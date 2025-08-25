Klasyczne placki w nowej odsłonie. Dodaj 1 składnik, a wyjdą cudownie puszyste
Spaghetti pancakes to śniadaniowy hit. Te naleśnikowe ślimaczki to proste w przygotowaniu, efektowne danie, które szczególnie spodoba się maluchom. Dodaj do ciasta 1 łatwo dostępny składnik, a wyjdą delikatne i puszyste.
Masz ochotę na szybkie śniadanie, które jest nie tylko smaczne, ale też wygląda oryginalnie i przyciąga dzieci? Spaghetti pancakes, czyli naleśnikowe spaghetti, to prawdziwy hit ostatnich lat. Są to puszyste, rumiane paseczki z ciasta naleśnikowego, które przypominają makaron, ale podaje się je jak deser.
Łatwo się je przygotowuje. Ale ich największą zaletą jest możliwość komponowania z ulubionymi dodatkami. Możesz zjeść je na słodko z syropem klonowym, cukrem pudrem i jogurtem, albo w wersji bardziej fit, ze świeżymi owocami sezonowymi: malinami, borówkami czy truskawkami.
Przygotowanie tego naleśnikowego „makaronu” może być też dobrym pretekstem do wspólnej zabawy z dziećmi w kuchni.
Jak zrobić spaghetti pancakes? Składniki
Do przygotowania puszystych pancakes w formie spaghetti potrzebujesz kilku łatwo dostępnych składników:
- 1 szklanka mąki pszennej
- 1 jajko
- 2 łyżki roztopionego masła lub oleju
- 1 szklanka maślanki
- 2 łyżki cukru pudru (ksylitolu lub erytrolu)
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- ½ łyżeczki sody oczyszczonej
- szczypta soli
- olej lub masło klarowane do smażenia
To dodatek maślanki sprawia, że pankejkowe spaghetti jest puszyste i delikatne. Możesz zastąpić ją jogurtem naturalnym, kefirem lub śmietaną 12%.
Sposób przygotowania spaghetti pancakes
- Do miski wsyp suche składniki: mąkę, proszek do pieczenia, sodę, sól i cukier puder. Wymieszaj.
- W drugiej misce połącz jajko, maślankę oraz roztopione (i lekko przestudzone) masło.
- Wlej składniki mokre do suchych i wymieszaj trzepaczką lub zmiksuj, aż powstanie gęste, jednolite ciasto. Nie mieszaj zbyt długo. Wystarczy, że składniki się połączą.
- Gotowe ciasto przełóż do butelki z cienką końcówką, rękawa cukierniczego albo mocnego woreczka strunowego z odciętym rogiem.
- Rozgrzej patelnię z odrobiną oleju lub masła klarowanego na średnim ogniu. Wyciskaj ciasto cienkimi strużkami, tworząc „spaghetti”. Możesz robić „ślimaka” na patelni. Smaż przez 1-2 minuty, aż się zarumieni, a następnie delikatnie przewróć na drugą stronę i podsmaż jeszcze chwilę.
- Powtarzaj partiami. Nie poddawaj się. Nawet gdy za pierwszym razem paski nie wyjadą idealne, z czasem nabierzesz wprawy i będą coraz ładniejsze i równomiernie rumiane.
Gotowe spaghetti pancakes przełóż na talerz. Podawaj z ulubionymi dodatkami: owocami, syropem klonowym, miodem lub jogurtem.
Czytaj także:
- 5 prostych przepisów na pyszne naleśniki bez mleka
- Jak zrobić naleśniki, by były elastyczne i rozpływały się w ustach?
- 3 sprawdzone przepisy na keto naleśniki z mascarpone