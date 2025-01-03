Najlepsze ciasto na Trzech Króli, czyli galette des rois. Francuska tradycja na polskich stołach
Galette des Rois, czyli "ciasto Trzech Króli", to tradycyjny francuski wypiek, przygotowywany z okazji święta Objawienia Pańskiego, obchodzonego 6 stycznia. To okrągłe ciasto, wykonane z ciasta francuskiego i nadziewane kremem frangipane na bazie migdałów, jest symbolem celebracji i wspólnoty. Sprawdź, jak je zrobić.
Galette des rois to ciasto, którego tradycja wypiekania sięga XIV wieku. To prawdziwy rarytas, bo choć jest proste i szybkie w przygotowaniu, zaskakuje wspaniałym smakiem. Klasycznie robi się je z domowego ciasta francuskiego, ale obecnie znacznie częściej sięga się po to gotowe. Sprawdź, jak zrobić ciasto "Trzech Króli".
Spis treści:
Ciasto na Trzech Króli (Galette de rois): przepis
Obecnie galette des rois można znaleźć w cukierniach na całym świecie, szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, ale najlepiej jest zrobić je w rodzinnym gronie. Francuzi często celebrują ten zwyczaj nie tylko 6 stycznia, ale przez cały styczeń, dzieląc się ciastem z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami.
Składniki:
- dwa płaty ciasta francuskiego,
- 200 g mielonych migdałów,
- 150 g cukru pudru,
- 150 g masła,
- 2 jajka,
- 2 żółtka,
- 2 łyżeczki rumu.
Sposób przygotowania:
- Mielone migdały, rum, roztopione masło, jedno jajko i cukier miksuj do momentu uzyskania jednolitej masy.
- Z płatów ciasta wytnij 2 koła o średnicy ok. 25 cm.
- Okrągłą blachę wyłóż papierem do pieczenia.
- Na spód wyłóż jedną część ciasta. Na ciasto wyłóż masę migdałową. Rozsmaruj pozostawiając wolne brzegi (na ok. 1-1,5 cm).
- Brzegi ciasta posmaruj żółtkiem roztrzepanym wcześniej z wodą.
- Na masę połóż drugą część ciasta i zlep brzegi. Możesz nakłuć je widelcem.
- Zrób dziurkę na środku. Nożem wytnij wzorek tak, by nie przeciąć ciasta. Całość posmaruj resztą żółtka.
- Ciasto Trzech Króli piecz przez ok. 20-25 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni.
Galette de rois, czyli ciasto na Trzech Króli: historia i tradycja
Początki Galette des Rois sięgają czasów starożytnego Rzymu, kiedy to podczas Saturnalii - świąt ku czci boga Saturna – pieczono podobne wypieki, a w środku jednego z nich ukrywano fasolkę. Osoba, która ją znalazła, była symbolicznie ogłaszana „królem” uczty, niezależnie od swojej pozycji społecznej.
W średniowieczu zwyczaj ten został przyjęty przez chrześcijaństwo i połączony z obchodami święta Trzech Króli, upamiętniającego wizytę Mędrców ze Wschodu u Dzieciątka Jezus.
W cieście ukrywa się małą figurkę (zwaną "fève"), która pierwotnie była pojedynczą fasolką lub ziarnem bobu, a dziś może przybierać różne formy - od porcelanowych figurek po miniaturowe korony. Osoba, która znajdzie ją w swoim kawałku, zostaje "królem" lub "królową" dnia i otrzymuje papierową koronę do założenia na głowę. Znalezienie figurki zwiastuje także danej osobie szczęście i dostatek w nowym roku.
Chociaż klasyczna wersja galette des rois to ciasto francuskie z migdałowym nadzieniem, istnieją różne regionalne warianty. Na południu Francji popularna jest chociażby tzw. brioche des rois, czyli drożdżowe ciasto w formie wieńca, ozdobione kandyzowanymi owocami, które symbolizują królewskie klejnoty.
Czytaj także:
Szybkie pączki drożdżowe, które zawsze się udają
Sernik tradycyjny - z czekoladą i rodzynkami
Tort makowy z białą czekoladą