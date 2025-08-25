Masz ochotę na szybkie śniadanie, które jest nie tylko smaczne, ale też wygląda oryginalnie i przyciąga dzieci? Spaghetti pancakes, czyli naleśnikowe spaghetti, to prawdziwy hit ostatnich lat. Są to puszyste, rumiane paseczki z ciasta naleśnikowego, które przypominają makaron, ale podaje się je jak deser.

Łatwo się je przygotowuje. Ale ich największą zaletą jest możliwość komponowania z ulubionymi dodatkami. Możesz zjeść je na słodko z syropem klonowym, cukrem pudrem i jogurtem, albo w wersji bardziej fit, ze świeżymi owocami sezonowymi: malinami, borówkami czy truskawkami.

Przygotowanie tego naleśnikowego „makaronu” może być też dobrym pretekstem do wspólnej zabawy z dziećmi w kuchni.

Jak zrobić spaghetti pancakes? Składniki

Do przygotowania puszystych pancakes w formie spaghetti potrzebujesz kilku łatwo dostępnych składników:

1 szklanka mąki pszennej

1 jajko

2 łyżki roztopionego masła lub oleju

1 szklanka maślanki

2 łyżki cukru pudru (ksylitolu lub erytrolu)

1 łyżeczka proszku do pieczenia

½ łyżeczki sody oczyszczonej

szczypta soli

olej lub masło klarowane do smażenia

To dodatek maślanki sprawia, że pankejkowe spaghetti jest puszyste i delikatne. Możesz zastąpić ją jogurtem naturalnym, kefirem lub śmietaną 12%.

Sposób przygotowania spaghetti pancakes

Do miski wsyp suche składniki: mąkę, proszek do pieczenia, sodę, sól i cukier puder. Wymieszaj. W drugiej misce połącz jajko, maślankę oraz roztopione (i lekko przestudzone) masło. Wlej składniki mokre do suchych i wymieszaj trzepaczką lub zmiksuj, aż powstanie gęste, jednolite ciasto. Nie mieszaj zbyt długo. Wystarczy, że składniki się połączą. Gotowe ciasto przełóż do butelki z cienką końcówką, rękawa cukierniczego albo mocnego woreczka strunowego z odciętym rogiem. Rozgrzej patelnię z odrobiną oleju lub masła klarowanego na średnim ogniu. Wyciskaj ciasto cienkimi strużkami, tworząc „spaghetti”. Możesz robić „ślimaka” na patelni. Smaż przez 1-2 minuty, aż się zarumieni, a następnie delikatnie przewróć na drugą stronę i podsmaż jeszcze chwilę. Powtarzaj partiami. Nie poddawaj się. Nawet gdy za pierwszym razem paski nie wyjadą idealne, z czasem nabierzesz wprawy i będą coraz ładniejsze i równomiernie rumiane.

Gotowe spaghetti pancakes przełóż na talerz. Podawaj z ulubionymi dodatkami: owocami, syropem klonowym, miodem lub jogurtem.

Pancake jak spaghetti to oryginalna forma podania tych placuszków, fot. Adobe Stock, ricka_kinamoto

