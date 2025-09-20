Śliwki pod kruszonką od Ani Starmach to niebo w gębie. Deser ląduje na stole w okamgnieniu
Masz teraz dostęp do soczystych węgierek? Wykorzystaj je do przygotowania doskonałego deseru — śliwek pod kruszonką według Ani Starmach. Aromatyczne owoce i słodka kruszonka z nutą cynamonu to smak idealny na jesienne wieczory. Kilka prostych podpowiedzi sprawi, że ta słodka przekąska zawsze ci się uda doskonale.
Zamień śliwki węgierki w deser, który pachnie latem i domem. Śliwki pod kruszonką to deser łatwy do zrobienia, który wymaga niewiele pracy. Ale przepis przepisowi nierówny, więc sięgaj po ten sprawdzony – od Ani Starmach. Tutaj dobra kruszonka, słodko-kwaskowe owoce i parę trików sprawi, że deser będzie idealnie chrupiący na wierzchu i miękki pod spodem. Skorzystaj z naszych podpowiedzi, a uzyskasz efekt, który cię pozytywnie zaskoczy.
Przepis na pyszną kruszonkę od Ani Starmach
Składniki:
- 200 g mąki,
- 150 g masła,
- 80 g cukru,
- łyżka cukru waniliowego,
- duża szczypta cynamonu,
- 1200 g śliwek węgierek
Sposób przygotowania:
- Pokrój masło na mniejsze kawałki.
- W misie robota umieść wszystkie składniki ciasta i mieszaj mieszadłem typu K, aż masa nabierze konsystencji mokrego piasku.
- Pokrój śliwki na pół, usuń pestki i ułóż je w żaroodpornym naczyniu (jednym lub w kilku, jeśli robisz porcje).
- Posyp owoce przygotowaną kruszonką.
- Piecz przez około 35 minut w temperaturze 180 stopni, aż śliwki puszczą sok, a kruszonka ładnie się przyrumieni.
Praktyczne porady
Po umyciu owoców osusz je bardzo dokładnie, zanim przekroisz i położysz w naczyniu. Nadmierna wilgoć powoduje, że kruszonka zrobi się miękka, a nie chrupiąca. Osuszone śliwki lepiej oddają sok.
Użyj schłodzonego masła, posiekanego nożem — to pomaga uzyskać grudkowatą, chrupiącą kruszonkę, zamiast jednorodnej, wilgotnej „mamałygi”.
Najlepiej piec deser w temperaturze około 180 stopni (góra-dół). Jeśli używasz termoobiegu, ustaw temperaturę na 170-175 stopni, żeby kruszonka się nie przypaliła, a śliwki nie straciły zbyt szybko wilgoci.
Użyj naczynia żaroodpornego natłuszczonego masłem, by deser łatwo odchodził od ścianek. Układaj śliwki ściśle, przekrojonymi stronami w dół — lepiej wyglądają i puszczają więcej soku.
Śliwki pod kruszonką smakują najlepiej jeszcze lekko ciepłe, np. z gałką lodów waniliowych lub odrobiną bitej śmietany. Jeśli deser ostygnie, kruszonka może stracić część chrupkości, lecz smak wciąż będzie doskonały.
