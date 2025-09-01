Śliwki to owoce, które w diecie ketogenicznej pojawiają się rzadko ze względu na zawartość cukrów. Jednak w rozsądnych ilościach można je bez problemu włączyć do jadłospisu, szczególnie jeśli połączy się je z mąką migdałową i kokosową, które znacząco obniżają udział węglowodanów w całym cieście. Dzięki temu powstaje keto placek pachnący owocami, cynamonem i imbirem. To idealna propozycja na deser do kawy lub szybkie śniadanie na słodko, które nie zaburzy stanu ketozy.

Ile węglowodanów netto zawiera ten keto placek ze śliwkami

Przygotowując ciasto z podanych składników, otrzymujesz wypiek o stosunkowo niskiej zawartości węglowodanów, mimo użycia owoców. Węglowodany netto pochodzą głównie ze śliwek, częściowo z mąki migdałowej i kokosowej, i w minimalnym stopniu z jajek.

Całe ciasto zawiera od około 35,5 g do 40,2 g węglowodanów netto, w zależności od tego, czy dodasz 200 g czy 250 g śliwek. Oznacza to, że w przeliczeniu na jedną porcję (przy podziale na 12 kawałków) otrzymujemy ok. 2,9-3,3 g węglowodanów netto.

Taka ilość sprawia, że placek może być bez obaw spożywany w ramach diety low carb, szczególnie jeśli zestawisz go z czarną kawą. To świetny przykład na to, że deser może być smaczny, sycący i jednocześnie zgodny z zasadami diety ketogenicznej.

Przepis na keto placek ze śliwkami

Składniki:

1 szklanka maki migdałowej,

¼ szklanki maki kokosowej,

200-250 g wydrylowanych śliwek (polecamy węgierki),

6 łyżek stołowych roztopionego masła,

¼ szklanki erytrytolu,

1 łyżeczka ekstraktu rumowego,

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego,

skórka otarta z 1 cytryny,

½ łyżeczki cynamonu,

szczypta mielonego imbiru, szczypta mielonej gałki muszkatołowej,

2 średnie jaja,

szczypta soli,

½ łyżeczki proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

Przekrój wydrylowane śliwki na połówki. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni (najlepiej z termoobiegiem). Roztopione masło ubij ze słodzikiem, aromatami, skórką z cytryny, szczyptą soli, cynamonem i przyprawami. Dodaj jajka i kontynuuj ubijanie, aż mieszanka będzie gładka i lśniąca. Wsyp proszek do pieczenia, mąkę migdałową i mąkę kokosową, i mieszaj, aż uzyskasz jednolitą masę. Okrągłą formę do ciasta posmaruj masłem i posyp niedużą ilością mąki migdałowej. Wlej masę do przygotowanej formy. Ułóż połówki śliwek na wierzchu ciasta. Opcjonalnie możesz posypać ciasto plastrami blanszowanych migdałów. Piecz keto placek śliwkowy przez ok. 20 minut lub „do suchego patyczka”.

Podawaj placek śliwkowy jako deser lub śniadanie z filiżanką herbaty lub kawy. Możesz dodać 1 łyżkę bitej śmietany na wierzch każdego kawałka.

Keto placek ze śliwkami mozna posypać erytrytolem w pudrze lub ozdobiś kleksem bitej śmietany, fot. Adobe Stock, tan4ikk

