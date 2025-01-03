Reklama

Galette des rois to ciasto, którego tradycja wypiekania sięga XIV wieku. To prawdziwy rarytas, bo choć jest proste i szybkie w przygotowaniu, zaskakuje wspaniałym smakiem. Klasycznie robi się je z domowego ciasta francuskiego, ale obecnie znacznie częściej sięga się po to gotowe. Sprawdź, jak zrobić ciasto "Trzech Króli".

Spis treści:

  1. Przepis na ciasto na Trzech Króli
  2. Galette de rois: historia i tradycja

Ciasto na Trzech Króli (Galette de rois): przepis

Obecnie galette des rois można znaleźć w cukierniach na całym świecie, szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, ale najlepiej jest zrobić je w rodzinnym gronie. Francuzi często celebrują ten zwyczaj nie tylko 6 stycznia, ale przez cały styczeń, dzieląc się ciastem z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami.

Składniki:

  • dwa płaty ciasta francuskiego,
  • 200 g mielonych migdałów,
  • 150 g cukru pudru,
  • 150 g masła,
  • 2 jajka,
  • 2 żółtka,
  • 2 łyżeczki rumu.

Sposób przygotowania:

  1. Mielone migdały, rum, roztopione masło, jedno jajko i cukier miksuj do momentu uzyskania jednolitej masy.
  2. Z płatów ciasta wytnij 2 koła o średnicy ok. 25 cm.
  3. Okrągłą blachę wyłóż papierem do pieczenia.
  4. Na spód wyłóż jedną część ciasta. Na ciasto wyłóż masę migdałową. Rozsmaruj pozostawiając wolne brzegi (na ok. 1-1,5 cm).
  5. Brzegi ciasta posmaruj żółtkiem roztrzepanym wcześniej z wodą.
  6. Na masę połóż drugą część ciasta i zlep brzegi. Możesz nakłuć je widelcem.
  7. Zrób dziurkę na środku. Nożem wytnij wzorek tak, by nie przeciąć ciasta. Całość posmaruj resztą żółtka.
  8. Ciasto Trzech Króli piecz przez ok. 20-25 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni.
fot. Ciasto na Trzech Króli: przepis/Adobe Stock, uckyo

Galette de rois, czyli ciasto na Trzech Króli: historia i tradycja

Początki Galette des Rois sięgają czasów starożytnego Rzymu, kiedy to podczas Saturnalii - świąt ku czci boga Saturna – pieczono podobne wypieki, a w środku jednego z nich ukrywano fasolkę. Osoba, która ją znalazła, była symbolicznie ogłaszana „królem” uczty, niezależnie od swojej pozycji społecznej.

W średniowieczu zwyczaj ten został przyjęty przez chrześcijaństwo i połączony z obchodami święta Trzech Króli, upamiętniającego wizytę Mędrców ze Wschodu u Dzieciątka Jezus.

W cieście ukrywa się małą figurkę (zwaną "fève"), która pierwotnie była pojedynczą fasolką lub ziarnem bobu, a dziś może przybierać różne formy - od porcelanowych figurek po miniaturowe korony. Osoba, która znajdzie ją w swoim kawałku, zostaje "królem" lub "królową" dnia i otrzymuje papierową koronę do założenia na głowę. Znalezienie figurki zwiastuje także danej osobie szczęście i dostatek w nowym roku.

Chociaż klasyczna wersja galette des rois to ciasto francuskie z migdałowym nadzieniem, istnieją różne regionalne warianty. Na południu Francji popularna jest chociażby tzw. brioche des rois, czyli drożdżowe ciasto w formie wieńca, ozdobione kandyzowanymi owocami, które symbolizują królewskie klejnoty.

