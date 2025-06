Każda pora roku ma swój urok, ale późna wiosna i początek lata przynoszą coś szczególnego – przestrzeń na bycie razem. W tym czasie nie potrzebujemy wielkich pretekstów, by się spotkać. Okazje pojawiają się same, a zapach kwitnącego bzu, świeże truskawki na straganie czy promienie słońca wpadające do domu przez okno, inspirują do organizacji mniejszych i większych przyjęć.

Dzień Matki, Dzień Dziecka, ale też… zwykły piątek z przyjaciółką

Dzień Matki to doskonała okazja, by razem z mamą usiąść na tarasie z filiżanką kawy i talerzykiem z porcją tortu lodowo-bezowego Grycan w dłoni i po prostu pobyć ze sobą. Dzień Dziecka z kolei to kolorowe, radosne, pełne uśmiechu święto, w które tort lodowo-bezowy wpisuje się wręcz idealnie – niezwykła frajda dla maluchów, ale także powrót do własnych dziecięcych wspomnień dla ich rodziców.

Nie musimy jednak czekać na wielkie święta i specjalne okazje, by stworzyć sobie powód do celebracji. Najpiękniejsze są te niezobowiązujące spotkania – spontaniczne, szczere. Kiedy zapraszasz przyjaciółkę “na chwilkę”, a ta chwila rozciąga się do zachodu słońca. Z kawą, rozmową, śmiechem. I oczywiście z deserem, który idealnie pasuje do takiego wieczoru – lekkim, ale z charakterem. Torty lodowo-bezowe od Grycana to połączenie delikatnych, chrupiących blatów bezowych z lodami i sorbetami Grycan oraz dodatkami, które robią wrażenie już od pierwszego spojrzenia.

Do wyboru jest kilka smaków na czele z bestsellerowym Tortem Owocowym z lodami waniliowymi i czekoladowymi oraz sorbetem z malin. Dla fanów sorbetów sprawdzi się idealnie Tort Truskawka i Mango w białej czekoladzie, z kolei najmłodszych ucieszy Tort Oreo – uwielbiane przez nich ciasteczka znalazły się tam w towarzystwie lodów śmietankowych. W ofercie menu Grycana jest również nowość – niezwykle elegancki Tort Kawowo-Waniliowy z sosem karmelowym i ciasteczkami.

Rozpieszczaj i daj się rozpieszczać!

My, kobiety, tak często troszczymy się o innych. Ale przecież potrzebujemy również chwili dla siebie. Czasem najpiękniejszy prezent to po prostu wolne popołudnie, wygodny fotel, dobra książka i coś pysznego do kawy. Tort lodowo-bezowy? Jak najbardziej! Nie musi być święta, żadnej konkretnej okazji, ani gości. Pozwólmy sobie na docenienie samej siebie. Bo czasem najpiękniejszym, co możemy zrobić, jest po prostu usiąść i… rozkoszować się chwilą.

