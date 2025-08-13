Choć jagodzianki mają swoich wiernych fanów, to właśnie śliwki są symbolem przełomu lata i jesieni. Lekko kwaskowate i soczyste lekko barwią ciasto i tworzą kontrast dla słodkiej bułeczki. W dodatku śliwki są łatwo dostępne w sierpniu i wrześniu, a więc wręcz zachęcają, by wykorzystywać je często i w dużych ilościach. Wystarczy kilka prostych składników, aby cieszyć się domowymi bułeczkami, które znikają z talerza w mgnieniu oka.

Przepis na bułeczki drożdżowe ze śliwką?

Dla wielu osób drożdżówka ze śliwką to powrót do wspomnień - szkolnych sklepików czy wizyt u babci na wsi, gdzie zawsze rosła wielka śliwa. Podstawą jest dobrze wyrobione, gładkie i elastyczne ciasto oraz świeże śliwki. Możesz je zarówno włożyć do bułeczek, jak i powciskać w ich górną część. W obu wersjach będą smakować doskonale.

Składniki na bułeczki:

500 g dojrzałych śliwek,

500 g mąki pszennej,

25 g świeżych drożdży lub 7 g suchych,

250 ml ciepłego mleka,

80 g cukru + 2 łyżki do śliwek,

80 g roztopionego i wystudzonego masła,

2 jajka,

szczypta soli.

Składniki na kruszonkę (jeśli używasz):

100 g mąki pszennej,

60 g cukru,

60 g masła (schłodzonego, pokrojonego w kostkę).

Sposób przygotowania:

Masło na bułeczki roztop w kąpieli wodnej i wystudź. Jajka i drożdże (świeże) ogrzej do temp. pokojowej. Drożdże rozpuść w ciepłym mleku z 1 łyżką cukru. Zasyp łyżką mąki, nie mieszaj. Odstaw na 10-15 minut w ciepłe miejsce, aż pojawi się piana. Do dużej miski przesiej mąkę, dodaj cukier (80g), sól, jajka i gotowy rozczyn. Wyrabiaj ciasto przez około 8-10 minut. W trakcie wyrabiania stopniowo wlewaj rozpuszczone i przestudzone masło. Gotowe ciasto powinno być miękkie, elastyczne i odchodzić łatwo od ręki. Tak przygotowane przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na 1,5-2 godziny. Masa musi podwoić swoją objętość. W tym czasie przygotuj śliwki. Umyj je, osusz, przekrój na połówki i pozbądź się pestek. Możesz też pokroić je na ćwiartki, jeśli wolisz mniejsze kawałki owoców. Gotowe śliwki zasyp cukrem i cynamonem, dokładnie wymieszaj, aby owoce obtoczyły się w słodkich drobinkach. Tuż przed końcem wyrastania ciasta przygotuj kruszonkę (jeśli używasz). Do miski wrzuć wszystkie składniki i rozcieraj palcami, aż powstanie grudkowa masa. Wyrośnięte ciasto podziel na 12 części. Z każdej uformuj kulkę, lekko spłaszcz i na środku ułóż śliwki (skórką do dołu). Zawiń całość w kulkę lub zostaw w tej formie. Na koniec posyp kruszonką. Ułóż bułeczki na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, zostawiając odstępy. Przykryj i odstaw jeszcze na 10-20 minut. Drożdżówki wstaw do nagrzanego piekarnika (180 stopni) na ok. 20-25 minut. Całość udekoruj cukrem pudrem.

Jak przechowywać drożdżówki, by długo były świeże?

Świeże drożdżówki najlepiej smakują tego samego dnia po upieczeniu, ale jeśli chcesz cieszyć się nimi dłużej, pamiętaj o kilku zasadach. Przede wszystkim przechowuj je w szczelnie zamkniętym pojemniku lub w foliowym woreczku - dzięki temu będą miękkie nawet przez 2-3 dni. Unikaj jednak wkładania ich do lodówki, bo niska temperatura przyspiesza wysychanie ciasta.

Dobrym sposobem jest także mrożenie. Wystudzone bułeczki włóż do woreczków strunowych lub pojemników, a następnie umieść w zamrażarce. Gdy przyjdzie ochota na coś słodkiego, wystarczy podgrzać je w piekarniku przez kilka minut w temperaturze 160 stopni - będą smakować prawie jak świeżo upieczone. Możesz też odgrzać je w mikrofali z funkcją rozmrażania.

