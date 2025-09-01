Ten keto placek ze śliwkami to niebo w gębie. Sekretem jest szczypta orientalnej przyprawy
Oto keto placek śliwkowy – prosty i aromatyczny deser, który możesz przygotować w niecałą godzinę. Dzięki połączeniu mąki migdałowej i kokosowej z soczystymi śliwkami, ciasto ma niską zawartość węglowodanów netto i świetnie wpisuje się w dietę ketogeniczną lub low carb.
Śliwki to owoce, które w diecie ketogenicznej pojawiają się rzadko ze względu na zawartość cukrów. Jednak w rozsądnych ilościach można je bez problemu włączyć do jadłospisu, szczególnie jeśli połączy się je z mąką migdałową i kokosową, które znacząco obniżają udział węglowodanów w całym cieście. Dzięki temu powstaje keto placek pachnący owocami, cynamonem i imbirem. To idealna propozycja na deser do kawy lub szybkie śniadanie na słodko, które nie zaburzy stanu ketozy.
Ile węglowodanów netto zawiera ten keto placek ze śliwkami
Przygotowując ciasto z podanych składników, otrzymujesz wypiek o stosunkowo niskiej zawartości węglowodanów, mimo użycia owoców. Węglowodany netto pochodzą głównie ze śliwek, częściowo z mąki migdałowej i kokosowej, i w minimalnym stopniu z jajek.
Całe ciasto zawiera od około 35,5 g do 40,2 g węglowodanów netto, w zależności od tego, czy dodasz 200 g czy 250 g śliwek. Oznacza to, że w przeliczeniu na jedną porcję (przy podziale na 12 kawałków) otrzymujemy ok. 2,9-3,3 g węglowodanów netto.
Taka ilość sprawia, że placek może być bez obaw spożywany w ramach diety low carb, szczególnie jeśli zestawisz go z czarną kawą. To świetny przykład na to, że deser może być smaczny, sycący i jednocześnie zgodny z zasadami diety ketogenicznej.
Przepis na keto placek ze śliwkami
Składniki:
- 1 szklanka maki migdałowej,
- ¼ szklanki maki kokosowej,
- 200-250 g wydrylowanych śliwek (polecamy węgierki),
- 6 łyżek stołowych roztopionego masła,
- ¼ szklanki erytrytolu,
- 1 łyżeczka ekstraktu rumowego,
- 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego,
- skórka otarta z 1 cytryny,
- ½ łyżeczki cynamonu,
- szczypta mielonego imbiru, szczypta mielonej gałki muszkatołowej,
- 2 średnie jaja,
- szczypta soli,
- ½ łyżeczki proszku do pieczenia.
Sposób przygotowania:
- Przekrój wydrylowane śliwki na połówki.
- Rozgrzej piekarnik do 180 stopni (najlepiej z termoobiegiem).
- Roztopione masło ubij ze słodzikiem, aromatami, skórką z cytryny, szczyptą soli, cynamonem i przyprawami.
- Dodaj jajka i kontynuuj ubijanie, aż mieszanka będzie gładka i lśniąca.
- Wsyp proszek do pieczenia, mąkę migdałową i mąkę kokosową, i mieszaj, aż uzyskasz jednolitą masę.
- Okrągłą formę do ciasta posmaruj masłem i posyp niedużą ilością mąki migdałowej. Wlej masę do przygotowanej formy.
- Ułóż połówki śliwek na wierzchu ciasta. Opcjonalnie możesz posypać ciasto plastrami blanszowanych migdałów.
- Piecz keto placek śliwkowy przez ok. 20 minut lub „do suchego patyczka”.
Podawaj placek śliwkowy jako deser lub śniadanie z filiżanką herbaty lub kawy. Możesz dodać 1 łyżkę bitej śmietany na wierzch każdego kawałka.
