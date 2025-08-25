Pizza narodziła się w Neapolu jako jedzenie dla ubogich i łączące ludzi niezależnie od ich statusu materialnego. Idea jej powstania od początku wiązała się z prostotą i łatwym dostępem, czego dowodem są podstawowe składniki włoskiego dania: mąka, woda, drożdże, oliwa, ser i pomidory. A jednak... pizza może być również wyrazem splendoru i przepychu. Ta najdroższa kosztuje 12 tys. dolarów, czyli ok. 50 tys. złotych i z pewnością nie ma nic wspólnego z koncepcją ulicznej przekąski dostępnej dla wszystkich.

Kto wymyślił pizzę Loius XIII?

Najdroższa pizza to dzieło jednego z najlepszych włoskich mistrzów pizzy na świecie – Renato Viola. Jest wyszkolonym mentorem i członkiem włoskiej Acrobatic Pizza Team, grupy wykonującej sztuczki z podrzucaniem pizzy, na której koncie jest wiele nagród w konkursach we Włoszech i w całej Europie.

Viola słynie z łączenia tradycyjnych metod robienia tego dania z nowymi ciekawymi smakami. Specjalizuje się m.in. w klasycznej pizzy, pizzy in pala (pizza o długości metra), pizza in teglia (pizzy w prostokątnej blaszce) oraz pane pizza (czyli włoskim chlebie pizzowym), jednak to stworzenie najdroższej pizzy na świecie przyniosło mu prawdziwy rozgłos.

Viola z Włoch trafił wprost do Miami Beach, gdzie otworzył wyjątkową włoską restaurację, ale... nie można tam zamówić Louis XIII. Jak sam podkreśla, to pizza wyłącznie dla wybranych.

Gdzie można zamówić najdroższą pizzę na świecie?

Najdroższej pizzy na świecie nie można zamówić w żadnej restauracji. Jest ona przygotowywana wyłącznie na specjalne zamówienie i podawana w domu klienta. Przeznaczona jest dla 2 osób. Na miejscu serwuje ją sam mistrz Renato Viola, któremu towarzyszy doświadczony sommelier i szef kuchni. Jedynie ciasto jest przygotowywane wcześniej, ponieważ musi ono leżakować przez 72 godziny. Reszta show odbywa się podczas wizyty grupy cateringowej.

Co znajduje się w pizzy Loius XIII? Oto składniki luksusu

Na tym zaledwie 20-centymetrowym pszennym placku znajduje się kilka szczególnych składników. Co może być zaskakujące, pizza Louis XIII nie zawiera w składzie jadalnego złota. To byłby banał... Za kosmiczną cenę pizzy odpowiadają ekstremalnie drogie naturalne dodatki sprowadzane z różnych zakątków świata.

Jej składniki to:

Ciasto z najlepszej jakości drożdży i certyfikowanej włoskiej mąki , wyrastające 72 godziny

, wyrastające 72 godziny Różowa sól z australijskiej rzeki Murray – niezastąpiona ze względu na swój wyjątkowy smak.

– niezastąpiona ze względu na swój wyjątkowy smak. Trzy rodzaje najwyższej jakości kawioru , w tym Oscietra Royal Prestige – kawior o orzechowym smaku z bieługi lub jesiotra, Kaspia Oscietra Royal Classic – kawior wysokiej jakości z rejonu Morza Kaspijskiego oraz Beluga Caviar Kaspia, czyli najdroższy kawior na świecie, pochodzący z bieługi z Morza Kaspijskiego i Morza Czarnego.

, w tym Oscietra Royal Prestige – kawior o orzechowym smaku z bieługi lub jesiotra, Kaspia Oscietra Royal Classic – kawior wysokiej jakości z rejonu Morza Kaspijskiego oraz Beluga Caviar Kaspia, czyli najdroższy kawior na świecie, pochodzący z bieługi z Morza Kaspijskiego i Morza Czarnego. Rzadkie owoce morza i ryby – langusta z Morza Śródziemnego podpalana koniakiem w czasie przygotowywania; krewetki czerwone z Acciaroli, a także mantis shrimp, czyli wykwintny skorupiak o delikatnym słodkim smaku.

– langusta z Morza Śródziemnego podpalana koniakiem w czasie przygotowywania; krewetki czerwone z Acciaroli, a także mantis shrimp, czyli wykwintny skorupiak o delikatnym słodkim smaku. Ser Mozzarella di Bufala – oryginalna mozzarella z mleka bawolego produkowana wyłącznie w Kampanii i Lacjum we Włoszech.

– oryginalna mozzarella z mleka bawolego produkowana wyłącznie w Kampanii i Lacjum we Włoszech. Luksusowe alkohole serwowane w trakcie podania – koniak Rémy Martin Louis XIII, którym m.in. Winston Churchill świętował swoje zwycięstwo w wyborach w 1951 roku, a także szampan Krug Clos du Mesnil 1995.

To właśnie koniak Rémy Martin Louis XIII stanowi najdroższy element zestawu. Do produkcji tego ekskluzywnego alkoholu wykorzystuje się winogrona z francuskiego regionu Grande Champagne, słynącego z najlepszego koniaku. Ten konkretny zawiera mieszanki alkoholi w wieku od 40 do 100 lat. Całość podana w numerowanej karafce z czystego kryształu. Taki symbol luksusu to wydatek 15-25 tys. zł. Według koneserów stanowi idealny dodatek do tej wyjątkowej pizzy.

Jak powstaje najdroższa pizza na świecie?

Sposób przygotowania najdroższej pizzy na świecie nie różni się zasadniczo od metod stosowanych przy innych pizzach dobrej jakości.

Ciasto, aby było smaczne i elastyczne, musi odpowiednio długo dojrzewać. Kiedy już baza jest gotowa, na wierzch trafiają wyszukane składniki: ser mozzarella di bufala, następnie owoce morza i kawior. Całość ląduje w piecu.

Na wartość najdroższej pizzy na świecie składa się nie sposób jej przygotowania, ale składniki i cała oprawa: wizyta mistrza, indywidualny pokaz, drogie trunki i atmosfera szczególnego wydarzenia.

Kontrowersje wokół najdroższej pizzy na świecie

Jak to zwykle bywa, coś, co się wyróżnia, często wzbudza silne lub skrajne reakcje. Również wokół najdroższej pizzy świata narosło kilka kontrowersji.

Pierwsza z nich dotyczy sprzeczności z główną ideą pizzy, jako prostego dania z Neapolu cenowo dostępnego dla wszystkich. Wiele osób uważa, że tak droga potrawa to symbol kaprysu bogaczy i przykład snobistycznej pokazówki. Oczywiście pojawiają się też opinie, że płacenie za jedzenie ogromnej kwoty w obliczu problemu głodu na świecie, zasługuje wyłącznie na potępienie.

W rzeczywistości nie wiadomo, co oburza ludzi bardziej: istnieje pizzy za 12 tys. dolarów czy dodawanie do pizzy ananasa. Jedno jest pewne, pizza od Renato Viola na razie nie ma sobie równych pod względem ceny. Pozostaje najdroższą pizzą na globie i stanowi luksusowy specjał tylko dla nielicznych. Ale przede wszystkim to marka sama w sobie, co z pewnością jeszcze długo się nie zmieni.

