Zamień śliwki węgierki w deser, który pachnie latem i domem. Śliwki pod kruszonką to deser łatwy do zrobienia, który wymaga niewiele pracy. Ale przepis przepisowi nierówny, więc sięgaj po ten sprawdzony – od Ani Starmach. Tutaj dobra kruszonka, słodko-kwaskowe owoce i parę trików sprawi, że deser będzie idealnie chrupiący na wierzchu i miękki pod spodem. Skorzystaj z naszych podpowiedzi, a uzyskasz efekt, który cię pozytywnie zaskoczy.

Reklama

Przepis na pyszną kruszonkę od Ani Starmach

Składniki:

200 g mąki,

150 g masła,

80 g cukru,

łyżka cukru waniliowego,

duża szczypta cynamonu,

1200 g śliwek węgierek

Sposób przygotowania:

Pokrój masło na mniejsze kawałki. W misie robota umieść wszystkie składniki ciasta i mieszaj mieszadłem typu K, aż masa nabierze konsystencji mokrego piasku. Pokrój śliwki na pół, usuń pestki i ułóż je w żaroodpornym naczyniu (jednym lub w kilku, jeśli robisz porcje). Posyp owoce przygotowaną kruszonką. Piecz przez około 35 minut w temperaturze 180 stopni, aż śliwki puszczą sok, a kruszonka ładnie się przyrumieni.

Praktyczne porady

Po umyciu owoców osusz je bardzo dokładnie, zanim przekroisz i położysz w naczyniu. Nadmierna wilgoć powoduje, że kruszonka zrobi się miękka, a nie chrupiąca. Osuszone śliwki lepiej oddają sok.

Użyj schłodzonego masła, posiekanego nożem — to pomaga uzyskać grudkowatą, chrupiącą kruszonkę, zamiast jednorodnej, wilgotnej „mamałygi”.

Najlepiej piec deser w temperaturze około 180 stopni (góra-dół). Jeśli używasz termoobiegu, ustaw temperaturę na 170-175 stopni, żeby kruszonka się nie przypaliła, a śliwki nie straciły zbyt szybko wilgoci.

Użyj naczynia żaroodpornego natłuszczonego masłem, by deser łatwo odchodził od ścianek. Układaj śliwki ściśle, przekrojonymi stronami w dół — lepiej wyglądają i puszczają więcej soku.

Śliwki pod kruszonką smakują najlepiej jeszcze lekko ciepłe, np. z gałką lodów waniliowych lub odrobiną bitej śmietany. Jeśli deser ostygnie, kruszonka może stracić część chrupkości, lecz smak wciąż będzie doskonały.

Podaj kruszonkę ze śliwkami z gałka lodów, fot. Adobe Stock, samael334

Czytaj także: