Porzeczki to jedne z tych owoców, które mają intensywny, lekko cierpki smak i piękny kolor, a przy tym orzeźwiają, a nie przesładzają. Dzięki temu idealnie sprawdzają się w deserach, które mają przełamać mdłe kremy maślane lub ciężkie masy do tortów. Porzeczkowy mus, który możesz zrobić zarówno z czerwonych, jak i czarnych porzeczek, to świetna alternatywa dla klasycznych owocowych kremów. Ma gładką konsystencję, dobrze się rozsmarowuje i pasuje do większości słodkich przekąsek.

Jak zrobić porzeczkowy krem do ciast i deserów?

Ten aksamitny krem świetnie sprawdzi się jako warstwa do przełożenia tortu, krem do babeczek, tarty lub nawet nadzienie do rurek. Po przygotowaniu możesz przechowywać go w lodówce do 2-3 dni i wykorzystywać na bieżąco.

Składniki:

50 g porzeczek (czerwonych lub czarnych),

150 g mocno schłodzonego serka mascarpone,

2 żółtka,

50 g cukru,

łyżka skrobi ziemniaczanej,

50 g masła,

opcjonalnie: kilka listków mięty.

Sposób przygotowania:

Umyj porzeczki i zagotuj je w rondelku z 2 łyżkami wody. Gotuj na bardzo małym ogniu, aż się rozpadną i puszczą sok. Przetrzyj owoce przez sitko, aby pozbyć się pestek i skórek - w ten sposób powstanie kwaśne porzeczkowe purée. Do przecieru dodaj żółtka, cukier i skrobię. Podgrzewaj na małym ogniu, mieszając cały czas, aż masa zgęstnieje. Powinna mieć konsystencję budyniu. Zdejmij wszystko z ognia i dodaj masło. Powoli, ale stanowczo mieszaj do całkowitego rozpuszczenia i połączenia składników. Całość wystudź przynajmniej do temperatury pokojowej, ale nie wstawiaj do lodówki. Na koniec dodaj mascarpone i zmiksuj do połączenia - powstanie lekki, kremowy, kwaskowaty mus. Możesz dodać także posiekaną miętę, aby całość była bardziej orzeźwiająca. Z pozostałych białek możesz zrobić małe beziki lub makaroniki, które potem nadziejesz przygotowanym kremem. To zero waste w najlepszym wydaniu.

Ten krem to idealny dodatek do ciast, ale także dekoracja muffinek lub tartaletek, fot. Getty Images, AlexPro9500

Do czego wykorzystać porzeczkowy krem?

Tego kremu możesz używać na wiele sposobów, zarówno jako nadzienie, jak i dekorację. Świetnie sprawdza się do przekładania biszkoptów i tortów, zwłaszcza w połączeniu z mini-bezami lub domową bitą śmietaną. Można nim nadziewać ptysie, rurki, drożdżówki czy domowe rogaliki.

Jest też idealny do smarowania naleśników, pancake'ów i gofrów, a także jako owocowa warstwa w tarcie z kruchym spodem. Jeśli coś zostanie, warto posmarować nim grzankę, chałkę lub świeżą bułkę z masłem – smakuje wtedy jak domowy porzeczkowa wersja lemon curd, czyli brytyjskiego orzeźwiający musu (oryginalnie cytrynowego).

