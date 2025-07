Jest to nieco zmodyfikowana wersja ciasta z agrestem według receptury siostry Anastazji, która jest łatwiejsza do zrobienia. Ma mniej warstw, ale nadal deser jest pyszny i błyskawicznie znika z talerzyków. W związku z tym, że warstwa z agrestem nie jest pieczona, to warto wykorzystać do ciasta wcześniej gotowany, miękki agrest, np. z kompotu. Można też użyć świeżych owoców, których kwaskowaty smak przełamie słodycz ciasta i stworzy smaczną kompozycję.

Składniki na ciasto z agrestem siostry Anastazji

Do przygotowania tego warstwowego ciasta z agrestem potrzebujesz, oprócz owoców, podstawowych i łatwo dostępnych składników, a także dwie tortownice o średnicy ok. 22 cm.

Składniki na ciasto:

250 g mąki pszennej,

9 żółtek,

250 g miękkiego masła lub margaryny,

180 g cukru pudru,

1 opakowanie cukru waniliowego,

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia.

Składniki na warstwę pianki:

9 białek,

150 g cukru drobnego,

100 g płatków migdałowych.

Składniki na masę śmietankową z agrestem:

500 ml śmietany kremówki,

2 opakowania śmietan-fix,

500 g agrestu (najlepiej z kompotu albo gotowanego jak na kompot).

Przygotowanie ciasta z agrestem według siostry Anastazji

Zacznij od przygotowania ciasta. Utrzyj masło z cukrem waniliowym i cukrem pudrem. Dodawaj stopniowo żółtka i miksuj. Dodaj mąkę z proszkiem do pieczenia. Zmiksuj krótko całość. Ciasto podziel na dwie części i rozłóż w 2 tortownicach wyłożonych papierem do pieczenia. Przygotuj piankę. Białka umieść w misie i ubij na sztywno. Dosypuj cukier małymi partiami, gdy już białka będą sztywne. Pianę podziel na pół i wyłóż równomiernie na powierzchniach ucieranego ciasta. Posyp płatkami migdałowymi. Wstaw oba ciasta do piekarnika nagrzanego do 180°C na około 30 minut. Powinny nabrać złocistego koloru. Teraz czas na warstwę śmietanową z agrestem. Dobrze schłodzoną kremówkę ubij na sztywno z śmietan-fixem. Spróbuj i w razie potrzeby pod koniec ubijania dodaj cukier puder do smaku. Dodaj odsączony agrest, delikatnie połącz go z bitą śmietaną. Wyłóż śmietanę z agrestem na jednym z wystudzonych ciast i przykryj drugim ciastem. Smacznego!

Przepis na ciasto z agrestem, fot. Getty Images, Maoriphotography

