Ten przepis jest nie tylko sprawdzony, ale i bardzo prosty. Idealny nawet dla początkujących. Biszkopt wychodzi puszysty, równy i świetnie się kroi.

Czas przygotowania: 50 min

Stopień trudności: Łatwe

Składniki na biszkopt z 4 jaj

Potrzebujesz:

4 jaja,

1 szklanka mąki pszennej,

2/3 szklanki cukru,

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego,

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia.

Przygotowanie biszkoptu z 4 jaj

Biszkopt z 4 jaj to jeden z najprostszych sposobów na to, by zrobić blat do różnego rodzaju ciast. Robi się go zaledwie z 5 składników, a jego przygotowanie biszkoptu do pieczenia zajmuje kilka minut.

Biszkopt z 4 jajek z naszego przepisu jest mocno waniliowy i doskonale sprawdzi się jako baza do tortu urodzinowego. Jeśli chcesz, aby blat był ciemny, do mąki i proszku do pieczenia dodaj dwie łyżeczki kakao. Krok po kroku podążaj za instrukcją przygotowania biszkoptu, a zawsze się uda.

Piekarnik nagrzej do 180 stopni C. Białka oddziel od żółtek i zacznij ubijanie. Pod sam koniec, gdy masa zacznie robić się lśniąca, dodaj ekstrakt waniliowy i stopniowo dodawaj cukier. Po kolei dodawaj żółtka i ubijaj masę na biszkopt jeszcze przez chwilę. Do miski przesiej mąkę i dodaj proszek do pieczenia. Stopniowo dodawaj do jaj, cały czas ubijając. Tortownicę natłuść olejem i oprósz mąką. Wlej ciasto na biszkopt, wyrównaj powierzchnię. Biszkopt z 4 jaj piecz przez około 25 minut (do suchego patyczka).

