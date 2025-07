Cytrynowe wypieki to klasyka, która nigdy się nie nudzi. W tej wersji stawiam na prostotę: jedno naczynie, krótka lista składników i efekt, który zawsze robi wrażenie. Ciasto pięknie pachnie i lekkie jak chmurka. Przywodzi na myśl wakacyjne weekendy w Positano, które jak wiemy cytrynami i ceramiką stoi. To ciasto będzie idealne na piknik, do porannej kawy lub jako szybki deser po obiedzie.

Przepis na lekkie ciasto cytrynowe

Kiedy za oknem żar leje się z nieba, ciężkie, kremowe ciasta mogą być po prostu niezachęcające. Masiaste propozycje zostaw więc na chłodniejsze dni, a w największy upał postaw na coś lekkiego, z nutą cytrusów. Najlepiej smakuje z cukrem pudrem albo świeżymi owocami (najlepiej prosto z lodówki). Ten jogurtowy cytrynowiec możesz upiec zarówno w klasycznej blasze, jak i w keksówce.

Składniki:

2 jajka,

100 g cukru,

120 g gęstego jogurtu naturalnego (najlepiej greckiego),

60 ml oleju,

150 g mąki pszennej,

łyżeczka proszku do pieczenia,

skórka i sok z 1 cytryny.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni, grzanie góra-dół. W misce ubij jajka z cukrem, aż masa stanie się jasna i puszysta. Dodaj jogurt, olej, sok i skórkę z cytryny, a potem wszystko dokładnie wymieszaj. Mąkę przesiej z proszkiem do pieczenia i dodaj do mokrej masy. Wymieszaj tylko do połączenia składników. Wylej ciasto do formy wyłożonej papierem do pieczenia i wstaw do nagrzanego piekarnika. Piecz przez 30-35 minut (do suchego patyczka). Po ostudzeniu możesz oprószyć cukrem pudrem lub polać lekkim lukrem cytrynowym.

Lekki cytrynowy biszkopt możesz dowolnym kremem albo udekorować owocami, fot. Adobe Stock, Thisisbest

Krem do ciasta cytrynowego

Jeśli mimo wszystko lubisz ciasta przełożone masą, przygotuj ten lekki krem. Idealnie sprawdzi się podczas upałów i nie "przytłoczy" całego wypieku. Ciasto świetnie komponuje się także z borówkami, malinami lub plasterkami moreli. Możesz delikatnie wcisnąć owoce w surową masę tuż przed pieczeniem.

Składniki:

200 g mascarpone albo twarogu sernikowego,

150 g jogurtu naturalnego,

3 łyżki cukru pudru lub dowolnego słodzika,

łyżka soku z cytryny,

opcjonalnie: kilka listków mięty.

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj serek z jogurtem. Możesz użyć niskich obrotów miksera, żeby masa była puszysta. Dodaj cukier puder, skórkę z cytryny, sok i wanilię. Delikatnie zmiksuj lub wymieszaj rózgą kuchenną. Wstaw krem na 15 minut do lodówki, wtedy staje się jeszcze bardziej aksamitny. Użyj do przełożenia ciasta lub rozsmaruj na wierzchu i udekoruj świeżymi owocami.

