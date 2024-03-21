Babka wielkanocna na 5 sposobów. Znajdź swój ulubiony smak
Babka wielkanocna może mieć marmurkowy wzór, cytrynowy smak lub być upieczona na bazie oleju. Możesz przygotować naprawdę ciekawy wielkanocny wypiek. Modna jest także babka majonezowa oraz piaskowa - wybierz swój ulubiony przepis i dowolnie eksperymentuj z dekoracjami. Oto pomysły na baby piaskowe.
Babka wielkanocna wbrew pozorom nie jest trudna w przygotowaniu. Dobrze jednak, jeśli będziesz mieć specjalną formę, aby uzyskać ten charakterystyczny kształt. Dostępne są formy silikonowe lub klasyczne - metalowe. Zobacz te ciekawe i sprawdzone przepisy na baby wielkanocne.
Spis treści:
Wielkanocna babka piaskowa
Baba piaskowa to jedna z najprostszych w wykonaniu i najczęściej wykorzystywanych przepisów na babkę wielkanocną. Istotne jest, aby podczas przygotowania masło było idealnie miękkie.
Dzięki temu konsystencja będzie bardziej puszysta i lepiej połączy się z resztą składników. Możesz zastąpić masło margaryną, ale najlepsze walory smakowe zyskasz przy użyciu tego pierwszego.
Składniki:
- 250 g mąki pszennej,
- 250 g mąki ziemniaczanej,
- 4 jajka,
- 180 g cukru pudru,
- 1 opakowanie cukru wanilinowego,
- 250 g miękkiego masła lub margaryny,
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia.
Sposób przygotowania:
- Masło rozpuść i odstaw do wystudzenia.
- Formę do pieczenia babki wysmaruj tłuszczem i wysyp bułką tartą. Nastaw piekarnik na 180 stopni C.
- Oddziel białka od żółtek.
- Białka ubij na sztywną pianę z cukrem.
- Do białek dodawaj żółtka - jedno po drugim, cały czas mieszając.
- Do jajek przesiej obie mąki, proszek do pieczenia, roztopiony tłuszcz. Wszystko dokładnie wymieszaj.
- Gotowe ciasto przelej do foremki i wstaw do piekarnika. Piecz ok. 1 godzinę. Po wystudzeniu udekoruj babkę piaskową cukrem pudrem, płynną czekoladą lub domowym lukrem.
Sprawdzony przepis na wielkanocną babkę majonezową
To odmiana baby wielkanocnej również jest jedną z najczęściej wybieranych. Możesz zrobić majonez samodzielnie albo wykorzystać gotowy majonez. Babka majonezowa to propozycja dla zabieganych i szukających ciekawych metod, które pozwolą iść nieco na skróty. To wypiek, który na długo pozostaje wilgotny i można przechowywać przez około tydzień.
Składniki:
- 80 g mąki pszennej,
- 90 g mąki ziemniaczanej,
- 4 jajka,
- 5 łyżek majonezu,
- 140 g cukru,
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia.
Sposób przygotowania:
- Nastaw piekarnik na 185°C i przygotuj formę o średnicy 23 cm. Natłuść ją i obsyp bułką tartą.
- Jajka wybij do miski i dodaj cukier. Ubijaj przez kilka minut mikserem aż do uzyskania puszystej, jasnej masy.
- Do jajek i cukru dodaj majonez. Delikatnie mieszaj szpatułką.
- Sypkie składniki (mąki, proszek do pieczenia) wymieszaj w osobnej misce. Wymieszaj.
- Ciasto przelej do formy, lekko wyrównaj, stukając formą o blat stołu, a następnie wstaw do piekarnika na ok. 30 minut (sprawdź patyczkiem, czy się upiekło). Uchyl drzwiczki piekarnika i odczekaj 10 minut. Następnie wyjmij ciasto z formy.
- Babkę majonezową możesz udekorować cukrem pudrem, lukrem cytrynowym czy czekoladowym.
Babka wielkanocna: wersja drożdżowa
To chyba najbardziej klasyczna wersja baby wielkanocnej, choć w ostatnich latach mniej popularna, niż np. jej piaskowa kuzynka. Do przyrządzenia możesz wykorzystać zarówno drożdże instant, jak i świeże. Ciasto może być wyrobione ręcznie lub za pomocą miksera.
Ważne, aby ciasto po wyrabianiu odpoczęło pod ściereczką przed włożeniem do formy i wypieczeniem. Tradycyjnie ta babka wielkanocna jest łączona z rodzynkami i innymi bakaliami w asyście lukrowej polewy. Należy uważać, aby nie była zbyt sucha – wystarczy dodać odpowiednią ilość żółtek.
Składniki:
- 0,5 kg mąki,
- 15g świeżych drożdży,
- 125 ml letniego mleka,
- 4 jajka,
- 2 łyżki cukru,
- 1 cukier waniliowy,
- otarta skórka z cytryny,
- 150 g masła,
- 50 g rodzynek.
