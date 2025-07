Kocham bitą śmietanę, ale umówmy się - ta sklepowa jest pełna sztucznych dodatków, cukru i niepotrzebnych składników. Dlatego chętnie robię ją samodzielnie i lubię eksperymentować. Oprócz klasycznej wersji ze słodkiej śmietanki próbowałam też przepisy na bitą śmietanę 18% oraz opcje wegańskie. Ta ostatnia szczególnie przypadła mi do gustu w przypadku deserów na zimno - wychodzi sztywna i niezwykle kremowa.

Jakie mleko kokosowe wybrać do bitej śmietany?

Aby bita śmietana wyszła idealnie, potrzebujesz pełnotłustego mleka kokosowego z jak największą zawartością ekstraktu kokosa (minimum 75%). Najlepsze będzie to, które ma naturalnie dwie "części": stałą i płynną. Niektóre mleczka od razu są w płynnej formie, ale te sprawdzą się gorzej.

Bardzo ważne jest też to, aby mleko było bardzo dobrze schłodzone przed użyciem. Musi spędzić w lodówce przynajmniej 24 godziny. Dzięki temu oddzieli się tłusta, gęsta warstwa, którą ubijesz bez trudu na śmietanę. Płynną część z dna opakowania możesz wykorzystać np. do smoothie lub wakacyjnych mocktaili).

Bita śmietana na mleku kokosowym jest aksamitna, sztywna i zaskakująco gęsta, fot. Adobe Stock, photocrew

Przepis na kokosową bitą śmietanę

Gotowa śmietanka, poza kokosowym posmakiem, jest niemal nie do odróżnienia od klasycznej wersji ze śmietanki. Sprawdzi się idealnie do letnich deserów, owocowych pucharków czy lekkich ciast. Możesz też użyć jej do dekoracji kawy mrożonej lub wegańskiej gorącej czekolady, a także dodać kleks do wakacyjnych drinków.

Składniki:

400 ml pełnotłustego mleka kokosowego,

2 łyżki cukru pudru,

płaska łyżeczka agaru (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Weź gęstą część mleka kokosowego i przełóż do mocno schłodzonej miski (to też jest ważne). Miksuj przez 3-5 minut na wysokich obrotach, aż masa stanie się puszysta. Dodaj cukier puder i opcjonalnie agar, a następnie miksuj jeszcze 2-3 minuty na wysokich obrotach.

Dodanie agaru (wegańskiej żelatyny) sprawia, że masa jest jeszcze bardziej stabilna, nie opada i nie rozpływa się. Dzięki temu możesz tworzyć ciekawe wzory na deserach bez obaw, że "czapeczka" z bitej śmietany oklapnie. Gotową śmietanę możesz przechowywać ok. 2 dni. Może w lodówce lekko stwardnieć, ale zachowa kształt i strukturę.

