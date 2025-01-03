Galette des rois to ciasto, którego tradycja wypiekania sięga XIV wieku. To prawdziwy rarytas, bo choć jest proste i szybkie w przygotowaniu, zaskakuje wspaniałym smakiem. Klasycznie robi się je z domowego ciasta francuskiego, ale obecnie znacznie częściej sięga się po to gotowe. Sprawdź, jak zrobić ciasto "Trzech Króli".

Obecnie galette des rois można znaleźć w cukierniach na całym świecie, szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, ale najlepiej jest zrobić je w rodzinnym gronie. Francuzi często celebrują ten zwyczaj nie tylko 6 stycznia, ale przez cały styczeń, dzieląc się ciastem z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami.

Składniki:

dwa płaty ciasta francuskiego,

200 g mielonych migdałów,

150 g cukru pudru,

150 g masła,

2 jajka,

2 żółtka,

2 łyżeczki rumu.

Sposób przygotowania:

Mielone migdały, rum, roztopione masło, jedno jajko i cukier miksuj do momentu uzyskania jednolitej masy. Z płatów ciasta wytnij 2 koła o średnicy ok. 25 cm. Okrągłą blachę wyłóż papierem do pieczenia. Na spód wyłóż jedną część ciasta. Na ciasto wyłóż masę migdałową. Rozsmaruj pozostawiając wolne brzegi (na ok. 1-1,5 cm). Brzegi ciasta posmaruj żółtkiem roztrzepanym wcześniej z wodą. Na masę połóż drugą część ciasta i zlep brzegi. Możesz nakłuć je widelcem. Zrób dziurkę na środku. Nożem wytnij wzorek tak, by nie przeciąć ciasta. Całość posmaruj resztą żółtka. Ciasto Trzech Króli piecz przez ok. 20-25 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni.

fot. Ciasto na Trzech Króli: przepis/Adobe Stock, uckyo

Początki Galette des Rois sięgają czasów starożytnego Rzymu, kiedy to podczas Saturnalii - świąt ku czci boga Saturna – pieczono podobne wypieki, a w środku jednego z nich ukrywano fasolkę. Osoba, która ją znalazła, była symbolicznie ogłaszana „królem” uczty, niezależnie od swojej pozycji społecznej.

W średniowieczu zwyczaj ten został przyjęty przez chrześcijaństwo i połączony z obchodami święta Trzech Króli, upamiętniającego wizytę Mędrców ze Wschodu u Dzieciątka Jezus.

W cieście ukrywa się małą figurkę (zwaną "fève"), która pierwotnie była pojedynczą fasolką lub ziarnem bobu, a dziś może przybierać różne formy - od porcelanowych figurek po miniaturowe korony. Osoba, która znajdzie ją w swoim kawałku, zostaje "królem" lub "królową" dnia i otrzymuje papierową koronę do założenia na głowę. Znalezienie figurki zwiastuje także danej osobie szczęście i dostatek w nowym roku.

Chociaż klasyczna wersja galette des rois to ciasto francuskie z migdałowym nadzieniem, istnieją różne regionalne warianty. Na południu Francji popularna jest chociażby tzw. brioche des rois, czyli drożdżowe ciasto w formie wieńca, ozdobione kandyzowanymi owocami, które symbolizują królewskie klejnoty.

