pomyślność i dostatek w nadchodzącym roku.

Szczodraki pieczono w dużych ilościach i rozdawano rodzinie, sąsiadom, a także kolędnikom. Ich wnętrze wypełniano różnorodnymi składnikami - od słodkiego miodu po treściwe nadzienia mięsne. W zależności od regionu, szczodraki miały różne formy i smaki, ale zawsze były symbolem obfitości i serdeczności.

Wierzono, że dzielenie się nimi wzmacnia więzi międzyludzkie i przynosi szczęście. W niektórych regionach Polski wypiekano je w specjalnych kształtach - serc, gwiazd czy zwierząt - co dodatkowo podkreślało ich symboliczne znaczenie.

Ciekawostką jest fakt, że szczodraki były też "jedzeniem na wynos". Idealnie nadawały się na długie podróże czy polowania, a więc można powiedzieć, że są jednym z pierwszych staropolskich "fast foodów".

Współczesne szczodraki to prawdziwe pole do popisu dla kreatywnych kucharzy, jednak te tradycyjne podawano najczęściej z farszem kapuścianym, grzybowym lub mięsnym. Ponieważ przygotowywano spore ilości, składniki musiały być tanie, a najlepiej domowej roboty (jak swojska kapusta czy darmowe grzyby prosto z lasu).

Składniki na ciasto:

250 g masła,

1 kg mąki,

2 szklanki mleka,

2 łyżki cukru,

1 łyżeczka soli,

10 dag drożdży,

2 łyżki śmietany,

kminek.

Składniki na farsz:

pół główki średniej kapusty,

2 łyżeczki soli,

6-8 łyżek oleju,

szklanka wody,

3-4 jabłka (najlepiej winne),

majeranek.

Sposób przygotowania:

Umyj kapustę oraz jabłka. Poszatkuj kapustę, obierz i pokrój jabłka (możesz obrać, ale nie musisz). Całość wrzuć do garnka, dodaj sól, olej, wodę i majeranek. Co jakiś czas zamieszaj. Farsz duś do momentu, aż zmiękną jabłka. W naczyniu rozpuść masło. Po ostygnięciu dodaj mleko i cukier, następnie drożdże i 2 łyżki mąki. Zaczyn odstaw na ok. 7-10 minut do wyrośnięcia. Wymieszaj pozostałą mąkę z solą. Dodaj do wyrośniętych drożdży i wyrób ciasto. Z ciasta uformuj wałek o średnicy ok. 2-3 cm. Pokrój na kawałki, do środka każdej części nałóż farsz i uformuj bułeczki. Na wierzch połóż śmietanę i posyp kminkiem. Tak uformowane bułki odstaw na ok. 20 minut by wyrosły. Szczodraki piecz przez ok. 20-25 minut w piekarniku nagrzanym do temp. 180 stopni.

fot. Szczodraki: przepis/Adobe Stock, Chaechaebyv

Szczodraki świetnie smakują także z dodatkiem miodu. Przygotowane na słodko, puszyste, złociste bułeczki są doskonałym dodatkiem na świąteczny stół lub jako wyjątkowy deser przy kubku ciepłej herbaty lub czekolady.

Składniki na ciasto:

500 g mąki pszennej,

25 g świeżych drożdży (lub 7 g suchych),

250 ml ciepłego mleka + łyżka do posmarowania,

50 g cukru,

50 g rozpuszczonego i przestudzonego masła,

jajko + jedno do posmarowania

szczypta soli

Składniki na nadzienie:

100 g miodu,

50 g masła,

1 łyżeczka cynamonu (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

W miseczce rozpuść drożdże w ciepłym mleku, dodaj łyżkę cukru i łyżkę mąki. Wymieszaj i odstaw na 10-15 minut, aż zaczyn zacznie się pienić. W dużej misce wymieszaj mąkę, cukier i sól. Dodaj zaczyn, jajko oraz rozpuszczone masło. Wyrabiaj ciasto, aż stanie się elastyczne i gładkie (około 8-10 minut). Odstaw w ciepłe miejsce pod przykryciem na godzinę, aby podwoiło objętość. W rondelku rozpuść masło, dodaj miód i, jeśli chcesz, cynamon. Dokładnie wymieszaj i odstaw do przestygnięcia. Wyrośnięte ciasto podziel na 12 równych części. Każdą część spłaszcz, nałóż łyżeczkę nadzienia miodowego i zlep brzegi, formując kulkę. Ułóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, zlepieniem do dołu. Przykryj bułeczki ściereczką i odstaw na 20-30 minut do napuszenia. Posmaruj szczodraki rozmąconym jajkiem. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez 20-25 minut, aż będą złociste. Po upieczeniu można je delikatnie posmarować dodatkową warstwą miodu dla pięknego połysku i intensywniejszego smaku.

Czytaj także:

Galette des rois - ciasto na Trzech Króli

Bułeczki drożdżowe z cynamonem

Ciasteczka świąteczne: kruche, maślane, korzenne