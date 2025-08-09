Czekoladowy krem z awokado to jeden z tych przepisów, które zaskakują smakiem i prostotą. Nie zawiera cukru, mąki, ani mleka, a mimo to smakuje jak aksamitny mus czekoladowy z najlepszej cukierni. Najważniejszy składnik to dojrzałe awokado, które po zblendowaniu staje się bazą o idealnej, kremowej konsystencji. To opcja idealna dla osób na diecie bezglutenowej, wegańskiej lub po prostu tych, którzy chcą jeść zdrowiej.

Przepis na mus czekoladowy z awokado

Delikatnie czekoladowy, lekko słodki i bardzo kremowy - ten mus sprawdzi się idealnie do wielu deserów. Jeśli obawiasz się, że będzie czuć awokado, uspokajam: dobrze dobrane kakao i słodzik skutecznie je maskują. W efekcie otrzymujesz słodkość, która smakuje jak klasyczny mus czekoladowy, ale jest o wiele lżejsza i zdrowsza.

Składniki:

dojrzałego awokado,

3 łyżki naturalnego kakao,

1-2 łyżki syropu klonowego lub miodu (lub erytrytolu, jeśli liczysz kalorie),

odrobina mleka roślinnego lub wody,

szczypta soli,

kilka kropel ekstraktu waniliowego (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki wrzuć do blendera i zmiksuj na gładką masę. Jeśli mus jest zbyt gęsty, dolej odrobinę mleka roślinnego lub wody. Gotowe. Możesz od razu jeść lub schłodzić przez 15-20 minut w lodówce.

Czekoladowy mus z awokado to idealna alternatywa dla tradycyjnych deserów, fot. Adobe Stock, olepeshkina

Do czego wykorzystać fit mus czekoladowy z awokado?

Czekoladowy krem z awokado świetnie zastąpi dżem czy kremy typu nutella. Możesz go rozsmarować na naleśnikach, dodać do gofrów albo jako "czekoladową" warstwę do porannej owsianki. Jest nie tylko smaczny, ale też bardzo sycący. Świetnie sprawdzi się także jako krem do tortów i lekkich ciast.

Możesz go też podać jako szybki poobiedni deser. Po prostu przełóż mus do miseczki, posyp ulubionymi orzechami, owocami lub wiórkami kokosowymi. Gotowe!