Sposób przygotowania:
- Drożdże wymieszaj z mlekiem, odstaw na 15 minut w ciepłe miejsce pod przykryciem.
- Masło rozpuść i przestudź.
- Mąkę przesiej do miski.
- Jajka utrzyj z cukrem, cukrem waniliowym i skórką cytrynową aż do uzyskania jasnożółtej, puszystej masy.
- Do mąki wlej drożdże, masę cukrowo-jajeczną.
- Cały czas miksując, wlewaj partiami masło.
- Wsyp sparzone i osączone rodzynki. Wymieszaj drewnianą łyżką.
- Ciasto przykryj folią spożywczą i odstaw na 1 godzinę w ciepłe miejsce pod przykryciem.
- Przygotuj formę na babkę (dużych rozmiarów) - posmaruj ją masłem i obsyp mąką lub bułką tartą.
- Następnie wyrabiaj ponownie ciasto drożdżowe i włóż do foremki. Odstaw ponownie na 30 minut aż do wyrośnięcia.
- Nastaw piekarnik na 185°C.
- Do piekarnika wstaw babkę i piecz około 35-40 minut.
- Ostudzone ciasto posmaruj lukrem i np. obsyp makiem lub kolorowymi dekoracjami do ciast.
Babka wielkanocna na oleju
Wielkanocna baba na oleju to szybki i łatwy przepis, a gotowa baba smakuje doskonale. Najlepiej będzie wykorzystać olej słonecznikowy.
Jeżeli chcesz, aby babka wielkanocna była bardziej puszysta, pamiętaj, aby przesiać mąkę i skrobie ziemniaczaną razem z proszkiem do pieczenia. Jeżeli nie chcesz go używać, wystarczy ubić białka jaj na sztywno.
Składniki:
- 350 g mąki pszennej,
- 100 g mąki ziemniaczanej,
- 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,
- 150 g cukru,
- 4 duże jajka,
- 200 ml oleju.
Sposób przygotowania:
- Nastaw piekarnik na 170°C i przygotuj formę na babkę o średnicy ok. 20 cm.
- Suche składniki przesiej do miski (mąkę pszenną, skrobię ziemniaczaną i proszek do pieczenia), a następnie wymieszaj.
- W drugiej misce utrzyj jajka z cukrem aż do uzyskania puszystej masy. Powinna mieć jasny, biszkoptowy kolor.
- Cienką strużką wlewaj do masy jajecznej olej, cały czas miksując.
- Do mokrych składników dodaj suche i całość wymieszaj szpatułką.
- Babkę na oleju piecz 45 minut. Wyjmij po upieczeniu i poczekaj chwilę, zanim wyjmiesz ją z foremki. Udekoruj babkę wielkanocną wedle życzenia.
Wielkanocna babka marmurkowa
Marmurkowa babka wielkanocna ucierana jest na maśle lub oleju i powstaje z połączenia dwóch mas. Dzięki temu powstaje ciekawy efekt marmurka. Do białej masy dodawana jest wanilia, biała czekolada lub odrobina soku z cytryny.
W ciemnej części znajduje się rozpuszczalne kakao lub rozpuszczona tabliczka czekolady. Ważne jest, aby wszystkie składniki były w temperaturze pokojowej.
Składniki:
- 250 g mąki pszennej,
- 250 g mąki ziemniaczanej,
- 4 jajka,
- 2 łyżki kakao,
- 180 g cukru pudru,
- 1 opakowanie cukru wanilinowego,
- 250 g masła lub margaryny,
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia.
Sposób przygotowania:
- Masło rozpuść w kąpieli wodnej i odstaw do wystudzenia.
- Formę do pieczenia babki wysmaruj tłuszczem i wysyp bułką tartą. Nastaw piekarnik na 180 stopni.
- Oddziel białka od żółtek, a następnie ubij je na sztywną pianę z cukrem.
- Do białek dodawaj żółtka - jedno po drugim, cały czas mieszając.
- Mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną oraz proszek do pieczenia wymieszaj w osobnej misce.
- Oddziel połowę suchych składników i dodaj do nich kakao oraz połowę roztopionego tłuszczu i połowę masy jajecznej.
- Do reszty jajek przesiej obie mąki, proszek do pieczenia oraz roztopiony tłuszcz. Wszystko dokładnie wymieszaj.
- Do formy wlewaj naprzemiennie jasne i ciemne ciasto wedle uznania. Widelcem możesz rozprowadzać kolory między sobą.
- Gotowe ciasto przelej do foremki i wstaw do piekarnika. Piecz babkę wielkanocną przez ok. godzinę, do suchego patyczka.
Na podstawie artykułu Weroniki Kwaśniak pierwotnie opublikowanego 24.03.2015.
Zobacz też inne przepisy na wielkanocne babki: