Galette z czereśniami to prosty sposób na wykorzystanie sezonowych owoców. Ciasto zrobisz w kilka minut

Jeśli uwielbiasz ciasta z owocami i jesteś fanką różnego rodzaju tart, a przy tym niekoniecznie lubisz spędzać czas w kuchni, to przepis na galette z czereśniami jest idealny dla ciebie. Do zrobienia tego francuskiego przysmaku nie potrzebujesz nawet formy do pieczenia. Wystarczy zamknąć dojrzałe, soczyste owoce z odrobiną ekstraktu migdałowego w maślanym, kruchym cieście, wstawić do piekarnika i gotowe.