Marchewkowe ciasto to smak mojego dzieciństwa. Robię je według tego przepisu i zawsze jest obłędne
Ciasto marchewkowe w takim wydaniu to wypiek, który łączy tradycję z wyjątkowym smakiem. Proste składniki, łatwy przepis, a do tego orzechy włoskie, które sprawiają, że każdy kawałek to uczta dla podniebienia.
Przygotuj proste ciasto marchewkowe z dodatkiem orzechów włoskich tak, jak robiła to moja babcia. Zawsze wykorzystuję je w ten sposób, bo nadają deserowi fantastycznego smaku. Spróbuj, a przekonasz się, że to niepozorny wypiek potrafi oczarować oraz na długo zapaść w pamięć.
Przepis na ciasto marchewkowe z orzechami włoskimi
Składniki:
- 350 g marchewki,
- 250 g mąki pszennej,
- 180-200 g rozdrobnionych orzechów włoskich
- 3 jaja,
- 150 ml oleju rzepakowego,
- 180 g drobnego cukru,
- 1 łyżeczka aromatu waniliowego,
- 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia,
- 1 łyżeczka cynamonu,
- ½ łyżki kakao,
- ½ łyżeczki soli.
Sposób przygotowania:
- Obierz marchewki i zetrzyj je na drobnych oczkach tarki. Odstaw na 10 minut, a następnie dokładnie odciśnij, aby usunąć nadmiar płynu.
- W misce połącz olej z cukrem i wymieszaj, aż składniki się połączą. Dodaj jajka i wanilię, ponownie wymieszaj.
- W drugiej misce przesiej mąkę, wsyp suche składniki i całość dodaj do mokrej masy. Wrzuć odciśniętą marchewkę i rozdrobione orzechy, a następnie delikatnie wymieszaj, tylko do połączenia składników.
- Nagrzej piekarnik do 180 stopni. Przełóż ciasto do dużej keksówki wyłożonej papierem do pieczenia i wstaw do piekarnika. Piecz przez 50-60 minut, aż patyczek wbity w ciasto wyjdzie suchy.
Sposób podania ciasta marchewkowego
Najprostszy sposób to oprószenie ciasta z wierzchu cukrem pudrem. Możesz także przygotować lukier lub keto lukier (aby nie dodawać już ciastu więcej cukru). Do dekoracji możesz również użyć czarnych jagód, jeżyn lub borówek amerykańskich. Ciasto wyśmienicie smakuje z odrobiną bitej śmietany lub gałką lodów waniliowych, zwłaszcza jeśli podasz je jeszcze ciepłe.
